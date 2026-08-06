Chile: hombre que amenazó de muerte con una pistola a un grupo de niños que jugaba al “ring-raja” está en prisión preventiva

El "ring-raja" es el tradicional juego de tocar el timbre de una casa y salir corriendo.

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Casi un mes en prisión preventiva lleva el ejecutivo y ex reservista del Ejército, Andrés Arrieta, de 47 años, acusado de subir a su camioneta y amenazar de muerte con un arma de fuego a un grupo de niños que jugaba al “ring-raja”, tradicional pasatiempo de tocar el timbre de una casa y salir corriendo.

Todo ocurrió la noche del pasado 10 de julio cuando a eso de las 23:00 horas, y por segunda vez en la noche, un grupo de niños tocó el timbre de la casa de Arrieta, ubicada en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino.

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De acuerdo a la querella presentada por los padres de los menores, el dueño de casa, “en evidente estado de exaltación”, sacó entonces su camioneta 4x4 y comenzó a dar caza a los niños por el barrio, subiéndolos a la fuerza al vehículo.

Lo más grave vendría cuando dos de los menores lograron abrir la puerta trasera y escapar, pues en ese momento el acusado sacó un arma de fuego y amenazó de muerte al resto de los niños, quienes permanecieron aterrorizados arriba del vehículo por varias cuadras hasta que fueron abandonados en una esquina.

Al día siguiente los padres de los preadolescentes, cuyas edades no superan los 14 años, estamparon una querella por los delitos de sustracción de menores, lesiones menos graves, amenazas y porte ilegal de arma de fuego, razón por la cual Arrieta quedó en prisión preventiva nada menos que en Santiago 1, el mayor recinto penal del país.

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Los niños que huyeron aterrorizados por el barrio no tienen más de 14 años.

Suspendido de su trabajo

Así las cosas desde el exclusivo colegio Manquehue, al que asisten los niños agredidos y donde Arrieta es apoderado y representante del centro de exalumnos, señalaron mediante una declaración pública que, por ahora, no emitirán “juicios o conclusiones anticipadas”, a fin de respetar “el debido proceso y la labor de quienes deben esclarecer los hechos”.

Desde el establecimiento agregaron que ahora su principal preocupación es “el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la comunidad educativa”, y aseguraron que ya activaron los “procedimientos internos de apoyo y acompañamiento”.

Asimismo, Arrieta también fue suspendido de su cargo como gerente general de la empresa Restomarket, la que emitió un comunicado señalando que apartaron al ejecutivo de sus funciones “mientras se desarrolla la investigación judicial correspondiente”.

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