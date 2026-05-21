América Latina

La policía de Bolivia despejó una ruta central en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz

El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, confirmó la detención de nueve manifestantes que lanzaron cartuchos de dinamita contra los agentes

Guardar
Google icon
La Policía de Bolivia utilizó gases lacrimógenos para despejar una ruta central en medio de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz (Reuters)
La Policía de Bolivia utilizó gases lacrimógenos para despejar una ruta central en medio de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz (Reuters)

La Policía de Bolivia despejó el jueves una ruta central con gases lacrimógenos frente a un grupo de manifestantes, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones cumplieron tres semanas y mantuvieron bloqueos en al menos 40 puntos de las principales carreteras del país, mientras La Paz permaneció bajo resguardo militar y policial.

Agentes policiales detuvieron a nueve personas en Cochabamba, después de que un grupo arrojó cartuchos de dinamita contra los uniformados durante el operativo para liberar la vía. En La Paz, aunque los comercios funcionaron con normalidad, el transporte público fue escaso y el Palacio Presidencial quedó bajo estricta vigilancia.

PUBLICIDAD

De esta manera, el gobierno intentó abrir un corredor humanitario para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, alimentos y combustible. El presidente del Colegio Médico advirtió que los hospitales públicos quedaron sin insumos esenciales para atender a los pacientes, y el personal del Hospital del Niño se declaró en emergencia y alertó sobre la posible suspensión de cirugías si los bloqueos continuaban.

Los manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana junto a sindicatos campesinos y mineros, marcharon por el centro histórico de La Paz, aunque esta vez no se registraron incidentes. La movilización avanzó desde El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo.

PUBLICIDAD

La Central Obrera Boliviana encabezó marchas junto a sindicatos campesinos y mineros por el centro de La Paz (Reuters)
La Central Obrera Boliviana encabezó marchas junto a sindicatos campesinos y mineros por el centro de La Paz (Reuters)

Uno de los dirigentes fabriles rechazó las detenciones de líderes sindicales y denunció que el gobierno impulsó causas penales por “instigación a delinquir” y “terrorismo”.

Los bloqueos obligaron a miles de familias a formar largas filas para acceder a alimentos que llegaron en vuelos especiales. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile aterrizó en La Paz con cinco toneladas de víveres para reducir el desabastecimiento.

Además, el sector productivo y la Cámara Nacional de Industrias calculó pérdidas superiores a USD 600 millones, con fábricas al borde del cierre y miles de trabajadores en incertidumbre.

Este mismo día, el presidente Rodrigo Paz tomó juramento a Williams Bascopé como nuevo ministro de Trabajo tras la renuncia de Édgar Morales, quien dejó el cargo para facilitar la pacificación nacional.

“Pongo mi cargo a disposición. Quiero pacificar mi país. El presidente sabrá a quién nombrar en mi lugar”, declaró Morales.

Durante la ceremonia, el mandatario agradeció el esfuerzo de Morales en la búsqueda de diálogo y anunció la creación de un Consejo Económico y Social que integrará a organizaciones sociales y regionales para debatir temas laborales. Además, Paz descartó renunciar a su cargo como presidente de la nación. “Estaré cinco años para reordenar el país”.

Bajo este contexto, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que su país no aceptará la caída del Gobierno boliviano. Manifestó el apoyo de Washington al presidente Rodrigo Paz en medio de esta crisis política.

“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, señaló Rubio.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

BoliviaBloqueos en BoliviaCrisis en Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala

La emergencia generó la activación de protocolos especiales y el despliegue de equipos de socorro, tras la propagación rápida del fuego hacia comercios aledaños

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala

Trump negó que el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe busque intimidar al régimen de Cuba

El presidente de Estados Unidos aseguró que Washington quiere ayudar al pueblo cubano “por motivos humanitarios” y afirmó que muchos exiliados desean regresar para invertir en la isla

Trump negó que el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe busque intimidar al régimen de Cuba

Laura Fernández descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá: “No me veo como una presidenta viajera”

La mandataria costarricense afirmó que priorizará el trabajo interno en el país y aseguró que reducirá al mínimo sus viajes internacionales durante su administración

Laura Fernández descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá: “No me veo como una presidenta viajera”

Delegación de Costa Rica realiza visita oficial a El Salvador para conocer estrategias en seguridad y desarrollo

El gobierno costarricense participó en sesiones informativas sobre modelos implementados por la gestión local, abordando iniciativas contra la criminalidad, reformas penitenciarias y oportunidades para el intercambio bilateral

Delegación de Costa Rica realiza visita oficial a El Salvador para conocer estrategias en seguridad y desarrollo

Los países del Escudo de las Américas expresaron su apoyo al gobierno boliviano en medio de las violentas protestas

Las autoridades de varios países de América han enviado asistencia humanitaria y alertan sobre los peligros de una alteración del orden legal, mientras se reportan muertes asociadas a obstáculos para acceder a servicios de salud

Los países del Escudo de las Américas expresaron su apoyo al gobierno boliviano en medio de las violentas protestas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Imputaron al empleado judicial acusado de amenazar a su ex con fotos de víctimas de femicidio: cuál fue su llamativa defensa

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir

Familiares confirman muerte de Blanca Adriana Vázquez tras asistir a identificar su cuerpo

INFOBAE AMÉRICA

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala

Trump negó que el despliegue del portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe busque intimidar al régimen de Cuba

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Laura Fernández descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá: “No me veo como una presidenta viajera”

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

ENTRETENIMIENTO

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

Henry Cavill confesó su fanatismo por un videojuego y dijo que quiere llevarlo al cine: “Me gustaría hacerlo”

La reprimenda de Tarantino a Brad Pitt en el rodaje de ‘Había una vez en Hollywood’: “No lo vuelvas a hacer o estarás muerto en este negocio”

La serie romántica de Elle Kennedy ya es un éxito y se confirma la segunda temporada