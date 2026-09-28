Chile: sujetos secuestraron y asesinaron a balazos a un adolescente extranjero de 16 años

Ambos fueron plagiados desde una fiesta en una casa particular.

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Un adolescente de solo 16 años, de nacionalidad extranjera, fue secuestrado y ajusticiado de tres balazos este domingo en un descampado ubicado en la comuna santiaguina de Buin. Un segundo joven, de 19 años, salió providencialmente con vida y ahora es el principal testigo para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos los secuestró desde una casa particular ubicada en la comuna de Puente Alto. Una vez arriba del auto, fueron trasladados hasta un sitio eriazo ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Acceso Sur.

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Allí, los asesinos obligaron a los muchachos a bajarse y los conminaron a correr, disparando en al menos tres oportunidades contra el menor extranjero, quien falleció en el lugar.

Los asesinos los obligaron a correr antes de disparar sobre ellos.

Los hechos

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, señaló que el secuestro y crimen de ambos jóvenes ocurrió cuando los jóvenes participaban de una fiesta en Puente Alto. “Se encontraban allá y fueron abordados por algunos sujetos quienes los trajeron a la fuerza en un vehículo acá a la comuna de Buin, procediendo a disparar al menos en tres oportunidades en contra de la víctima”, según consignó BioBíoChile.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló por su parte que los secuestradores, “en contra de su voluntad, los suben al vehículo. Estos sujetos mantenían armas de fuego y los trasladan hasta la comuna de Buin, donde los hacen descender y correr en un sitio eriazo al costado de la carretera, propinándole diversos disparos”.

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Sin embargo, ninguno de esos disparos dio en el joven chileno de 19 años, quien resultó ileso y ahora es pieza clave de la investigación.

“Se logró establecer que efectivamente la víctima mantiene tres impactos balísticos que entran por la parte posterior del cuerpo, específicamente por su espalda”, agregó el policía civil.

La víctima no portaba documentación alguna, por lo que la policía trabaja con su ficha necrodactilar “con el propósito de lograr su individualización de forma científica, pero de acuerdo a los antecedentes preliminares sería un sujeto extranjero menor de edad, específicamente de 16 años“, complementó.

Debido a las características del asesinato, el subprefecto Dapremont aseguró que no se descarta un ajuste de cuentas.

“Efectivamente podría haber algún tipo de ilícito o podría haber algún tema de crimen organizado respecto a las circunstancias en las cuales se dan los hechos, tomando en consideración que es un hecho de gravedad, con armas de fuego, un secuestro y personas fallecidas”, remató.

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