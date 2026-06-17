América Latina

El Gobierno de Bolivia se mantiene atento a la respuesta de la COB para iniciar el diálogo tras siete semanas de bloqueos

La cita quedó fijada para hoy a las 16:00 en la Casa de Gobierno, en La Paz, aunque los dirigentes sindicales no confirmaron su asistencia de inmediato

Guardar
Google icon
La Central Obrera Boliviana encabezó las protestas que paralizaron rutas clave en Bolivia desde el 6 de mayo (Reuters)
La Central Obrera Boliviana encabezó las protestas que paralizaron rutas clave en Bolivia desde el 6 de mayo (Reuters)

El Gobierno de Bolivia convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) para iniciar un diálogo y buscar una salida a la crisis provocada por siete semanas de bloqueos de carreteras, impulsados por sectores sociales que reclamaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin embargo el COB todavía no confirmó su asistencia.

El Ejecutivo pretende instalar una mesa de negociación en el Banco Central de Bolivia, con el objetivo de encauzar una negociación técnica sobre los reclamos sindicales y desactivar los bloqueos que afectaron el abastecimiento.

PUBLICIDAD

La tensión social y política se intensificó desde el 6 de mayo, cuando la COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron una medida de fuerza que paralizó rutas estratégicas del país. Con el correr de los días, el conflicto sumó el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno acusó de financiar la movilización con recursos provenientes de actividades ilícitas.

El Ejecutivo propuso una agenda de ocho puntos como base para la negociación, con demandas sobre derechos humanos, garantías orgánicas, la pacificación del país y el respeto al derecho a la movilización, junto al compromiso de no aplicar sanciones contra los organizadores de las protestas. También incluyó la exigencia de cumplir las promesas electorales.

PUBLICIDAD

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, planteó la necesidad de encontrar un camino para superar las diferencias y sostuvo que el bloqueo no fue el método adecuado para resolver los conflictos.

El conflicto provocó un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Dejó un saldo de al menos 16 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica a raíz de los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.

Los bloqueos de carreteras generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades (Reuters)
Los bloqueos de carreteras generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades (Reuters)

Los campesinos de La Paz enviaron una carta al presidente Paz en la que condicionaron el diálogo al cumplimiento de cinco puntos. Entre ellos plantearon la amnistía presidencial para manifestantes sujetos a procesos penales y la revisión o anulación de decretos y leyes recientes. La reunión con ese sector no se confimó hasta el momento.

Aunque la cantidad de puntos de corte disminuyó en el área metropolitana de La Paz, continúan bloqueos en rutas estratégicas, como la carretera que une El Alto con Copacabana y la frontera con Perú, y la salida hacia Oruro, considerada vital para el abastecimiento de combustibles y productos esenciales en la capital administrativa y otras regiones.

El Ejecutivo reiteró la convocatoria a negociar para resolver los desacuerdos mediante el diálogo, mientras los sectores movilizados esperan respuestas concretas a sus reivindicaciones.

Por su parte, el máximo líder de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, indicó este miércoles que aún “no se van a levantar los bloqueos”, aunque también matizó que la “pacificación” de Bolivia dependerá de si el Gobierno responde favorablemente a sus pedidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaCOBBloqueos en Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: infraestructura del Hospital Nacional de Niños acumula trece órdenes sanitarias

La dirección interina del centro pediátrico y la Defensoría de los Habitantes reportan filtraciones de aguas residuales, fallas eléctricas e hidrosanitarias y daños estructurales documentados desde 1997, con afectación a servicios clave

Costa Rica: infraestructura del Hospital Nacional de Niños acumula trece órdenes sanitarias

Honduras y Japón exploran nuevas inversiones en turismo y patrimonio cultural

Representantes de ambos gobiernos sostuvieron un encuentro para impulsar proyectos de inversión y cooperación enfocados en turismo, cultura y desarrollo económico

Honduras y Japón exploran nuevas inversiones en turismo y patrimonio cultural

Debaten en el Parlamento Europeo una resolución para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

La Eurocámara debatirá este miércoles y decidirá el jueves un texto de consenso que busca impulsar la jurisdicción universal, promover medidas punitivas adicionales y aumentar la presión comercial sobre el régimen de Nicaragua

Debaten en el Parlamento Europeo una resolución para exigir juicios por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Una niña de 10 años se convirtió en la nueva víctima de la violencia que golpea las calles de Panamá

El caso se suma a otros episodios recientes en los que conductores, pasajeros y familiares han quedado atrapados en hechos de sangre.

Una niña de 10 años se convirtió en la nueva víctima de la violencia que golpea las calles de Panamá

Matan a una médica nicaragüense mientras iba en moto cerca de una finca en Petén, Guatemala

La investigación por el crimen contra la médica nicaragüense permanece sin detenidos ni un motivo confirmado, tras el ataque ocurrido el martes en Poptún, Petén, cuando se movilizaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel

Matan a una médica nicaragüense mientras iba en moto cerca de una finca en Petén, Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Cómo el celular modificó los hábitos, según Conrado Estol: del aislamiento a la caída de la natalidad

No solo Caro Quintero: estos son los dos mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa que tuvieron procesos con jurado anónimo en EEUU

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cintalapa

Un padre de 62 años desafía la discapacidad y estudia Derecho con beca en la UNMSM

INFOBAE AMÉRICA

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Polonia y Alemania sellaron una alianza militar para gestionar de manera conjunta la defensa del mar Báltico

Cómo Colombia construyó una de las mayores flotas de helicópteros del continente y por qué atraviesa una crisis operativa

De sequía a inundación: qué son los “latigazos climáticos” y por qué podrían ser cada vez más frecuentes

Millones de personas recibirán cheques de hasta USD 1.500 en Nueva York: ¿quiénes califican?

ENTRETENIMIENTO

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

Corey Feldman revela su diagnostico tras ser hospitalizado de emergencia

El videoclip de Oliver Tree y “la vuelta de Gaspi”: las inverosímiles coincidencias que circularon tras el accidente en Río de Janeiro

Christopher Nolan rompe su propio récord: La Odisea ya supera a Oppenheimer antes de llegar a los cines

“The Amazing Digital Circus: The Last Act”: cuándo y dónde ver en streaming el episodio final