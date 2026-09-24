Estas son las bandas criminales bajo la lupa del Escudo de las Américas que ya operan en Chile

La cárcel de Tocorón era el centro de funcionamiento del Tren de Aragua, organización que desde allí se extendió por toda la región.

Guardar

El Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que agrupa a 15 países de la región, calificó como “narcoterroristas” a 24 organizaciones criminales, dos de la cuales están asentadas en Chile hace años -el Tren de Aragua y Los Lobos-, mientras varias otras han ido extendiendo sus tentáculos por territorio nacional.

En su declaración conjunta, los miembros del Escudo señalaron que su objetivo es “aunar esfuerzos para defender su soberanía mediante la imposición colectiva de sanciones y otras medidas contra estos 24 grupos narcoterroristas”, entre las que se cuentan “congelación de activos; restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a dichas organizaciones”, según consignó Emol.

PUBLICIDAD

Dichas organizaciones son: la Mara Salvatrucha, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Choneros, Barrio 18, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cártel de Juárez, grupos disidentes de las FARC, ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.

Las otras dos son el Tren de Aragua y Los Lobos, las que de acuerdo a datos oficiales su suman a otras 14 bandas internacionales que también operan en Chile, a saber: Los Shottas, Los Espartanos, Los Caleños, Los Pulpos, Mafia del Norte, Los Vilches, Bang de Fujian, Los Trinitarios, Los Orientales, Los Melean, Los Loyalty, Confederación, La Empresa y Los Costeños.

PUBLICIDAD

Desde Nueva York, y tras adherir al pacto regional, el presidente José Antonio Kast recordó que “todos en Chile sabemos lo que es el Tren de Aragua. ¿Necesitamos, herramientas para perseguir en todos los países al Tren de Aragua? Sí. Jalisco Nueva Generación, ¿es un cartel que está instalado en Chile? Sí. El Cartel de Sinaloa, ¿está instalado en Chile? Sí”.

La célula "Los Piratas" del Tren de Aragua llevó a cabo el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago.

El Tren de Aragua

Nacida alrededor de 2007, su nombre proviene originalmente de un sindicato de trabajadores de una obra ferroviaria que nunca se concluyó en esa región venezolana. Partió como una banda dedicada a la extorsión y cobro de cupos a constructores y sindicatos locales, y consolidó su estructura jerárquica y mando central a partir de 2013 desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón.

PUBLICIDAD

Bajo el mando de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el grupo transformó la prisión en su centro de operaciones y base de poder, expandiendo sus operaciones hacia el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de drogas, el contrabando y la extorsión.

Aprovechando los flujos migratorios, la organización estableció células y redes operativas en diversos países de América Latina -como Chile, Colombia y Perú- y llegó hasta Estados Unidos.

En Chile, el Tren de Aragua se hizo tristemente famoso cuando la célula “Los Piratas de Aragua” llevó a cabo el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Santiago en febrero de 2024, el que según la fiscalía chilena fue ordenado desde Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello.

PUBLICIDAD

Mientras Los Lobos ya están instalados en Chile, bandas mexicanas y brasileñas han comenzado a extender sus tentáculos por el país.

Los Lobos

Los Lobos nacieron como una célula interna y una red de sicarios de Los Choneros, la organización criminal dominante en Ecuador, aproximadamente entre 2015 y 2016 dentro de los centros penitenciarios de Ecuador, específicamente cobrando fuerza en la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay.

En sus inicios operaban como un grupo subordinado encargado de brindar seguridad interna y ejecutar labores de sicariato para la estructura principal de Los Choneros, pero tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano (alias Rasquiña), líder histórico de Los Choneros, en diciembre de 2020, se desató un vacío de poder y desacuerdos sobre la sucesión. Esto provocó la separación definitiva de Los Lobos, quienes se escindieron junto a otras facciones como Los Tiguerones y Los Chone Killers.

PUBLICIDAD

Aprovechando el debilitamiento de Los Choneros, la organización se expandió rápidamente desde las zonas andinas y del sur del país hacia rutas de exportación de cocaína y áreas de minería ilegal, convirtiéndose en la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con miles de integrantes.

Las autoridades policiales chilenas vienen detectando el ingreso de miembros de la banda que escaparon de Ecuador desde fines de 2023, año en que detuvieron en la comuna santiaguina de Puente Alto a un ciudadano ecuatoriano de 27 años identificado como Carlos Castillo, alias el “Peluquero” o “Barbero”, considerado por las autoridades ecuatorianas como uno de los 10 prófugos más buscados del país, quien había ingresado a Chile por un paso no habilitado.

PUBLICIDAD

En marzo de 2024, efectivos de Interpol capturaron en Santiago a Wilson Ceballos Cruz, quien contaba con un amplio prontuario en Ecuador y fue extraditado en abril de 2024 para enfrentar penas de hasta 26 años de cárcel.

Finalmente, el Informe de Crimen Organizado, publicado en octubre de 2025 por la Fiscalía Nacional, consignó que otras organizaciones como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho brasileños, así como también el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación mexicanos-, han extendido sus tentáculos con bandas ya asentadas en Chile, “asociados a la logística de exportación de cocaína hacia mercados de Europa y Oceanía”, aunque no se puede decir que ya estén operando plenamente en Chile.

PUBLICIDAD