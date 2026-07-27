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Haití programó para el 13 de diciembre sus primeras elecciones en una década

El cronograma desplaza la primera vuelta desde agosto e incorpora un referendo constitucional, condicionado a la seguridad y a los recursos disponibles

Haití arrastra una década sin elecciones desde el período de transición que llevó a Jovenel Moïse a la presidencia, antes de su asesinato en 2021. (Reuters)
Haití arrastra una década sin elecciones desde el período de transición que llevó a Jovenel Moïse a la presidencia, antes de su asesinato en 2021. (Reuters)
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Haití fijó el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de sus elecciones presidenciales y legislativas, según anunció este lunes el Consejo Electoral Provisional (CEP). El país no celebra comicios desde 2016.

Ese mismo día los ciudadanos también votarán un referendo para ratificar enmiendas a la Constitución. La segunda vuelta de los comicios, junto con las elecciones a los órganos de gobierno local, quedó fijada para el 21 de febrero de 2027, y la publicación de los resultados definitivos para el 7 de marzo. Ambas fechas reemplazan el cronograma anterior, que situaba la primera vuelta el 30 de agosto.

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En un comunicado, el CEP condicionó el cumplimiento del calendario a dos factores: un clima de seguridad aceptable y la disponibilidad de recursos financieros suficientes. El organismo también llamó a que la organización de los comicios sea una “responsabilidad compartida” entre el Gobierno, los actores políticos y la comunidad internacional.

Artistas rinden homenaje a Jovenel Moïse con un retrato frente a la residencia presidencial de Puerto Príncipe donde fue asesinado, fotografiado el 7 de julio de 2023. (AP/Odelyn Joseph)
Artistas rinden homenaje a Jovenel Moïse con un retrato frente a la residencia presidencial de Puerto Príncipe donde fue asesinado, fotografiado el 7 de julio de 2023. (AP/Odelyn Joseph)

La nación caribeña arrastra una década sin elecciones desde que concluyó el período de transición que llevó a la presidencia a Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021 en su residencia oficial. Desde entonces, ninguna autoridad ha sido elegida por voto popular.

La inseguridad es precisamente la causa de ese vacío: solo en el primer semestre de 2026, la violencia dejó más de 2.300 muertos, según la ONU. Entre las masacres más letales figura la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, una región agrícola del centro del país, donde 83 personas fueron asesinadas en apenas 72 horas.

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El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anticipó en abril que el proceso electoral solo podría avanzar tras recuperar los territorios bajo control de las bandas. “Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste”, declaró durante una ceremonia pública.

Niños en un refugio para desplazados de Puerto Príncipe, el 27 de abril de 2026. (AP/Odelyn Joseph)
Niños en un refugio para desplazados de Puerto Príncipe, el 27 de abril de 2026. (AP/Odelyn Joseph)

La alianza Viv Ansanm, designada organización terrorista por Washington, controla la mayor parte de Puerto Príncipe y se ha expandido hacia el interior del país. Sus operaciones incluyen secuestros masivos, violaciones en grupo, incendios provocados y tráfico de armas, órganos y drogas. Aproximadamente el 12% de la población vive en campamentos improvisados o con familias de acogida.

A principios de julio, el CEP informó que había comenzado a registrar votantes, capacitar agentes de seguridad electoral y publicar una lista de más de 300 partidos habilitados para competir. En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), un cuerpo de hasta 5.500 efectivos entre militares y policías, en reemplazo de la anterior misión multinacional.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

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