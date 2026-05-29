Gobierno ejecutará cortes de luz programados por mantenimientos preventivos ante el Fenómeno de El Niño

Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El Gobierno ecuatoriano anunció cortes programados de energía eléctrica para los días 30 y 31 de mayo, así como para el 6 y 7 de junio de 2026, como parte de un plan nacional de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico frente a posibles afectaciones derivadas del Fenómeno de El Niño. La medida fue informada por el Ministerio de Ambiente y Energía y abarcará 54 cantones distribuidos en 15 provincias del país.

Según la cartera de Estado, las interrupciones del servicio tendrán una duración máxima de cuatro horas y permitirán ejecutar trabajos de mantenimiento, repotenciación e inspección en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios considerados estratégicos para el funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado. Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir riesgos ante posibles eventos climáticos asociados a la llegada del fenómeno oceánico-atmosférico.

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El cronograma incluye provincias como Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Bolívar, Imbabura, Chimborazo y Loja. En cada jurisdicción los horarios variarán de acuerdo con los sectores intervenidos y las necesidades técnicas de las distribuidoras eléctricas.

08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)

El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, explicó que las labores forman parte de una estrategia preventiva diseñada para evitar afectaciones mayores durante la temporada lluviosa prevista para el segundo semestre del año. Entre las actividades programadas se encuentran el reemplazo de equipos, reforzamiento de redes, mantenimiento de subestaciones y revisión de sistemas de protección eléctrica.

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Las empresas distribuidoras serán las encargadas de publicar los cronogramas detallados para cada cantón y parroquia. En ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo, Loja y Riobamba se prevén intervenciones en distintos sectores urbanos y rurales. Los usuarios podrán consultar la información a través de los canales oficiales de las empresas eléctricas.

El Ejecutivo informó además que los días en los que se produzcan las desconexiones programadas no serán cobrados dentro de las planillas eléctricas de los usuarios afectados. La medida fue anunciada como un mecanismo de compensación frente a las interrupciones temporales del servicio.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 28 de octubre, en la que se registró a un hombre al encender una vela en un bar, durante un apagón de energía eléctrica, en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Fernández

El anuncio se produce en un contexto en el que el sistema eléctrico ecuatoriano continúa ejecutando procesos de fortalecimiento de infraestructura luego de la crisis energética registrada entre 2023 y 2024, cuando el país enfrentó apagones prolongados vinculados a problemas de generación hidroeléctrica, sequía y limitaciones operativas. Desde entonces se han desarrollado programas de mantenimiento y ampliación de capacidad en distintos puntos de la red nacional.

Las autoridades sostienen que las intervenciones previstas para los próximos fines de semana permitirán mejorar la confiabilidad del sistema y reducir vulnerabilidades frente a eventos climáticos extremos. También indicaron que los trabajos serán supervisados por equipos técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y de las empresas distribuidoras regionales.

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Las labores anunciadas incluyen mantenimiento de transformadores de potencia, revisión de estructuras de soporte, limpieza de corredores eléctricos y sustitución de componentes que han alcanzado el final de su vida útil. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, estas acciones forman parte de un programa nacional de conservación de infraestructura que se ejecuta de manera periódica en distintos puntos del país.

Los cortes de electricidad se registraron en varios sectores de la capital, Quito, y de Guayaquil. Fotografía de archivo. EFE/Christian Escobar Mora

Las autoridades explicaron que varios de los trabajos programados requieren suspender temporalmente el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los técnicos que operarán sobre equipos energizados y permitir intervenciones directas en instalaciones críticas. La planificación fue coordinada con las empresas distribuidoras para reducir el impacto sobre usuarios residenciales, comerciales e industriales.

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Además de las intervenciones previstas en redes de distribución, el Gobierno informó que parte de los trabajos incluirán inspecciones sobre infraestructura asociada a generación y transmisión eléctrica. Equipos especializados realizarán evaluaciones de componentes considerados estratégicos para determinar su estado operativo y planificar futuras inversiones destinadas a fortalecer el sistema nacional.

Las empresas eléctricas recomendaron a los usuarios adoptar medidas preventivas durante las horas de desconexión programada, especialmente en actividades que dependan del funcionamiento continuo de equipos electrónicos o sistemas de refrigeración. También sugirieron revisar los horarios oficiales para cada sector, debido a que las interrupciones variarán según la ubicación geográfica y las características técnicas de cada circuito.

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