Chile expulsó a 40 extranjeros con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador

20 son ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos.

El Gobierno de José Antonio Kast fletó este domingo un séptimo vuelo con 40 extranjeros expulsados hacia Colombia, Bolivia y Ecuador, elevando así a 1.174 el número de migrantes que han sido deportados en lo que va del año.

Según informaron las autoridades migratorias, el operativo se realizó con una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile en la que trasladaron a 28 personas expulsadas por vía administrativa y 12 por casos judiciales.

PUBLICIDAD

En el caso de los deportados por delitos, estaban procesados por “robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y también abuso sexual”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum.

Del total de deportados, 20 son ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que con este vuelo ya van 1.174 personas expulsadas, tras el reporte entregado el pasado jueves, en el que se indicó que se habían materializado 1.134 deportaciones en 2026, de las cuales 1.009 responden a causas administrativas y 125 a judiciales.

PUBLICIDAD

“En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior”, señaló Pavez.

Cabe recordar que durante 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, fueron expulsados un total de 1.117 extranjeros.

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular.

Salidas voluntarias

Desde el Sermig detallaron además que, desde que asumió José Antonio Kast el gobierno, 6.384 migrantes irregulares han salido de manera voluntaria del país, 911 de ellos luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

PUBLICIDAD

Cerca del 77 % de quienes han salido por decisión propia desde enero pasado -unas 4.896 personas-, corresponde a ciudadanos venezolanos, según un comunicado del ministerio del Interior.

El Gobierno estima que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, quienes quedaron varados en el país tras el quiebre diplomático entre ambos países, luego de que el expresidente Boric no reconociera los comicios de 2024 que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD