Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizan fuerte pelea por ronquidos: “Tú dices estupideces y gritas todo el día”

Cynthia y Aldo

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La tranquilidad del desayuno en La Casa de los Famosos México 2026 terminó de golpe cuando Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una fuerte discusión por la convivencia diaria. Lo que comenzó con un reclamo sobre el ruido rápidamente escaló hasta los insultos.

“Yo, a mí todos los días me despiertan sus voces a todo volumen y yo tampoco puedo dormir bien”, expresó Cynthia. La respuesta de Aldo fue directa: “Pues aguanto vara”, al recordar que, según él, todos los habitantes enfrentan situaciones incómodas dentro de la casa.

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El intercambio subió de tono cuando Aldo le dijo a Cynthia: “Entonces, no seas tan delicada, porque todos aguantamos vara”. Ella rechazó el señalamiento y la discusión terminó convirtiéndose en un choque frontal entre ambos.

Aldo Rendón le reclama a Cynthia por la convivencia

Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

Aldo sostuvo que dentro de la casa nadie tiene condiciones especiales para evitar las molestias de los demás. “Todos estamos aguantando vara aquí, nadie está en un spa”, afirmó durante el desayuno.

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El participante también recordó otros problemas de convivencia: “Hay otros que han hecho un asco y aguanto vara. Y hay otros que dejan la cocina hecha un muladar y aguanto vara”. Para él, las molestias forman parte de compartir el mismo espacio.

La conversación tomó un giro personal cuando Aldo lanzó: “Bueno, roncas cabrón”. Cynthia no se quedó callada y respondió: “Pues tú también”. A partir de ahí, el tono de la discusión aumentó considerablemente.

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“A mí no me estés chingando”: la pelea sube de tono

(Facebook Cynthia Klitbo)

Cynthia aseguró que también tenía derecho a molestarse, pero Aldo insistió: “Pues aguanta vara. Aguanta vara, pues no ronques”. Ella respondió: “Aguanta tú”, dando paso a una cadena de reclamos.

“Yo aguanto, cabrona”, contestó Aldo, mientras Cynthia le exigía: “A mí no me estés chingando”. La respuesta fue todavía más agresiva: “A mí menos, perra”. Ante el enfrentamiento, otra persona intentó detenerlos con varios “ya, ya, ya”.

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Lejos de terminar, Aldo continuó: “Quieres pedo, yo te tiro pedo”, mientras Cynthia insistía en que ella no lo estaba molestando. Finalmente, el intercambio llegó a otro nivel de tensión con frases como “Chinga tu madre” y “¡A mí menos!”.

Los pleitos ya forman parte de la convivencia en la casa

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

En medio del enfrentamiento, Cynthia explicó que ella se encontraba tranquila desayunando cuando recibió un comentario relacionado con cambiarse al cuarto de arriba. “Yo estoy tranquila desayunando”, reclamó la actriz.

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Aldo, por su parte, sostuvo que nadie dentro del programa estaba obligado a tener consideraciones especiales con ella: “Aquí no venimos a agradar a Cynthia y a que esté bien”. También afirmó: “Tú también chingas y a todos nos cagas, igual que nosotros te cagamos a ti”.

La discusión terminó cuando Cynthia decidió retirarse para evitar continuar con el enfrentamiento. “Me voy a bañar. Tú dices estupideces y gritas todo el puto día también”, sentenció. Así, un desayuno aparentemente cotidiano terminó convertido en otro choque de convivencia dentro de La Casa de los Famosos México.

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