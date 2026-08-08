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K-pop en México: el impacto de los ídolos coreanos en la autoestima y los hábitos de consumo juvenil

La fascinación por este movimiento denominado como Hallyu, se debe al despliegue visual y a la narrativa de éxito, esfuerzo y perfección proyectada por los artistas

Ilustración plana de jóvenes mexicanas en un estadio: un grupo con banderas de México, otro con pancartas de BTS y banderas de Corea del Sur. Una fan central indecisa.
Kpop en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La influencia de la cultura K-pop ha traspasado las fronteras de Corea del Sur para instalarse en la vida de miles de jóvenes en México, generando un fenómeno que va más allá de las canciones pegajosas y los videos coreografiados.

El universo de este género de musical abarca desde las melodías hasta la moda, la estética, el cuidado personal, la gastronomía, las series televisivas y la promoción de valores y estilos de vida. Este mosaico cultural ha capturado la atención y el entusiasmo de las adolescentes, quienes ven en los ídolos coreanos y coreanas un modelo a seguir y un símbolo de identidad colectiva.

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La fascinación por este movimiento denominado como Hallyu, se debe al despliegue visual y a la narrativa de éxito, esfuerzo y perfección proyectada por los artistas. Sin embargo, la adopción de estos referentes extranjeros plantea preguntas acerca de los efectos en la percepción del cuerpo, los hábitos de consumo y los ideales de belleza entre las fans.

Expertos señalan que, si bien el K-pop promueve valores positivos como la disciplina y la superación, también puede generar expectativas inalcanzables y reproducir estereotipos poco realistas sobre la apariencia y el comportamiento.

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Nayeli López Rocha, especialista en estudios asiáticos de la UNAM, advirtió que los modelos corporales y estéticos difundidos por la industria coreana responden a exigencias de un mercado globalizado, más que a la diversidad real de la sociedad coreana.

Efectos de los modelos coreanos en las fans mexicanas

El fenómeno se caracteriza por la recuperación de elementos culturales propios de Corea, combinados con dinámicas globales de consumo. Muchas jóvenes del país incorporan a su vida cotidiana prácticas inspiradas en sus artistas favoritos, como la alimentación, las rutinas de belleza —especialmente el cuidado facial, conocido como skin care— y la imitación de coreografías. Estas tendencias han cobrado fuerza gracias a la promoción constante en redes sociales y plataformas digitales.

La piel perfecta, blanca y juvenil que se asocia a las celebridades coreanas se presenta como un ideal deseable, aunque no refleja la variedad existente en la población de surcoreana. De acuerdo con la especialista, buena parte de la imagen proyectada responde a las demandas de la industria del entretenimiento y a estándares occidentales de belleza. Por esta razón, es fundamental que las seguidoras comprendan que tales patrones no son naturales ni universales, sino resultado de procesos de perfeccionamiento y mercadotecnia.

Infografía con título, texto y gráficos. Muestra a mujeres jóvenes, bandera surcoreana, ídolos de K-pop, productos de belleza y ropa. Logo de Infobae.
Infografía ilustra el impacto del K-pop en las jóvenes mexicanas, abordando los cambios en los ideales de belleza, los hábitos de consumo y las rutinas diarias inspiradas en la cultura surcoreana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de productos, desde álbumes hasta artículos de maquillaje y ropa inspirada en los ídolos, también se convierte en fuente de competencia entre las fans. Dentro de los clubes de seguidores, se valoran la dedicación y el esfuerzo por adquirir objetos relacionados con sus grupos predilectos, lo que puede derivar en una presión constante por cumplir con expectativas de consumo y pertenencia.

Las redes sociales y la construcción de comunidades K-pop

Internet ha sido el principal motor para la expansión y consolidación del K-pop en México. Plataformas como YouTube, Facebook y TikTok han permitido el acceso inmediato a contenidos, así como la interacción entre fans que comparten gustos, rutinas y noticias sobre sus ídolos. En estos espacios virtuales, se forman comunidades sólidas y activas que participan en retos, difunden información y colaboran para alcanzar metas colectivas, como el apoyo a lanzamientos musicales o eventos de caridad.

Estas agrupaciones, muchas veces alentadas por las agencias de representación artística, crean identidades en torno a los grupos, como ocurre con BTS y su fandom denominado ARMY. La pertenencia a estos colectivos no solo implica consumir productos, sino también asumir valores como la disciplina, la solidaridad y la competencia. Sin embargo, el tiempo invertido en estas actividades puede llegar a ser considerable, afectando la rutina diaria de las adolescentes.

Padres y tutores suelen percibir est cultura como inofensiva debido a la ausencia de violencia explícita. No obstante, los estereotipos transmitidos pueden resultar igualmente dañinos al reforzar modelos corporales y comportamentales poco realistas. Tanto las figuras femeninas como masculinas proyectadas por la industria se alejan de la diversidad existente en México, promoviendo ideales de belleza, éxito y sexualidad que pueden generar frustración o inseguridad entre las jóvenes.

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