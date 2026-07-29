Cinco homicidios en menos de doce horas vuelven a sacudir a Ecuador con ataques en Guayaquil, Durán y Quito

Imagen de archivo de una zona acordonada por la policía tras un asesinato en Guayaquil. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

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La violencia volvió a extenderse por Ecuador en menos de doce horas. Entre la noche del martes 28 y la madrugada del miércoles 29 de julio, cinco personas fueron asesinadas en hechos registrados en Guayaquil, Durán y Quito, una secuencia de ataques que evidencia la persistencia de los homicidios armados en un país donde las principales ciudades continúan enfrentando distintos niveles de presión del crimen organizado.

Los primeros casos se registraron en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, el territorio que concentra la mayor cantidad de muertes violentas del país. Allí, cuatro personas perdieron la vida en distintos episodios ocurridos durante la noche del martes, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado que exista una conexión directa entre ellos.

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Una de las víctimas fue el conductor de una tricimoto que fue atacado a tiros en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. El crimen ocurrió en presencia de moradores y transeúntes que fueron sorprendidos por la balacera. Los atacantes huyeron inmediatamente después del ataque, mientras la Policía acordonó la zona para iniciar las primeras diligencias e identificar a los responsables.

Horas más tarde, otro homicidio se registró en Sauces 6. Un trabajador que realizaba labores de limpieza en un asadero de pollos fue asesinado por hombres armados que llegaron hasta el establecimiento y dispararon contra él. El ataque ocurrió mientras el negocio aún se encontraba abierto, lo que obligó a clientes y empleados a buscar refugio en medio de los disparos.

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Las muertes violentas se registraron en Guayaquil, Durán y Quito. (Ecuavisa)

La violencia también alcanzó al cantón Durán, donde las autoridades encontraron el cuerpo calcinado de un hombre. El hallazgo movilizó a unidades de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), que comenzaron las pericias para establecer la identidad de la víctima, las circunstancias de su muerte y el lugar donde pudo haber ocurrido el crimen antes de que el cadáver fuera abandonado.

A estos casos se sumó una cuarta muerte violenta registrada esa misma noche en Guayaquil, completando una nueva jornada marcada por ataques ocurridos en distintos sectores de la ciudad y su zona metropolitana. La Policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si alguno de los hechos responde a disputas entre organizaciones criminales o si se trata de eventos independientes.

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Mientras las autoridades procesaban las escenas del crimen en la Costa, un nuevo ataque armado fue reportado en Quito. En el sector de La Michelena, ubicado en el sur de la capital ecuatoriana, un ciudadano extranjero fue asesinado dentro de un local comercial, mientras otra persona resultó herida. Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra quienes se encontraban en el establecimiento y escaparon antes de que llegaran las unidades policiales.

IMAGEN REFERENCIAL. La Policía acordonó el lugar y realizó el levantamiento de indicios. (Ecuavisa/Captura de video)

El ataque movilizó a agentes de la Dinased y de Criminalística, que realizaron el levantamiento de indicios balísticos y comenzaron la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de los atacantes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han informado oficialmente cuál era su nacionalidad, aunque confirmaron que se trataba de un ciudadano extranjero. Tampoco se ha precisado el posible móvil del homicidio.

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La sucesión de asesinatos ocurre en un contexto en el que Guayaquil y Durán siguen siendo los principales focos de violencia homicida del país, impulsada por la disputa entre estructuras criminales que buscan controlar corredores para el narcotráfico, redes de extorsión y otros negocios ilícitos. En paralelo, Quito ha registrado durante los últimos meses un incremento de ataques armados en espacios públicos y establecimientos comerciales, una modalidad que hasta hace pocos años era menos frecuente en la capital.

Los cinco homicidios registrados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles serán investigados de manera independiente por la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin embargo, la coincidencia temporal de los ataques vuelve a poner de relieve el desafío que enfrenta el Estado para contener la violencia criminal en distintas regiones del país, donde las muertes violentas continúan produciéndose casi a diario y en escenarios cada vez más diversos.

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