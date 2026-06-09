Ataque armado durante un partido de vóley dejó un muerto y cinco heridos en una parroquia de Guayaquil

Las personas del sector indicaron que los sicarios llegaron en medio de un juego de voley. (Ecuavisa/Captura de video)

Un encuentro deportivo que reunía a decenas de vecinos en Chongón terminó en una escena de violencia la noche del lunes 8 de junio, cuando un ataque armado dejó un fallecido y cinco personas heridas en el sector San Jerónimo 2, ubicado en esta parroquia del oeste de Guayaquil.

Los disparos se produjeron mientras se desarrollaba un partido de vóley en una cancha barrial. Según la información preliminar difundida por las autoridades y medios locales, varios hombres armados llegaron al lugar a bordo de motocicletas y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en la zona.

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Testigos relataron momentos de confusión y desesperación cuando los asistentes buscaron refugio para evitar ser alcanzados por las balas. Algunos se lanzaron al suelo mientras otros corrieron hacia viviendas cercanas. El encuentro deportivo se suspendió de inmediato en medio del ataque.

Los habitantes se sienten en abandono en la zona donde la violencia cada vez es más frecuente. (Ecuavisa/Captura de video)

La víctima mortal falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Otras cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica. Hasta la mañana de este martes, las autoridades no habían informado sobre la evolución de su estado de salud ni habían revelado oficialmente sus identidades.

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Tras la alerta ingresada al sistema de emergencias, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para asegurar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas. Agentes de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaron información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

Los investigadores también iniciaron la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el propósito de identificar a los responsables y determinar el recorrido utilizado para abandonar el sector después del atentado.

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Familiares y amigos acudieron a la escena del crimen. (Ecuavisa/Captura de video)

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este caso. Tampoco se ha confirmado cuál habría sido el motivo del ataque. Entre las hipótesis que son analizadas por las autoridades se encuentra la posibilidad de que los agresores hayan tenido como objetivo a una persona específica que se encontraba entre los asistentes al evento deportivo.

El hecho ocurrió en Chongón, una parroquia ubicada en la vía a la Costa que durante los últimos años ha registrado un importante crecimiento urbano debido a la expansión de urbanizaciones y nuevos proyectos residenciales. Sin embargo, junto con ese crecimiento también han surgido preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana en algunos sectores de la zona.

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La balacera se produjo además en un contexto marcado por varios hechos violentos registrados recientemente en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón. Durante los últimos días se han reportado asesinatos, ataques armados y otros episodios vinculados a la inseguridad que mantienen en alerta a las autoridades policiales.

La Policía acordonó el lugar y realizó el levantamiento de indicios. (Ecuavisa/Captura de video)

En las últimas semanas, distintos sectores de Guayaquil han sido escenario de ataques armados que han dejado víctimas mortales y heridos. Algunos de estos hechos han ocurrido en espacios públicos, establecimientos comerciales y zonas residenciales, lo que ha incrementado la preocupación de los habitantes por el impacto de la violencia en actividades cotidianas y comunitarias.

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El Gobierno ecuatoriano mantiene vigente la declaratoria de conflicto armado interno emitida en enero de 2024 y ha sostenido operativos militares y policiales en distintas provincias del país como parte de su estrategia de seguridad. Las autoridades atribuyen gran parte de los hechos violentos a las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con información oficial, Guayaquil continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para las autoridades debido a la presencia de estructuras criminales que operan en diversos sectores de la ciudad y en zonas cercanas a puertos, corredores logísticos y rutas utilizadas para el tráfico de drogas. La violencia asociada a estas organizaciones ha provocado que numerosos ataques armados ocurran en espacios frecuentados por la población civil.

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