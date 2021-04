Qué dice el ensayo clínico de un antiviral que se estudia en Fase II para tratar los primeros síntomas del COVID-19

El favipiravir es un medicamento antiviral que tiene licencia en Japón desde 2014 para tratar la influenza REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

El fármaco antiviral favipiravir se investiga en el Reino Unido como tratamiento para COVID-19 en personas que se recuperan en el hogar y en otros entornos no hospitalarios, en un ensayo clínico financiado y respaldado por el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud.

Con este antiviral, los investigadores esperan tratar los primeros síntomas del COVID-19, para así poder evitar un curso más grave de la enfermedad y no tener que recurrir a hospitalizaciones.

El ensayo aleatorizado en plataforma de intervenciones contra COVID-19 en personas mayores (PRINCIPLE, financiado por la Universidad de Oxford) es uno de los que tienen prioridad nacional en el Reino Unido, y el más grande del mundo que se lleva a cabo actualmente en entornos comunitarios.

En este trial se está evaluando una gama de posibles tratamientos comunitarios para COVID-19 a fin de reducir el tiempo de recuperación y prevenir ingresos hospitalarios y muertes. El favipiravir es el sexto medicamento que se ingresa en PRINCIPLE y el primer medicamento antiviral.

Según aseguró en diálogo con Infobae el doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, “el favipiravir ya viene funcionando en Asia hace tiempo. Muchos países buscan dar prioridad al desarrollo de medicamentos que se usan para la gripe, por ejemplo, para tratar al COVID”.

“Es muy importante el uso de estos antivirales para traer tranquilidad a la población de que cuando uno tiene síntomas puede tratarse lo antes posible para volver a la vida normal y salir a trabajar”, concluyó.

El favipiravir es un medicamento antiviral que tiene licencia en Japón desde 2014 para tratar la influenza. Actúa inhibiendo una enzima viral llamada ARN polimerasa, evitando la replicación viral dentro de las células humanas. Esta enzima viral es común a varios virus, incluido el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19.

El fármaco ha mostrado resultados positivos contra el SARS-CoV-2 en estudios de laboratorio y en animales, con pequeños ensayos piloto en humanos que demuestran algún beneficio en la reducción de los síntomas y la duración de la enfermedad.

El co-investigador principal de PRINCIPLE, Chris Butler, dijo: “Los virus necesitan células humanas para multiplicarse y sobrevivir, y el favipiravir bloquea la complicada danza molecular que ocurre entre un virus y nuestras propias células cuando el virus se está replicando. Este es el primer medicamento que probaremos y que fue diseñado específicamente para atacar virus, por lo que estamos particularmente emocionados de incluir favipiravir en el ensayo para determinar si podría usarse en la comunidad como tratamiento para COVID-19 y evitar que las personas se enfermen mucho”.

Otro ensayo que se está llevando adelante es GETAFIX, en Glasgow, Escocia. Si se demuestra que este medicamento funciona contra el SARS-CoV-2, se distribuirán millones de dosis en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. El investigador Kevin Blyth, de la Universidad de Glasgow, señaló al Mirror que “sería un gran avance si este antiviral funciona, ya que los servicios de salud estarían menos colapsados porque los pacientes no tendrían que venir al hospital”.

“Ciertamente, durante los próximos seis meses deberíamos poder obtener una respuesta. Si este fármaco es eficaz, es posible que pueda reducir la propagación y el riesgo de que se produzcan brotes”, agregó.

Si los ensayos de fase 2/3 de GETAFIX muestran que el favipiravir funciona, podría ser el primer tratamiento antiviral contra COVID-19 leve.

El ensayo de Japón

Las autoridades reguladoras japonesas no otorgaron la aprobación basada en el ensayo de fase III REUTERS/Issei Kato/File Photo

En Japón, aunque el favipiravir fue defendido al principio de la pandemia como un fármaco prometedor para el tratamiento del COVID-19, las autoridades reguladoras japonesas no otorgaron la aprobación basada en el ensayo de fase III. A través del estudio de caso de favipiravir, se discutió la importancia de una evaluación científica sólida de la eficacia antes de la aprobación del fármaco.

El favipiravir, que previene la transcripción y replicación viral, fue aprobado por primera vez en Japón en 2014 para el tratamiento de infecciones por el virus de la influenza pandémica nueva o reemergente (limitado a los casos en los que otros medicamentos antivirales de la influenza son ineficaces).

Como se explica en un artículo publicado por los científicos Munetaka Ueda, Tetsuya Tanimoto, Anju Murayama, Akihiko Ozaki y Masahiro Kami en la revista American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics, el ensayo de fase III presentado para la aprobación regulatoria en ese momento era un ensayo controlado aleatorio doble ciego diseñado para mostrar la no inferioridad del oseltamivir para el tratamiento de la influenza. Sin embargo, mostró un aumento estadísticamente significativo en el tiempo de enfermedad en el grupo de favipiravir. Por lo tanto, la autoridad reguladora de Japón, la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA), concluyó oficialmente que no se demostró la eficacia de favipiravir. Curiosamente, dado que las infecciones por el virus de la influenza altamente patógena pueden ser una amenaza para la sociedad, el medicamento fue aprobado de emergencia con la condición de que no se fabricaría a menos que lo solicitara el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.

Fujifilm anunció el miércoles que comenzó un nuevo ensayo de fase III en Japón de su medicamento Avigan (nombre que le dio al genérico favipiravir) para COVID-19, reviviendo las esperanzas de un tratamiento local para el virus REUTERS/Issei Kato/File Photo

Sin embargo, en marzo de 2020, después de que se declarara la pandemia de COVID-19, se lanzaron varios ensayos clínicos de favipiravir en Japón basados en la eficacia in vitro observada contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Se presentó una solicitud de nuevo fármaco convencional en octubre del 2020, cuando se finalizaron los resultados del estudio de fase III.

Los datos presentados y el informe de revisión de PMDA fueron discutidos en diciembre de 2020 por el Consejo de Asuntos Farmacéuticos y Sanidad Alimentaria (PAFSC) de Japón, pero se concluyó que la aprobación regulatoria no debería otorgarse en ese momento y que era necesaria una revisión continua. El problema principal fue que el estudio fue simple ciego, a pesar del hecho de que el criterio de valoración principal era el denominado criterio de valoración suave, que incluía el alivio de los síntomas y los programas de evaluación arbitrarios.

Los revisores encontraron que los sesgos entre los dos grupos eran demasiado problemáticos para confirmar su eficacia, a pesar de que Fujifilm -la holding detrás de su desarrollo- insistió en que el diseño del estudio se acordó con las autoridades antes del inicio del estudio. En cualquier caso, se decidió oficialmente que la conveniencia de la aprobación se determinaría en función de los próximos resultados de los ensayos clínicos en curso realizados en Kuwait y los Estados Unidos, ya que no había datos suficientes de los ensayos clínicos nacionales únicamente.

Sin embargo, Dr. Reddy’s Laboratories, una empresa involucrada en los dos ensayos en el extranjero fuera de Japón, anunció el 27 de enero de 2021 que dio por terminado el ensayo de fase doble ciego III en Kuwait. Esto se debió a un análisis intermedio de este ensayo, que 353 pacientes hospitalizados con COVID ‐ 19 de moderado a grave no mostraron una diferencia estadísticamente significativa para el criterio de valoración principal entre favipiravir y placebo. Mientras tanto, la compañía declaró que continuará el estudio fundamental de fase III (estudio PRESCO) para pacientes con COVID-19 con síntomas leves a moderados en los Estados Unidos, con el objetivo de aliviar los síntomas y prevenir la progresión de la enfermedad. Está previsto que el estudio PRESCO incluya a 826 pacientes, y la administración de fármacos a los pacientes ha comenzado desde el 2 de diciembre de 2020, con un análisis intermedio programado para el primer semestre de 2021.

Fujifilm anunció el miércoles que comenzó un nuevo ensayo de fase III en Japón de su medicamento Avigan (nombre que le dio al genérico favipiravir) para COVID-19, reviviendo las esperanzas de un tratamiento local para el virus. El nuevo estudio doble ciego controlado por placebo está dirigido a pacientes de 50 años o más, así como a aquellos en riesgo de desarrollar enfermedades graves, informaron en un comunicado.

