México
Agregar Infobae enGoogle

Dan recompensa de $300 mil por el presunto feminicida de la odontóloga Perla Citlali, asesinada en Querétaro

La profesional dental de 26 años fue encontrada sin vida al interior de su consultorio en la colonia Quintas de Guadalupe, en la zona oriente de San Juan del Río

Ofrecen una recompensa de 300 mil pesos por la ubicación de Karol Hussein Olvera Hernández, es buscado por el feminicidio de Perla Citlali, odontóloga asesinada en Querétaro Foto: Fiscalía
Ofrecen una recompensa de 300 mil pesos por la ubicación de Karol Hussein Olvera Hernández, es buscado por el feminicidio de Perla Citlali, odontóloga asesinada en Querétaro Foto: Fiscalía
Guardar

La Fiscalía de Querétaro ofrece una recompensa de 300 mil pesos para localizar y detener a Karol Hussein Olvera Hernández, investigado por el feminicidio de Perla Martínez en San Juan del Río, mientras la familia de la víctima pidió apoyo ciudadano para aportar información que permita su captura y evitar que el caso siga en la impunidad a un año y cinco meses del crimen.

En el estado se contabilizan cuatro feminicidios, 20 víctimas de homicidio culposo y 286 casos de violación hasta mayo de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese contexto acompaña el llamado público de los familiares de Perla, difundido después de que la autoridad estatal activó la recompensa.

PUBLICIDAD

Briseyda Martínez Zúñiga, hermana de la víctima, difundió un video en redes sociales para pedir colaboración de la población. En su mensaje llamó a compartir por los canales oficiales cualquier dato útil sobre el paradero del hombre señalado en la investigación.

“Quiero hacer un firme y respetuoso llamado a toda la ciudadanía. Si sabes en dónde se encuentra Karol Hussein Olvera Hernández o tienes información que ayude a localizarlo, te pedimos que la compartas por los canales oficiales de la fiscalía. Tu información puede marcar la diferencia entre impunidad y justicia. Perla tenía una familia que la amaba, tenía sueño, proyectos y una vida por delante. Nada nos va a devolver, pero sí podemos evitar que este crimen quede impune”, dijo.

PUBLICIDAD

Perla fue asesinada en San Juan del Río, Querétaro Foto: Familia de Perla
Perla fue asesinada en San Juan del Río, Querétaro Foto: Familia de Perla

La FGE ya tiene un mandato judicial contra el probable responsable

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó a finales de junio que la recompensa busca obtener información “útil, veraz y eficaz” para ubicar al probable responsable. La dependencia señaló que identificó a Karol Hussein Olvera Hernández como probable autor de los hechos ocurridos en febrero de 2025 y que ya cuenta con mandato judicial en su contra.

El anuncio institucional precisó que las personas con datos pueden comunicarse al 442 238 7600, extensiones 1295 y 1296, además de las líneas 9-1-1 y 089 para denuncia anónima. La autoridad estatal dio a conocer esta medida el viernes 26 de junio.

La respuesta directa de la familia fue respaldar la difusión de la recompensa y pedir resultados. Briseyda Martínez afirmó que esperan que la medida permita capturar al principal sospechoso para que sea juzgado por el delito que se le atribuye.

“Como familia reconocemos esta acción y esperamos que pronto, por fin, quien le arrebató la vida a mi hermana, enfrente la justicia”, expresó en el mensaje publicado en redes sociales.

La hermana de la odontóloga y bailarina describió que su ex pareja Karol Hussein la acosaba,amenazaba y fue quien habría cometido el feminicidio Foto: Familia de Perla
La hermana de la odontóloga y bailarina describió que su ex pareja Karol Hussein la acosaba,amenazaba y fue quien habría cometido el feminicidio Foto: Familia de Perla

Perla Martínez fue hallada sin vida dentro de su consultorio en San Juan del Río

Perla Citlali Martínez fue encontrada sin vida al interior de su consultorio en la colonia Quintas de Guadalupe, en la zona oriente de San Juan del Río. Personas cercanas a ella señalaron desde los primeros momentos a su expareja como presunto responsable y exigieron una orden de captura inmediata.

La víctima era odontóloga y también era reconocida como bailarina de folclor. Su memoria ha sido homenajeada en eventos de huapango y en movilizaciones del 8M, según se relata en el material difundido por la familia.

Briseyda Martínez también ha usado sus intervenciones públicas para dirigirse a mujeres que atraviesan violencia. “Les digo que no están solas. Les pido, por favor, que levanten la voz, que sean valientes. El amor no debe doler, el amor no controla, no tiene celos enfermizos. Ninguna relación vale la pena para arriesgar tu vida”, señaló.

A un año y cinco meses del feminicidio, el investigado sigue prófugo. La petición de la familia y la recompensa de la FGEQ se concentran en obtener información que permita ubicarlo y ejecutar la orden judicial pendiente.

Temas Relacionados

mexico-noticiasQuerétaroMichoacánfeminicidarecompensaSan Juan del Río

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”