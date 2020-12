Volar con COVID-19 no solo es imprudente, es potencialmente mortal, advierten los médicos

Volar es una actividad de alto riesgo para las personas con coronavirus positivo debido a la baja presión del aire en la cabina y que varios pasajeros han muerto a causa de ello (REUTERS)

Los viajeros que abordan un vuelo durante la pandemia podrían considerar poco probable que alguien enfermo con el coronavirus logre subir a bordo. Pero la realidad es que los viajeros abordan aviones con el virus, lo que pone a sus compañeros de viaje en riesgo de contraer la enfermedad.

Más allá del peligro que los pasajeros infectados están creando para las personas que los rodean, también representan un riesgo considerable para ellos mismos. Los médicos dicen que volar es una actividad de alto riesgo para las personas con coronavirus positivo debido a la baja presión del aire en la cabina y que varios pasajeros han muerto a causa de ello.

Cuando un hombre infectado murió de insuficiencia respiratoria aguda en un vuelo de United Airlines de Orlando a Los Ángeles el 14 de diciembre, no fue la primera persona en morir de COVID-19 en un avión. En julio, una mujer de Texas murió a causa de la enfermedad en un vuelo de Spirit Airlines que se desvió cuando se descubrió que no respondía ni respiraba. En ambos casos, los pasajeros recibieron resucitación cardiopulmonar en el avión, pero no pudieron ser reanimados.

El problema médico probable en estos dos casos, dicen los médicos, es que la baja presión del aire, que es estándar en las cabinas de los aviones, crea niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre en personas con afecciones respiratorias. COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, es una enfermedad respiratoria que a menudo ataca los pulmones y el corazón.

“Si te subís a un avión con coronavirus, o cualquier otra cosa relacionada con las vías respiratorias, correrás un riesgo considerablemente mayor cuando subas a la altura” (REUTERS)

Nicholas Hill, jefe pulmonar del Tufts Medical Center en Boston, dice que “no hay duda” de que el aire acondicionado en las cabinas de los aviones representa un riesgo para los pasajeros con COVID-19 y que volar probablemente fue un factor en la muerte de los pasajeros infectados con el virus.

“Si te subís a un avión con coronavirus, o cualquier otra cosa relacionada con las vías respiratorias, correrás un riesgo considerablemente mayor cuando subas a la altura”, dice Hill. “Esto no es algo exclusivo del COVID-19; es cierto para cualquiera que tenga una afección aguda o respiratoria. Este cambio de oxígeno desde el nivel del mar puede provocar crisis en el aire“.

Las cabinas de los aviones están presurizadas para que los pasajeros puedan respirar en altitudes superiores a los 30.000 pies, pero la presión del aire sigue siendo aproximadamente un 25 por ciento más baja en la cabina de un avión que al nivel del mar. Volar ha provocado durante mucho tiempo crisis médicas en el aire a los pacientes con problemas respiratorios. Y el nuevo virus no es diferente. Volar con él puede afectar los niveles de oxígeno en sangre a un grado que requiere atención médica inmediata.

David Freedman, epidemiólogo de la Universidad de Alabama en Birmingham, sostiene que los pacientes infectados con coronavirus tienen el mismo riesgo que las personas con afecciones pulmonares y cardíacas no relacionadas con él que afectan su respiración. Las aerolíneas están preparadas para ese tipo de emergencias respiratorias con oxígeno suplementario a bordo.

Las emergencias respiratorias representan aproximadamente el 10 por ciento de los eventos médicos en vuelo (REUTERS)

“La concentración de oxígeno en los aviones es mucho más baja que en el suelo, y todos los pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas graves lo saben y saben que necesitarán oxígeno suplementario a bordo incluso si no lo necesitan normalmente”, explica Freedman. “Todos los aviones llevan un tanque de oxígeno a bordo para emergencias como esta”.

Delta Air Lines ratifica que las emergencias respiratorias representan aproximadamente el 10 por ciento de los eventos médicos en vuelo y que todos los aviones están equipados con oxígeno suplementario.

Todos los asistentes de vuelo de las aerolíneas reciben capacitación anual en resucitación cardiopulmonar, dijo Taylor Garland, portavoz del sindicato de la Asociación de Asistentes de Vuelo, a The Washington Post en un correo electrónico. La tripulación de vuelo también está en estrecho contacto con los servicios médicos en tierra que pueden recibir a la aeronave en caso de un aterrizaje de emergencia.

Pero todos esos esfuerzos se quedaron cortos en las muertes de julio y diciembre. Hill dice que los pasajeros no necesariamente tienen que experimentar dificultad para respirar antes del despegue para tener problemas para respirar durante el vuelo. Los niveles de oxígeno en sangre pueden ser bajos en pacientes con COVID-19 que no experimentan problemas para respirar, por lo que subir a un avión con el virus, incluso si es presintomático o asintomático, es un esfuerzo de alto riesgo.

Los pasajeros no necesariamente tienen que experimentar dificultad para respirar antes del despegue para tener problemas para respirar durante el vuelo (Bloomberg)

“Al principio de la pandemia había descripciones de pacientes con ‘hipoxia feliz’, pacientes con coronavirus que llegaban con niveles de oxígeno bastante bajos pero que no les faltaba el aire”, dice Hill. “La mayoría de las personas que tienen niveles bajos de oxígeno también se quejan de dificultad para respirar, pero al principio es posible no tener esos síntomas”.

En el vuelo de julio de Spirit Airlines, un miembro de la tripulación que administró resucitación cardiopulmonar a la mujer que no respondía se desmayó de agotamiento, según un informe de The Post. Según los informes, los rastreadores de contacto nunca notificaron a los pasajeros en el avión sobre el caso positivo de coronavirus a bordo.

Tony Aldapa, un trabajador médico fuera de servicio en el vuelo de United el 14 de diciembre que le dio compresiones en el pecho al hombre que no respondía, dijo la semana pasada que estaba experimentando síntomas de coronavirus después de ayudar a la tripulación de vuelo con RCP. Los marcadores de contacto no le notificaron sobre su exposición al virus hasta 10 días después del vuelo.

“Sabía que estábamos bastante lejos de donde teníamos que aterrizar, y la RCP es agotadora con una o dos personas. Incluso con tres o cuatro personas, no es fácil de hacer“, indicó Aldapa, de 31 años, al Los Angeles Times sobre el incidente. “Independientemente de COVID-19, necesitaba RCP para salvar su vida”.

SEGUÍ LEYENDO:

Un hombre murió repentinamente en medio de un vuelo en EEUU: los pasajeros están atemorizados porque piensan que fue por COVID-19

Un estudio mostró cuáles asientos de avión tienen el mayor riesgo de contagio en un vuelo

Cómo funcionan los vuelos libres de COVID-19 que podrían reactivar la industria