América Latina

Noboa reivindicó su guerra contra el crimen en su primer informe ordinario ante la Asamblea Nacional de Ecuador

El presidente ecuatoriano exhibió la extradición de los principales capos del narcotráfico y una reducción histórica de la pobreza como los pilares de su gestión

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito (REUTERS/Karen Toro)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, compareció este domingo ante la Asamblea Nacional para presentar su primer informe ordinario de gestión desde que fue reelegido para el período 2025-2029, y lo hizo con un discurso beligerante dirigido tanto al crimen organizado como a sus adversarios políticos.

Con la seguridad como eje central de su mandato, Noboa proclamó que su gobierno no da señales de agotamiento en la ofensiva contra las organizaciones criminales que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina. “A todas las mafias que esperaron ver aquí a un presidente cansado, les digo que primero se van a cansar ustedes antes de que me canse yo”, afirmó ante el pleno del Parlamento.

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El mandatario centró buena parte de su alocución en dos capturas que presentó como hitos de su política de seguridad: la de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, histórico cabecilla de Los Choneros, y la de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, líder de Los Lobos. Noboa los describió como los principales responsables del espiral de violencia que azota al país y anunció que ambos fueron extraditados durante 2025.

‘Fito’ fue recapturado el 25 de junio en un búnker en Manabí, tras haber fugado en enero de 2024 de la cárcel Regional de Guayaquil donde cumplía una condena de 34 años, y fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio, en lo que constituyó la primera extradición de un ecuatoriano por delitos relacionados con crimen organizado tras la reforma constitucional de 2023. ‘Pipo’, por su parte, fue capturado en Málaga, España, el 16 de noviembre de 2025, después de que se creyera durante años que había muerto.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito (REUTERS/Karen Toro)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

El contexto en que se producen esas detenciones, sin embargo, complica el relato triunfal del Gobierno. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, superando incluso el pico de 2023. A mediados de enero de 2026, el Ejecutivo lanzó la denominada “Ofensiva Total”, movilizando 10.000 militares a las provincias con mayor incidencia criminal —Guayas, Los Ríos y Manabí— y comprometiendo una inversión superior a 180 millones de dólares para financiar el nuevo plan de seguridad.

La escalada de violencia tiene raíces que preceden a Noboa. La fuga de ‘Fito’ en enero de 2024 desató una ola de disturbios, motines carcelarios simultáneos, atentados con explosivos y secuestros de agentes de seguridad, lo que llevó al presidente a declarar un “conflicto armado interno” y a designar a Los Choneros y otras 21 organizaciones criminales como grupos terroristas.

La pugna territorial entre bandas por el control de las rutas del narcotráfico —Ecuador comparte frontera con Colombia, principal productor mundial de cocaína— ha convertido al país en una plataforma logística clave para los cárteles mexicanos, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que las autoridades vincularon con la organización de ‘Pipo’.

En materia económica, Noboa presentó una reducción de la pobreza del 26% al 21,4% entre 2023 y finales de 2025, una cifra que calificó como la más baja de la historia del país. Según los datos oficiales, eso implica que unos 3,8 millones de ecuatorianos viven aún con menos de 92,40 dólares al mes —umbral que define la línea de pobreza en Ecuador—, aunque cerca de 1,2 millones de personas habrían superado ese umbral en el período. El presidente también señaló una caída de la pobreza extrema del 10,4% al 8,4%, definida como ingresos inferiores a 52,07 dólares mensuales.

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