América Latina

Chile: sujetos secuestraron y asesinaron a balazos a un adolescente extranjero de 16 años

Otro joven de 19 salió con vida y la policía trabaja en identificar a la víctima

Agentes policiales y peritos con trajes de protección permanecen junto a un vehículo oficial y una carpa instalada de noche en un terreno
Ambos fueron plagiados desde una fiesta en una casa particular.
Guardar

Un adolescente de solo 16 años, de nacionalidad extranjera, fue secuestrado y ajusticiado de tres balazos este domingo en un descampado ubicado en la comuna santiaguina de Buin. Un segundo joven, de 19 años, salió providencialmente con vida y ahora es el principal testigo para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos los secuestró desde una casa particular ubicada en la comuna de Puente Alto. Una vez arriba del auto, fueron trasladados hasta un sitio eriazo ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Acceso Sur.

PUBLICIDAD

Allí, los asesinos obligaron a los muchachos a bajarse y los conminaron a correr, disparando en al menos tres oportunidades contra el menor extranjero, quien falleció en el lugar.

Funcionarios policiales con chaquetas operativas caminan de noche junto a un terreno iluminado con luces rojas de emergencia
Los asesinos los obligaron a correr antes de disparar sobre ellos.

Los hechos

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, señaló que el secuestro y crimen de ambos jóvenes ocurrió cuando los jóvenes participaban de una fiesta en Puente Alto. “Se encontraban allá y fueron abordados por algunos sujetos quienes los trajeron a la fuerza en un vehículo acá a la comuna de Buin, procediendo a disparar al menos en tres oportunidades en contra de la víctima”, según consignó BioBíoChile.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló por su parte que los secuestradores, “en contra de su voluntad, los suben al vehículo. Estos sujetos mantenían armas de fuego y los trasladan hasta la comuna de Buin, donde los hacen descender y correr en un sitio eriazo al costado de la carretera, propinándole diversos disparos”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ninguno de esos disparos dio en el joven chileno de 19 años, quien resultó ileso y ahora es pieza clave de la investigación.

“Se logró establecer que efectivamente la víctima mantiene tres impactos balísticos que entran por la parte posterior del cuerpo, específicamente por su espalda”, agregó el policía civil.

La víctima no portaba documentación alguna, por lo que la policía trabaja con su ficha necrodactilar “con el propósito de lograr su individualización de forma científica, pero de acuerdo a los antecedentes preliminares sería un sujeto extranjero menor de edad, específicamente de 16 años“, complementó.

Debido a las características del asesinato, el subprefecto Dapremont aseguró que no se descarta un ajuste de cuentas.

“Efectivamente podría haber algún tipo de ilícito o podría haber algún tema de crimen organizado respecto a las circunstancias en las cuales se dan los hechos, tomando en consideración que es un hecho de gravedad, con armas de fuego, un secuestro y personas fallecidas”, remató.

Temas Relacionados

ChileSecuestroCrimenAdolescente16 añosExtranjero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Un empleo que se genera en China es un empleo que se ha perdido en Centroamérica”, asegura sector industria

Jorge Arriaza , presidente de la Asociación de Industriales de El Salvador pidió a los países del istmo y de República Dominicana coordinar producción, inversiones y puestos laborales para enfrentar la competencia asiática mediante cadenas de valor que distribuyen procesos entre varios territorios

“Un empleo que se genera en China es un empleo que se ha perdido en Centroamérica”, asegura sector industria

La producción de agua para 700,000 costarricenses podría caer hasta 45% por los efectos de El Niño

Los sistemas de Orosi y Tres Ríos figuran entre los que enfrentarían menores caudales, con riesgos de abatimiento de acuíferos, intrusión salina y concentración de contaminantes y metales pesados en los ríos

La producción de agua para 700,000 costarricenses podría caer hasta 45% por los efectos de El Niño

La muerte de 'El Mencho' y el efecto dominó en Guatemala: 252 bloqueos, una bomba y rutas del narcotráfico que cambiaron el mapa

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación cayó en Jalisco en febrero de 2026, y las consecuencias se sintieron hasta Centroamérica. Guatemala emergió como pieza central de un tablero donde cocaína, fentanilo y precursores chinos convergen en corredores cada vez más sofisticados

La muerte de 'El Mencho' y el efecto dominó en Guatemala: 252 bloqueos, una bomba y rutas del narcotráfico que cambiaron el mapa

Entre USD 40,000 y USD 375.000 millones: el abismo entre las cifras y los planes que dividen a los exiliados cubanos sobre el futuro de la isla

Empresarios, abogados y académicos de Miami diseñan hojas de ruta para cuando caiga el régimen, pero no se ponen de acuerdo en casi nada. El dinero, los funcionarios que deben quedarse y quién debe liderar el proceso están en disputa, señala un reportaje de un periódico estadounidense

Entre USD 40,000 y USD 375.000 millones: el abismo entre las cifras y los planes que dividen a los exiliados cubanos sobre el futuro de la isla

Choferes del transporte público en Bolivia entran en huelga contra el alza del diésel

Transportistas de al menos cuatro regiones replegaron este lunes sus unidades en protesta contra el nuevo precio del diésel. Exigen que se les autorice subir la tarifa del pasaje

Choferes del transporte público en Bolivia entran en huelga contra el alza del diésel
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actividad económica de CABA cayó 0,2% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

La actividad económica de CABA cayó 0,2% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

Elí César Cervantes va como coordinador de Morena en San Luis Potosí rumbo a elecciones del 2027

Seguridad del Vaticano vendrá al Perú para dar la validación final de las sedes donde el Papa León XIV dará misas

Chofer muere calcinado tras ataque contra su minivan mientras dormía en Los Olivos

Escándalo en la comisaría de Piura: difunden video de policías bebiendo licor dentro de dependencia

DEPORTES

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

“Pudimos mostrar Santa Fe de una manera distinta”: el balance de los Juegos Suramericanos que reunieron a 600 mil visitantes

La secuencia que no se vio del espectacular gol de tiro libre de Messi: de la furia con el juez de línea a su desafiante festejo

Juega en la selección que está penúltima en el ranking FIFA, tiene el pelo más largo del mundo y por su cabello hizo expulsar a dos rivales

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta por Sudamérica: boletos, países, fechas y todos los detalles

Marilyn Manson y Slipknot anuncian gira conjunta por Sudamérica: boletos, países, fechas y todos los detalles

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Selena Gomez y su deseo de ser madre: qué riesgos implica un embarazo para una paciente con lupus

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Rod Stewart se despide de los escenarios: confirmó su última gira por Reino Unido y Europa en 2027