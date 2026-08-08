Dan recompensa de $300 mil por el presunto feminicida de la odontóloga Perla Citlali, asesinada en Querétaro

Ofrecen una recompensa de 300 mil pesos por la ubicación de Karol Hussein Olvera Hernández, es buscado por el feminicidio de Perla Citlali, odontóloga asesinada en Querétaro Foto: Fiscalía

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La Fiscalía de Querétaro ofrece una recompensa de 300 mil pesos para localizar y detener a Karol Hussein Olvera Hernández, investigado por el feminicidio de Perla Martínez en San Juan del Río, mientras la familia de la víctima pidió apoyo ciudadano para aportar información que permita su captura y evitar que el caso siga en la impunidad a un año y cinco meses del crimen.

En el estado se contabilizan cuatro feminicidios, 20 víctimas de homicidio culposo y 286 casos de violación hasta mayo de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese contexto acompaña el llamado público de los familiares de Perla, difundido después de que la autoridad estatal activó la recompensa.

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Briseyda Martínez Zúñiga, hermana de la víctima, difundió un video en redes sociales para pedir colaboración de la población. En su mensaje llamó a compartir por los canales oficiales cualquier dato útil sobre el paradero del hombre señalado en la investigación.

“Quiero hacer un firme y respetuoso llamado a toda la ciudadanía. Si sabes en dónde se encuentra Karol Hussein Olvera Hernández o tienes información que ayude a localizarlo, te pedimos que la compartas por los canales oficiales de la fiscalía. Tu información puede marcar la diferencia entre impunidad y justicia. Perla tenía una familia que la amaba, tenía sueño, proyectos y una vida por delante. Nada nos va a devolver, pero sí podemos evitar que este crimen quede impune”, dijo.

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Perla fue asesinada en San Juan del Río, Querétaro Foto: Familia de Perla

La FGE ya tiene un mandato judicial contra el probable responsable

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó a finales de junio que la recompensa busca obtener información “útil, veraz y eficaz” para ubicar al probable responsable. La dependencia señaló que identificó a Karol Hussein Olvera Hernández como probable autor de los hechos ocurridos en febrero de 2025 y que ya cuenta con mandato judicial en su contra.

El anuncio institucional precisó que las personas con datos pueden comunicarse al 442 238 7600, extensiones 1295 y 1296, además de las líneas 9-1-1 y 089 para denuncia anónima. La autoridad estatal dio a conocer esta medida el viernes 26 de junio.

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La respuesta directa de la familia fue respaldar la difusión de la recompensa y pedir resultados. Briseyda Martínez afirmó que esperan que la medida permita capturar al principal sospechoso para que sea juzgado por el delito que se le atribuye.

“Como familia reconocemos esta acción y esperamos que pronto, por fin, quien le arrebató la vida a mi hermana, enfrente la justicia”, expresó en el mensaje publicado en redes sociales.

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La hermana de la odontóloga y bailarina describió que su ex pareja Karol Hussein la acosaba,amenazaba y fue quien habría cometido el feminicidio Foto: Familia de Perla

Perla Martínez fue hallada sin vida dentro de su consultorio en San Juan del Río

Perla Citlali Martínez fue encontrada sin vida al interior de su consultorio en la colonia Quintas de Guadalupe, en la zona oriente de San Juan del Río. Personas cercanas a ella señalaron desde los primeros momentos a su expareja como presunto responsable y exigieron una orden de captura inmediata.

La víctima era odontóloga y también era reconocida como bailarina de folclor. Su memoria ha sido homenajeada en eventos de huapango y en movilizaciones del 8M, según se relata en el material difundido por la familia.

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Briseyda Martínez también ha usado sus intervenciones públicas para dirigirse a mujeres que atraviesan violencia. “Les digo que no están solas. Les pido, por favor, que levanten la voz, que sean valientes. El amor no debe doler, el amor no controla, no tiene celos enfermizos. Ninguna relación vale la pena para arriesgar tu vida”, señaló.

A un año y cinco meses del feminicidio, el investigado sigue prófugo. La petición de la familia y la recompensa de la FGEQ se concentran en obtener información que permita ubicarlo y ejecutar la orden judicial pendiente.

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