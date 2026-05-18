América Latina

Chile: semana clave para el Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

Lunes y martes la “Ley Miscelánea” seguirá su trámite en la Cámara de Diputados y todo apunta a que será aprobada en general el miércoles

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José Antonio Kast de cabello gris habla en un podio con el escudo de Chile. Está flanqueado por varias personas, una mujer a la izquierda, un hombre con pin de Chile a la derecha
El gobierno busca anotarse su primera victoria legislativa antes de la Cuenta Pública del presidente Kast, el 1 de junio.

Esta semana será crucial para el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotarse su primera gran victoria legislativa. La iniciativa sorteó un “tsunami” de más de 1600 indicaciones de la oposición y fue aprobada en general en una sesión maratónica el jueves pasado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y se espera que el miércoles o a más tardar el jueves la Cámara Baja apruebe la idea de legislar.

Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscélanea” contempla más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

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El objetivo del Ejecutivo es que se apruebe la idea de legislar antes de la Cuenta Pública del mandatario, el próximo 1 de junio. Sin embargo, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

En tanto, expertos económicos y ambientalistas han apuntado sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

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Este lunes, el proyecto seguirá su trámite en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo y el martes, los diputados entregarán sus conclusiones al respecto. El miércoles, en tanto, se llevará a cabo la votación de la ley hasta su total despacho.

“Yo no sé si va a durar seis o 27 horas la sesión, eso va a depender de cuántas indicaciones renueven o también si el afán si es constructivo o dilatorio”, señaló este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien auguró de paso que el proyecto será "aprobado por amplia mayoría, al menos 12 votos”, pues el gobierno cuenta con el respaldo del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG).

La senadora Yasna Provoste (DC), advirtió que "en el Senado esta discusión va a ser distinta”.
La senadora Yasna Provoste (DC), advirtió que "en el Senado esta discusión va a ser distinta”.

La discusión en el Senado

Así las cosas, el Ejecutivo ya tiene puesta la mirada en el trámite legislativo que la “Ley Miscelánea” tendrá en el Senado, cuya composición política se encuentra en una situación de virtual empate y alta fragmentación, por lo que el gobierno está obligado a seguir negociando para restituir artículos rechazados y aprobar el plan con pocas bajas.

Y aunque ya se iniciaron las conversaciones con el Socialismo Democrático -coalición compuesta por el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL)- este domingo la senadora demócratacristiana, Yasna Provoste, advirtió que el debate será distinto en el Senado.

“La discusión en el Senado de este proyecto va a ser otra cosa, por lo tanto, aquí lo que se requiere es que el Gobierno entienda que para avanzar en estos temas requiere poder construir acuerdos amplios, transversales, porque ganar por uno o dos votos, lo que se va a instalar son incertezas. La gente no se va a preguntar lo que se aprobó, sino cuánto tiempo va a durar esa reforma”, sostuvo la parlamentaria, según consignó Emol.

De acuerdo a Provoste, desde la oposición levantarán propuestas serias “para que se escuche lo que no fueron capaces de escuchar en la Cámara de Diputados. Esto fue un diálogo de sordos, en donde el Gobierno atropelló a la oposición. En el Senado esta discusión va a ser distinta”, sentenció.

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ChileProyecto de Reconstrucción NacionalJosé Antonio KastJorge AlessandriYasna Provoste“Ley Miscelánea”

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