Chile ha disminuido un 33% el ingreso de migrantes ilegales y las expulsiones aumentaron un 76%

Militares chilenos en la zona fronteriza con Bolivia.

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El último Informe Estadístico Migratorio publicado esta jornada por la Jefatura Nacional de Migraciones y el departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló una histórica baja en el número de ingresos clandestinos al país, así como una ingente alza en la cifra de ciudadanos extranjeros expulsados en lo que va de este 2026.

De acuerdo al reporte, mientras entre enero y julio del año pasado al menos 16.788 inmigrantes entraron al país de manera ilegal, en el mismo período este año se contabilizan 11.242 personas, a saber, una disminución del 33%, la que se atribuye al fortalecimiento del control en la frontera norte, así como a una menor presión migratoria luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

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En tanto, entre enero y julio de 2026 las autoridades chilenas han expulsado vía aérea a 1.330 extranjeros, mientras que en el mismo periodo el año pasado ese número fue de 753, es decir, un alza del 76%.

Dichas expulsiones fueron lideradas por ciudadanos colombianos (549 casos), venezolanos (261), bolivianos (234), peruanos (105), dominicanos (68) y ecuatorianos (68).

Las expulsiones del país vía aérea también se incrementaron en un 76% entre enero y julio de 2026.

Salidas voluntarias

Asimismo, y por primera vez, la estadística incluye el ítem “salidas voluntarias”, correspondiente a migrantes que ingresaron al país por un paso clandestino, pero lo abandonaron por un control fronterizo de manera legal ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente José Antonio Kast.

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Así, 7.501 personas han dejado el país entre enero y julio de este año, siendo este último mes el que registra más salidas, exactamente 1.793 casos, de los cuales 5.826 son ciudadanos venezolanos.

El documento también da cuenta del alza en las fiscalizaciones policiales en todo el país, operativos que aumentaron de 1.046 a 1.318. En la misma línea, el número de extranjeros a quienes se les pidieron sus documentos de identificación creció de 20.899 a 30.155 personas, marcando un incremento del 44%.

A la luz de las cifras, el dossier concluye que en lo que va de este año se consolida una baja sostenida en los ingresos clandestinos, de la mano del robustecimiento de los controles migratorios y la fiscalización al interior del territorio nacional, amén del alza en la concreción de las expulsiones judiciales y administrativas.

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