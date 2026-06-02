América Latina

El presidente José Antonio Kast dio curso al “Plan Retorno” para migrantes irregulares en Chile

El mandatario visó además el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades y aumentó en USD 6.200 millones el límite máximo de endeudamiento

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Seis personas, cinco hombres y una mujer, posan detrás de un escritorio de madera. Un hombre en el centro sostiene un documento abierto. Una bandera chilena a la izquierda
La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Presidencial en Cerro Castillo, en Viña del Mar, post Cuenta Pública.

Luego de la Cuenta Pública entregada este lunes en el Congreso Nacional en la que realizó varios anuncios clave en temas de seguridad, economía y migración, el presidente de Chile José Antonio Kast enfiló por la tarde hacia el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y puso manos a la obra encabezando una nueva reunión del Comité Político y firmando un decreto y dos proyectos de ley orientados a fortalecer estos tres puntos.

Así, la primera rúbrica la estampó en el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, el que busca quitar beneficios sociales a quienes agredan a carabineros o dañen infraestructura pública o privada.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya había explicado el domingo que “los que rompen paraderos, los que rayan nuestros museos, los que rayan las casas de los vecinos sin permiso: a todas esas personas las vamos a incorporar a un registro para que de a poco vayan desincentivando esas conductas y que puedan perder también algunos beneficios sociales".

Además, el mandatario firmó un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 en USD 6.200 millones.

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Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco.

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El Plan Retorno busca "incentivar la salida de inmigrantes ilegales y desincentivar su permanencia en el país”.

El Mecanismo de Salida Voluntaria

Finalmente, la jornada también contempló la firma del decreto relativo al Mecanismo de Salida Voluntaria contenido en el Plan Retorno, destinado a "incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país, sin sanción migratoria”.

“Quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde van a tener que abandonar el país“, aseguró el presidente Kast previamente en la Cuenta Pública.

La actividad contó con la participación del biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Al cierre, el mandatario recalcó que estas medidas forman parte de la agenda del Gobierno para fortalecer la seguridad, recuperar el orden institucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

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