América Latina

Lula Da Silva designó a Teresa Leitão como nueva líder del gobierno en el Senado tras la salida de Jaques Wagner

El referente histórico del Partido de los Trabajadores oficializó su renuncia tras quedar involucrado en la operación Compliance Zero, investigación de la Policía Federal que indaga supuestas irregularidades relacionadas con el Banco Master

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Teresa Leitão, nueva lider del Senado de Brasil
Con una trayectoria de cinco mandatos como diputada estatal, Teresa Leitão suma más de cuatro décadas en la vida pública (Facebook)

Lula Da Silva eligió a Teresa Leitão como nueva líder del gobierno en el Senado y redefinió el tablero político en Brasilia tras semanas marcadas por el escándalo judicial que empujó la salida de Jaques Wagner.

“Agradezco al presidente Lula por la confianza al invitarme a asumir el liderazgo del Gobierno en el Senado. Conversamos esta mañana, cuando afirmé que asumo esta misión con los principios que siempre han orientado mi trayectoria pública: lealtad, diálogo, disciplina y trabajo”, dijo Leitão en sus redes sociales.

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Teresa Leitão, de 74 años, suma experiencia como diputada estatal durante cinco mandatos y es titular en las comisiones de Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura y Deporte en el Senado.

En otro mensaje, ella expresó: “Contribuiré a la construcción de consensos y al avance de los temas de interés del gobierno y del pueblo brasileño, como el fin de la escala 6x1, la PEC de la Seguridad Pública y otras medidas orientadas al desarrollo del país, la justicia social y la mejora de la calidad de vida de la población”.

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La designación se anunció horas después de que Wagner, figura histórica del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los principales articuladores del Ejecutivo en el Congreso, comunicó oficialmente su renuncia al liderazgo luego de verse envuelto en la operación Compliance Zero, una investigación de la Policía Federal sobre presuntas irregularidades vinculadas al Banco Master.

La figura histórica del PT dejó el liderazgo en el Senado tras ser vinculado a la investigación sobre el Banco Master (Reuters)
La figura histórica del PT dejó el liderazgo en el Senado tras ser vinculado a la investigación sobre el Banco Master (Reuters)

Ante esta situación, ayer Wagner confirmó su salida en X: “Acabo de tener una gran reunión con el Presidente Lula da Silva, una conversación entre amigos, y decidimos, de común acuerdo, que me alejaré del liderazgo del Gobierno en el Senado Federal”.

“En este momento, mi prioridad absoluta es probar mi inocencia y dedicarme a la reelección del presidente Lula y del gobernador Jerónimo Rodríguez, además de mi reelección junto con Rui Costa para el Senado. Juntos, con humildad y mucho trabajo, renovaremos nuestro compromiso con el proyecto colectivo que viene cambiando a Bahia y a Brasil”, añadió.

El propio Wagner negó las acusaciones y reiteró su disposición para colaborar con la Justicia. Su defensa acudió al Supremo Tribunal Federal para pedir la anulación de los procedimientos policiales, alegando irregularidades en el accionar de los agentes.

Bajo este contexto político, aliados de Lula y asesores del PT consideraron imprescindible un cambio en la conducción legislativa para resguardar la campaña presidencial y minimizar el impacto del caso en la imagen del gobierno, a pocos meses de comicios clave. Desde hace varios días, las conversaciones internas giraban en torno a una salida pactada, para evitar que la decisión pareciera impuesta desde el Ejecutivo.

El presidente busca fortalecer la articulación legislativa tras la salida de su principal operador en la Cámara Alta (Reuters)
El presidente busca fortalecer la articulación legislativa tras la salida de su principal operador en la Cámara Alta (Reuters)

Con la renuncia confirmada, el PT y el gobierno evaluaron posibles reemplazos. Entre los nombres más mencionados surgieron Camilo Santana, exministro de Educación y senador por Ceará, y Teresa Leitão, actual líder del PT en la Cámara Alta. La elección recayó finalmente en Leitão, quien goza de buena relación tanto con el gobierno como con la oposición y no planea disputar cargos en las próximas elecciones, lo que le permitirá dedicación exclusiva a la jefatura de la bancada oficialista.

Lula comunicó la decisión en sus redes sociales: “Designé a la senadora Teresa Leitão para asumir el liderazgo del gobierno en el Senado con la misión de articular el debate y la aprobación de proyectos de interés para la población brasileña que están en trámite, como el fin de la escala 6 por 1 y la PEC de la Seguridad, entre otros”.

Teresa Leitão, profesora, sindicalista y primera mujer en ocupar una banca por Pernambuco en el Senado, recibió el encargo de liderar la articulación política y la negociación de dos proyectos prioritarios para el Ejecutivo: la propuesta que pone fin a la escala de trabajo 6x1 y la llamada PEC de Seguridad Pública.

La expectativa dentro del gobierno es que el ministro José Guimarães, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, intensifique su presencia en el Senado para reforzar la coordinación política. Bajo la gestión de Wagner, la conducción de la bancada oficialista se caracterizó por un estilo más independiente, mientras que la llegada de Leitão anticipa una mayor integración con el equipo del Planalto en la negociación de las prioridades legislativas.

El desgaste de Wagner dentro del PT también se profundizó tras la derrota del candidato gubernamental Jorge Messias para el Supremo Tribunal Federal, episodio en el que parte de la responsabilidad recayó sobre él por no advertir a Lula sobre la inminente posibilidad de rechazo.

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