Un medicamento para el Alzheimer se acerca a la aprobación con el respaldo de la FDA

La aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) podría llegar en marzo, lo que convertiría al fármaco, aducanumab, en el primer tratamiento nuevo para la enfermedad en décadas y el primero que parece ser capaz de frenar la progresión de la enfermedad fatal y devastadora que afecta a millones de personas.

Luego de que el personal de la FDA declarara este miércoles que Biogen Inc ha mostrado evidencia “excepcionalmente persuasiva” de que su medicamento experimental para la enfermedad es efectivo, las acciones de la compañía de biotecnología y su socio Eisai Co Ltd subieron un 40%. Los comentarios del personal de la agencia también impulsaron las acciones de otros desarrolladores de medicamentos para el Alzheimer, incluido un aumento del 15% en las acciones de Eli Lily and Co.

Las declaraciones se dieron a conocer antes de una reunión el viernes de expertos externos que revisarán y decidirán si recomendarán la aprobación del aducanumab, un anticuerpo diseñado para eliminar las placas amiloides del cerebro.

“Los documentos informativos sugieren un voto positivo del Comité Asesor, lo que es un buen augurio para la aprobación”, dijo el analista de Guggenheim Yatin Suneja en una nota de investigación. El analista de Mizuho Securities, Salim Syed, lo calificó como “casi el mejor de los casos” para Biogen.

Sin embargo, la llegada de la aprobación de este medicamento no sería el primer avance contra la enfermedad que ocurre este año. En julio, un análisis de sangre desarrollado por científicos suecos y estadounidenses que estudian la enfermedad de Alzheimer diagnosticó la enfermedad con tanta precisión como los métodos que son mucho más caros o invasivos, un paso significativo hacia un objetivo a largo plazo para pacientes, médicos e investigadores de demencia.

El examen tiene el potencial de hacer que el diagnóstico sea más simple, más asequible y ampliamente disponible para todas las personas. La clave del mismo radica en que la prueba determinó si las personas con demencia tenían Alzheimer en lugar de otra afección. Y también identificó signos de la enfermedad degenerativa y mortal 20 años antes de que se esperaran problemas de memoria y pensamiento en personas con una mutación genética que causa la enfermedad de Alzheimer, según una investigación publicada en JAMA y presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer.

“La prueba fue 96% precisa para determinar si las personas con demencia tenían Alzheimer en lugar de otros trastornos neurodegenerativos”, dijo el doctor Oskar Hansson, autor principal del estudio y profesor de investigación de memoria clínica en la Universidad de Lund en Suecia. Esa actuación, en un grupo de casi 700 personas de Suecia, fue similar a las tomografías PET y los golpes espinales, y fue mejor que las imágenes por resonancia magnética y los análisis de sangre para amiloide, otra forma de tau y un tercer tipo de biomarcador neurológico llamado cadena ligera de neurofilamento.

Con información de Reuters

