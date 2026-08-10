Leo DiCaprio emplazó al gobierno chileno a salvar las ranas pehuenches: quedan menos de mil

La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.

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El actor Leonardo Dicaprio, un reconocido activista medioambiental, emplazó directamente al Gobierno de Chile a evitar la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, especie que vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina, amenazada en estos días por la aprobación de una línea de transmisión eléctrica que busca unir ambos países.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en libertad, y el lunes 10 de agosto el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, señaló la estrella de Hollywood mediante una publicación en su página de Instagram.

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“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, agregó.

Esta especie de anfibio vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina.

Construcción en otro lado

Sin embargo, DiCaprio sostuvo que “los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción. El lunes, Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra reloj para proteger a esta especie”.

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Al cierre, el actor afirmó que “la rana pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”.

Cabe señalar que dicho “plan catastrófico” es la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto de USD 36 millones que busca levantar cerca de 76 torres metálicas en territorio chileno cuya evaluación medioambiental debía votarse esta jornada pero fue suspendida hasta nuevo aviso, tal como aparece en la tabla del Servicio de Evaluación Ambiental.

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