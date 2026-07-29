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Selección de Nicaragua aplasta a Guatemala y consigue su primer triunfo de los Juegos Centroamericanos

El conjunto nicaragüense logró una diferencia de 65 puntos en el Grupo A, quedó con marca de 1-1 y mantuvo a los guatemaltecos sin victorias tras dos presentaciones

Dos jugadores de baloncesto, uno con camiseta azul de Nicaragua y número 11, driblando un balón. Otro con camiseta blanca de Guatemala y número 9
Un jugador de la selección de baloncesto de Nicaragua dribla el balón mientras es defendido por un oponente de la selección de Guatemala durante un partido. (https://jcc2026.org)
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La segunda jornada de la ronda preliminar del baloncesto masculino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo dejó el avance de Puerto Rico y la victoria de Nicaragua ante rivales de la región, mientras Panamá y Guatemala enfrentan dos derrotas en dos partidos en sus aspiraciones deportivas.

En el Grupo A, Nicaragua logró su primer triunfo del certamen al derrotar a Guatemala por 96-31. Nicaragua quedó con una victoria y una derrota, y Guatemala cerró la jornada sin triunfos tras perder sus dos partidos. Según EFE, Joost Wets lideró la ofensiva nicaragüense con 30 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Wilson Batista y David Watson sumaron 11 puntos cada uno, y Harold Barberena junto a Rodrigo Sierra aportaron 10 unidades.

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En el conjunto guatemalteco, César Catalán logró un doble-doble con 35 puntos y 12 rebotes, mientras Eric Figueroa finalizó con 13 unidades y nueve rebotes. Yancarlo Gómez añadió 10 puntos para completar la producción ofensiva de su equipo. EFE detalló que Guatemala cerró la jornada sin triunfos tras perder sus dos partidos.

En el Grupo B, Puerto Rico consolidó su liderazgo al superar a Panamá por 70-56. La selección puertorriqueña sumó su segunda victoria consecutiva, mientras Panamá acumula dos derrotas y sus posibilidades de avanzar dependen de otros resultados. EFE indicó que Isaiah Brown comandó la ofensiva boricua con 14 puntos, seis rebotes y cuatro robos de balón. Rognny Santiago y Dwight Gaines aportaron 11 tantos cada uno, mientras Felipe Quiñones contribuyó con 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

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FOTO DE ARCHIVO: Basketball - Panama v Puerto Rico - Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua - August 22, 2025 Puerto Rico's Gary Browne in action with Panama players REUTERS/Luisa Gonzalez
FOTO DE ARCHIVO: Basketball - Panama v Puerto Rico - Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua - August 22, 2025 Puerto Rico's Gary Browne in action with Panama players REUTERS/Luisa Gonzalez

Por el lado panameño, Ethan Brown se destacó como el máximo anotador de su equipo con 21 puntos. Justin Delgado añadió 12 unidades y nueve rebotes, y Dylan Lemon cerró su actuación con 10 puntos y seis capturas.

Puerto Rico quedó al frente de su grupo y Nicaragua logró su primera victoria ante Guatemala, mientras que Panamá y Guatemala deberán ganar los partidos que restan en los compromisos que faltan. El certamen, que reúne a las principales selecciones de la región, continúa con partidos para definir los clasificados a la siguiente instancia.

En los próximos días, los equipos de Centroamérica buscarán asegurar su lugar en la ronda final. Las siguientes jornadas definirán a los clasificados del baloncesto masculino en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, según lo viene reportando EFE.

Tabla de posiciones del medallero con países, banderas, número de medallas de oro, plata, bronce y total. México lidera
Un gráfico de posiciones muestra a México en el primer lugar del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con 145 medallas, superando a Colombia y Cuba. (https://jcc2026.org)

La victoria de Nicaragua sobre Guatemala

Guatemala, Panamá y El Salvador alteraron en los primeros días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo un medallero que suele quedar bajo control de México y Cuba, con podios en taekwondo, judo, tiro con arco, bádminton y remo cuando todavía restan 13 jornadas de competencia.

La magnitud del torneo ayuda a medir el peso de ese arranque: en esta edición se entregarán 3.244 medallas en 1.555 eventos. México llegó como campeón defensor tras San Salvador 2023, donde reunió 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce, según reportó la agencia EFE.

La menor distancia inicial entre las dos potencias históricas y el resto de las delegaciones apareció desde las primeras pruebas. Según EFE, varios atletas centroamericanos han irrumpido en disciplinas que durante años estuvieron dominadas por mexicanos y cubanos.

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