Jaques Wagner anunció que dejó la jefatura del bloque oficialista en el Senado tras una reunión con Lula Da Silva

Jacques Wagner comunicó que su prioridad será probar su inocencia y enfocarse en las campañas de reelección propias y del oficialismo (Reuters)

Jaques Wagner confirmó su salida del cargo de líder del gobierno en el Senado tras una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la presión política generada por una investigación de la Policía Federal que lo señaló la semana pasada en el caso Banco Master.

La decisión, comunicada en redes sociales y fruto de un acuerdo con Lula, se produjo luego de varios días de especulaciones en Brasilia sobre el futuro inmediato del senador y la posible afectación a la imagen del gobierno a pocos meses de elecciones clave.

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“Acabo de tener una gran reunión con el Presidente Lula da Silva, una conversación entre amigos, y decidimos, de común acuerdo, que me alejaré del liderazgo del Gobierno en el Senado Federal. En este momento, mi prioridad absoluta es probar mi inocencia y dedicarme a la reelección del presidente Lula y del gobernador Jerónimo Rodríguez, además de mi reelección junto con Rui Costa para el Senado”, publicó en sus redes sociales.

“Juntos, con humildad y mucho trabajo, renovaremos nuestro compromiso con el proyecto colectivo que viene cambiando a Bahia y a Brasil”, agregó.

El senador Jaques Wagner dejó la jefatura de la bancada del gobierno en el Senado después de ser mencionado en la operación Compliance Zero, una investigación de la Policía Federal que busca determinar si recibió beneficios económicos, de manera directa o indirecta, vinculados al Banco Master y a uno de sus exsocios, Augusto Lima.

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Lula perdió a uno de sus principales articuladores en el Senado en un momento clave para la agenda del Ejecutivo (Reuters)

Wagner negó las acusaciones, expresó de manera pública su intención de colaborar con la Justicia y su defensa acudió al Supremo Tribunal Federal para solicitar la anulación de los procedimientos policiales por presuntos errores graves en la actuación de los agentes.

El senador, figura histórica del Partido de los Trabajadores (PT) y aliado de Lula desde la fundación del partido, asumió la jefatura de la bancada gubernamental en el Senado al inicio del actual mandato presidencial, con respaldo del Ejecutivo y de líderes parlamentarios. Sin embargo, la presión interna creció en los últimos días.

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Asesores presidenciales y dirigentes del PT consideraron necesario un cambio en la conducción legislativa para blindar la campaña de Lula y reducir el impacto de la investigación sobre la imagen del gobierno. Las conversaciones apuntaron a una salida pactada, para evitar que Lula tuviera que comunicar la decisión.

La renuncia de Wagner, anunciada tras la reunión con Lula, reconfiguró el escenario político en el Senado. El PT y el gobierno evaluaron posibles reemplazos, entre los que se mencionaron a Camilo Santana, exministro de Educación y senador por Ceará, y a Teresa Leitão, actual líder del PT en la Cámara Alta. Ambos mantienen buena relación con el Palacio del Planalto y no planean disputar cargos en las próximas elecciones, lo que permitiría una dedicación plena a la articulación política.

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Wagner, figura histórica del PT, enfrentó creciente presión interna para apartarse de la conducción legislativa (AP)

El desgaste de Wagner se profundizó por otros episodios recientes. Acumuló críticas tras la derrota de Jorge Messias, candidato gubernamental para el Supremo Tribunal Federal, cuya postulación fracasó en el Senado. Parte de la responsabilidad recayó sobre Wagner, señalado por no advertir a Lula sobre la posibilidad de rechazo. Además, durante la tramitación del llamado PL da Dosimetria, proyecto que redujo penas para condenados por los actos del 8 de enero, Wagner facilitó acuerdos con la oposición y otros bloques, lo que generó tensiones dentro del PT.

La operación de la Policía Federal y sus repercusiones políticas activaron una respuesta de respaldo público desde el PT, que defendió la presunción de inocencia de Wagner, y del propio presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien manifestó solidaridad con el exlíder del gobierno.

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Wagner, en los días previos a la renuncia, había asegurado que no pediría su salida y que Lula tampoco se la había solicitado, aunque reconoció que el cargo de líder corresponde a la voluntad del presidente.

(Con información de CNN Brasil y EFE)