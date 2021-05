Viaje al universo acuático lejano: cuáles son los puntos más profundos de cada uno de los 5 océanos

Los investigadores mapearon con la técnica más desarrollada hasta la fecha las mayores depresiones del fondo marino en el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico (Getty)

Nunca se llegó a mostrar tan abajo. Nuevos estudios de los fondos marinos muestran, por primera vez, los puntos más profundos de todos los océano. Luego de meses de investigaciones, un grupo de científicos aseguró: “Tenemos finalmente la información más precisa sobre los puntos más profundos de la Tierra.

Se trata de la expedición Five Deeps, que mapeó con la técnica más desarrollada hasta la fecha las mayores depresiones del fondo marino en el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico.

Durante años, en el Océano Índico había dos lugares que competían por ser el punto más profundo: una sección de la fosa de Java, frente a la costa de Indonesia; y una zona de fractura al suroeste de Australia.

Las rigurosas técnicas de medición empleadas por el equipo de Five Deeps confirmaron que Java era el ganador. Pero esta sección de la depresión, a una profundidad de 7.187 m, está, en realidad, se supo ahora, 387 km más abajo de lo que habían sugerido datos anteriores.

Asimismo, en el océano Antártico ahora hay un nuevo lugar que se debe considerar el punto más profundo. Es una depresión llamada Abismo Factorian, en el extremo sur de la fosa de las Sandwich del Sur, que se encuentra a 7.432 m de profundidad.

Hay un lugar en la misma fosa, justo al norte, que es aún más profundo (Abismo Meteor, de 8.265 m) pero técnicamente está en el océano Atlántico

Y ¿dónde está el lugar más profundo del Atlántico? Está en la fosa de Puerto Rico, en un lugar llamado Abismo Brownson, a 8.378 m . La expedición también confirmó los 10.924 m del Abismo de Challenger, en la fosa de las Marianas, como el punto más profundo del Pacífico por delante del Abismo Horizon (10.816), en la fosa de Tonga.

El conocimiento actual del fondo marino es escaso. Aproximadamente el 80% del fondo oceánico global queda por inspeccionar con el estándar moderno de tecnología que utilizó Five Deeps. “En el transcurso de 10 meses, mientras visitamos estos cinco lugares, mapeamos un área del tamaño de la Francia continental”, explicó Heather Stewart, miembro del equipo del Servicio Geológico Británico.

“Pero dentro de esa área había otra del tamaño de Finlandia que era totalmente nueva, donde nunca antes se había visto el fondo marino”, agregó. Algunos de estos lugares, como la fosa de las Marianas, de 10.924 m de profundidad, en el Pacífico occidental, ya habían sido examinados varias veces.

Los especialistas afirman que lograr este tipo de mapa es importante en muchos sentidos. Serían esenciales para la navegación, por supuesto, y para el tendido de cables y tuberías submarinos. También para la gestión y conservación de la pesca. Cada monte submarino es un núcleo de biodiversidad.

Existen de hecho, grupos de animales importantes en el mundo para los que simplemente no se sabe qué tan profundo van. El mes pasado se registró una medusa hasta 10.000 m de profundidad. Hace tres semanas pudo verse un calamar a 6.500 metros, una profundidad impensada para ese especie tan común. “E stos no son animales desconocidos; no es como si fueran una especie rara. Estos son grandes grupos de animales que claramente ocupan partes mucho más grandes del mundo de lo que pensábamos” , consideraron los investigadores.

Antes de la Expedición Five Deeps (FDE), las partes más profundas de algunos océanos eran relativamente bien conocidas, como el Abismo Challenger en la Fosa de las Marianas , pero otras tenían múltiples “profundidades” donde varios emplazamientos pugnaban por ser el punto más profundo de ese océano en particular.

Entre los abismos más profundos ya dilucidados previamente, cabe citar al Abismo Challenger de la Fosa de las Marianas para el Océano Pacífico, con 10.924 metros bajo la superficie marina; el Abismo Brownson de la Fosa de Puerto Rico, con 8.378, para el Atlántico; y el Hoyo Molley, al oeste de las Svalbard, con 5.551 metros, para el Ártico.

Hasta ahora, había habido una falta de datos de alta resolución disponibles para el Océano Índico y el Océano Austral y existían dudas considerables sobre la ubicación exacta del punto más profundo, y mucho menos mediciones precisas de profundidad, informa en un comunicado el British Geological Service.

