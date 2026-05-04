América Latina

Chile: críticas de expertos al Plan de Reconstrucción del gobierno de Kast

Mientras algunos aducen “efectos regresivos”, otros advierten riesgos fiscales y medioambientales

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, gestor del Plan de Reconstrucción Nacional, explica los alcances del proyecto en una sesión en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, gestor del Plan de Reconstrucción Nacional, explica los alcances del proyecto en una sesión en el Congreso.

A fines de esta semana se votará en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno de José Antonio Kast, “ley miscelánea” con más de 40 medidas tendientes a la reedificar más de 4 mil viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate por parte expertos económicos y ambientalistas, enfocado principalmente en el riesgo fiscal, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

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Una de las más críticas ha sido Andrea Repetto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, quien en entrevista con Tele13 Radio calificó la iniciativa como “altamente riesgosa para las finanzas públicas”.

“Tiene un conjunto de medidas que hay que descartar sí o sí, y además agrega cosas que no son tributarias y que también se ven problemáticas”, aseguró.

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De acuerdo a la académica, en octubre del año pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba que la deuda fiscal chilena aumentaría menos de un punto del PIB hacia 2030. Sin embargo, en la actualización de abril, la estimación cambió drásticamente y ahora se prevé un incremento cercano a seis puntos del PIB, debido a que “hemos sido incapaces de estimar bien los ingresos”, señaló.

Repetto recordó que el FMI incluyó una advertencia especial para Chile debido a las reiteradas sobrestimaciones en los ingresos fiscales, pero “lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es hacerse el leso (tonto) con el Fondo Monetario Internacional. Está reduciendo la recaudación de una manera muy importante (...) apuntando a que el crecimiento va a ser capaz de recuperar esa recaudación perdida”, argumentó.

Finalmente, cuestionó la tesis oficialista de que la baja de impuestos corporativos del 27% al 23% traerá aparejado un mayor crecimiento, puesto que “cuando reduces los impuestos a las empresas, sabemos que la recaudación no se recupera, ni siquiera con crecimiento”.

Salmón chileno
Desde Greenpeace Chile acusan que el Plan de Reconstrucción permite la relocalización de la salmonicultura sin evaluación ambiental, reduce las facultades de fiscalización y sacrifica la protección del medioambiente para favorecer una agenda productiva.

Regresividad y focalización

Por su parte, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, puso en tela de juicio la eliminación del pago de contribuciones en la primera vivienda para mayores de 65 años, asunto que tildó de “regresivo”.

“Hay que establecer ciertas reglas en términos de montos, avalúo fiscal, de ingresos de las personas, hay que compensar mucho mejor”, aseveró, según consignó BioBíoChile.

En tanto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió al medio citado un problema de “focalización” en otra medida: el crédito tributario dirigido a todas las empresas que contraten nuevos trabajadores o mantengan a los antiguos.

“Se necesita crear empleo formal, pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a las empresas, reduce el costo laboral, pero es poco focalizado y puede terminar financiando empleos que probablemente se habrían mantenido igual”, razonó.

Cabe señalar que por estos días, organizaciones gremiales acusan que se está produciendo una ola de despidos, incluso en el sector público, para luego contratar a nuevo personal bajo las nuevas condiciones de reconstrucción, lo que afecta derechos laborales adquiridos.

Finalmente, el director de la ONG Greenpeace Chile, Matías Asun, señaló que la organización está en “estado de alerta”, describiendo el plan como “peligroso para Chile”, puesto que, aducen, permite la relocalización de la salmonicultura sin evaluación ambiental, reduce las facultades de fiscalización de los tribunales ambientales y sacrifica la protección del entorno natural para favorecer una agenda productiva.

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