El Gobierno de Bolivia se mantiene atento a la respuesta de la COB para iniciar el diálogo tras siete semanas de bloqueos

La Central Obrera Boliviana encabezó las protestas que paralizaron rutas clave en Bolivia desde el 6 de mayo (Reuters)

El Gobierno de Bolivia convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) para iniciar un diálogo y buscar una salida a la crisis provocada por siete semanas de bloqueos de carreteras, impulsados por sectores sociales que reclamaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin embargo el COB todavía no confirmó su asistencia.

El Ejecutivo pretende instalar una mesa de negociación en el Banco Central de Bolivia, con el objetivo de encauzar una negociación técnica sobre los reclamos sindicales y desactivar los bloqueos que afectaron el abastecimiento.

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La tensión social y política se intensificó desde el 6 de mayo, cuando la COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron una medida de fuerza que paralizó rutas estratégicas del país. Con el correr de los días, el conflicto sumó el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno acusó de financiar la movilización con recursos provenientes de actividades ilícitas.

El Ejecutivo propuso una agenda de ocho puntos como base para la negociación, con demandas sobre derechos humanos, garantías orgánicas, la pacificación del país y el respeto al derecho a la movilización, junto al compromiso de no aplicar sanciones contra los organizadores de las protestas. También incluyó la exigencia de cumplir las promesas electorales.

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El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, planteó la necesidad de encontrar un camino para superar las diferencias y sostuvo que el bloqueo no fue el método adecuado para resolver los conflictos.

El conflicto provocó un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Dejó un saldo de al menos 16 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica a raíz de los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.

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Los bloqueos de carreteras generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades (Reuters)

Los campesinos de La Paz enviaron una carta al presidente Paz en la que condicionaron el diálogo al cumplimiento de cinco puntos. Entre ellos plantearon la amnistía presidencial para manifestantes sujetos a procesos penales y la revisión o anulación de decretos y leyes recientes. La reunión con ese sector no se confimó hasta el momento.

Aunque la cantidad de puntos de corte disminuyó en el área metropolitana de La Paz, continúan bloqueos en rutas estratégicas, como la carretera que une El Alto con Copacabana y la frontera con Perú, y la salida hacia Oruro, considerada vital para el abastecimiento de combustibles y productos esenciales en la capital administrativa y otras regiones.

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El Ejecutivo reiteró la convocatoria a negociar para resolver los desacuerdos mediante el diálogo, mientras los sectores movilizados esperan respuestas concretas a sus reivindicaciones.

Por su parte, el máximo líder de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, indicó este miércoles que aún “no se van a levantar los bloqueos”, aunque también matizó que la “pacificación” de Bolivia dependerá de si el Gobierno responde favorablemente a sus pedidos.

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(Con información de EFE)