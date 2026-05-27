América Latina

Cayó el cerebro del robo de USD 1.340.000 a una transportadora de caudales en Chile, pero el botín no aparece

El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción. La policía va ahora por el resto de la banda y el dinero

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Chile: robaron más de USD 1 millón desde una empresa de transportes de valores
El exfuncionario sustrajo limpiamente cuatro bolsas con dinero en efectivo y huyó en un furgón que lo esperaba afuera de la empresa.

En prisión preventiva quedó este martes el extrabajador que planificó el golpe que afectó a una sucursal de la empresa de transportes de valores Prosegur, hecho ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago), en el que los asaltantes se llevaron un botín de $1.200 millones de pesos, a saber, alrededor de USD 1.340.000.

De acuerdo al fiscal regional Jorge Lorca, se trató de un “trabajo desde adentro”, pues el grupo “contaba con uno de los empleados de la misma empresa, quien facilitó todos los medios y que fue quien sustrajo finalmente el dinero“.

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Él era el encargado de custodiar esas remesas; por lo tanto, tiene una agravante especial a su respecto, ya que distrajo a sus compañeros de trabajo y logra, desde la misma empresa, retirar los 1.200 millones de pesos”, detalló, según consigna BioBíoChile.

El exempleado aprovechó que solo había un guardia en el recinto para subir al segundo piso y arrojar desde allí las bolsas con dinero a sus cómplices, quienes lo esperaban afuera montados en una camioneta con encargo por robo que luego apareció totalmente calcinada. En su huída arrojaron miguelitos, evidenciando un alto nivel de preparación.

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Así las cosas, quien aparece como el cerebro del plan fue detenido tras estar casi seis meses prófugo y formalizado por hurto agravado y otros delitos, mientras que la policía va ahora por sus tres cómplices y el botín.

Chile: robaron más de USD 1 millón desde una empresa de transportes de valores
Los cuatro sujetos involucrados huyeron en una camioneta que luego apareció quemada.

¿Hurto agravado?

Sin embargo, el hecho mas curioso es que al no haber existido intimidación con armas de fuego ni violencia física contra personal de la empresa afectada, el robo se inscribe dentro de la figura legal de un hurto agravado o simple, de acuerdo a la dinámica de los hechos detallada poco después del hecho por el general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la Zona Policial en el Biobío.

“Carabineros llegó muy rápido y se encontró con algunos pinchazos de los vehículos, porque habían arrojado ‘miguelitos’, y el personal pensó de que se trataría de algún robo con intimidación, pero se percataron que no era así“, explicó.

De acuerdo al uniformado, “no hubo ninguna intimidación, ni armamento, ni personas en el lugar. Solamente había un guardia en ese minuto, que le señaló a personal de Carabineros que observó por cámaras el hurto de determinado dinero por parte de una persona que trabajaba en Prosegur y estaría asociado a otras personas que estaban en el exterior, que le habría lanzado estos dineros para que fueran sustraídos del lugar".

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