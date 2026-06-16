América Latina

Chile: así es el proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años

La iniciativa se discute en el Congreso y sigue las misma directrices de países como Australia y Malasia

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La propuesta busca proteger la integridad psíquica y física de los menores de edad y evitar conductas de adicción compulsiva.
La propuesta busca proteger la integridad psíquica y física de los menores de edad y evitar conductas de adicción compulsiva.

Siguiendo el ejemplo de países como Australia, Indonesia y Malasia, el primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes que el Reino Unido prohibirá desde 2027 el acceso a redes sociales a menores de 16 años, asunto que también se discute por estos días en el Congreso chileno, específicamente en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto de ley chileno, llamado “Protección Digital Infantil”, contempla cortar el acceso a los menores a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, pero también a los portales de apuestas y videojuegos en línea, así como aquellas que transmiten eventos en vivo y alojan pornografía.

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“El propósito de esta ley es proteger a los menores de edad de los efectos perniciosos y dañinos para su integridad psíquica y física, su salud mental y su bienestar emocional, particularmente frente a conductas de adicción compulsiva y uso inapropiado”, se lee en la iniciativa presentada por diputados de todos los colores políticos, razón por la cual se espera su rápida tramitación.

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Australia, Indonesia y Malasia ya promulgaron leyes al respecto y varios países siguen la misma línea.

Las prohibiciones

De acuerdo al documento en discusión, la iniciativa prohíbe el acceso a cualquier red social a menores de 16 años, aunque tengan la autorización de sus progenitores o tutores legales.

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Los menores de 18 años, en tanto, no podrán acceder a plataformas de apuestas online y solo los mayores de 16 podrán acceder a los portales de transmisiones en vivo, siempre y cuando cuenten con el permiso de sus padres.

También estará prohibido a los menores de 18 años jugar videojuegos en línea que sean extremadamente violentos, según lo establece la ley sobre calificación de la producción cinematográfica, incluso con el consentimiento de los padres.

Finalmente, el proyecto de ley restringe definitivamente el acceso a páginas de contenido sexual o pornográfico a todo menor de 18 años, aunque tengan el visto bueno de los progenitores.

Corresponderá a las plataformas mencionadas verificar la edad de sus usuarios y desplegar banners con información visible sobre los peligros del uso compulsivo de estas redes sociales, así como “enganchar” a los menores mediante algoritmos.

Las multas pueden llegar a ser millonarias y elevarse sobre los $200 millones de pesos (USD 225 mil), y la ley faculta además a los padres a llevar a la justicia a las plataformas en cuestión.

Niños, teléfonos celulares, infancia digital, tecnología, uso infantil de dispositivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley chilena contempla penas millonarias para las plataformas que incumplan la normativa.

La experiencia australiana

En diciembre de 2025, Australia implementó una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, entre otras) a menores de 16 años para proteger su salud mental.

Una vez puesto en marcha, el ejemplo australiano fue replicado en Indonesia y Malasia y países países como Francia, Noruega, Turquía y España han comenzado a impulsar leyes al respecto. Eso sí, servicios como YouTube Kids, WhatsApp, Google Classroom o juegos en línea como Roblox generalmente no están sujetos a esta prohibición.

La ley indica que las plataformas deben bloquear a menores bajo riesgo de multas de hasta USD 34,4 millones, y la carga de la verificación de edad -mediante sistemas basados en IA (escaneo facial) o documentos de identificación-, recae en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, quienes no serán multados por intentar saltarse la norma.

Y aunque el gobierno australiano justificó la norma debido el aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos, algunos adolescentes han iniciado acciones legales alegando que la medida limita la libertad de expresión y comunicación, mientras otros ya aprendieron a burlar la regulación utilizando VPNs, herramienta de seguridad que crea una especie de “tunel” entre un dispositivo e internet, ocultando la dirección PI real y encriptando datos.

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