Chile se lanza a la búsqueda de los niños haitianos desaparecidos: 9 fueron hallados en Santiago

El Gobierno y la justicia chilena buscan determinar el paradero de los menores, quién pagó los vuelos chárter y si hubo funcionarios públicos involucrados de por medio.

La mañana de este jueves, el gobierno de José Antonio Kast instaló una fuerza de tarea interministerial para dar con decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar” y acompañados de “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos, cuyo paradero actualmente se desconoce.

El asunto tiene de cabeza a reparticiones como el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), el Registro Civil y el Ministerio Público, y ha causado un revuelo tal que hasta la Unicef aseguró que “es necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

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Debido a esto, el gobierno distribuyó entre los municipios una lista con 184 menores de edad, 9 de los cuales ya fueron localizados en las comunas capitalinas de Estación Central y Graneros, tal como informaron sus propios, alcaldes.

El primero de ellos, Felipe Muñoz, detalló que funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a siete menores en distintas viviendas de la comuna.

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“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza (...) Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó a T13.

Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, señaló que hallaron a dos de nueve niños que dieron como domicilio cuando entraron al país una vivienda en su comuna.

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“Hoy hemos encontrado a dos de ellos (...) Están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero de todos estos niños”.

Así las cosas, las autoridades esperan que en los próximos días más niños sean ubicados.

La Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que todos los niños entraron al país con su documentación en regla.

Republicanos emplazan a Boric

Las repercusiones políticas tampoco se han hecho esperar y aunque el Gobierno ya aseguró que no están buscando culpables -al menos por ahora-, diputados del Partido Republicano (PR) emplazaron al expresidente, Gabriel Boric, a pronunciarse al respecto, toda que vez que la entrada irregular de estos niños y niñas ocurrió bajo su administración.

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“En su gobierno ingresaron menores de edad de forma ilegal a Chile y ¿ninguna alerta fue capaz de entregarse a él? ¿Dónde estuvieron sus ministros del Interior?, ¿su ministro de Seguridad?”, criticó Álvaro Carter.

De la misma opinión fue Fernando Ugarte, quien sostuvo que “esto ocurrió bajo su administración, mediante decisiones de sus directores. Él debe asumir la responsabilidad política”.

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Por su parte, Stephan Schubert acusó que al exmandatario le ha gusta “criticar al actual Gobierno, pero cuando más se necesita saber su opinión, se queda mudo”.

Finalmente, Leandro Kunstmann afirmó que acá no existe “exageración, ni irracionalidad alguna. Acá lo único irracional es que su gobierno no fue capaz de realizar una trazabilidad de niños que venían de otro país”, remató.

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