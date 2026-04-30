La policía chilena logró su mayor decomiso de drogas en 25 años: marihuana y ketamina ocultas en un camión cisterna

La droga estaba lista para ser trasladada desde Calama a Santiago.

La mayor incautación de drogas en la historia de la Reforma Procesal Penal chilena, es decir 25 años, concretaron la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, tras la detención de una banda criminal que buscaba trasladar a Santiago 4.695 kilos de marihuana y 138 kilos de ketamina escondidos al interior de un camión cisterna, valuados en unos USD 61 millones.

El histórico decomiso se gestó a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo in fraganti a tres imputados de nacionalidad colombiana, justo cuando cargaban el depósito del camión.

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En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos, y todos ellos fueron formalizados esta jornada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la seguridad de la sociedad.

Tres imputados de nacionalidad colombiana y un ciudadano boliviano quedaron en prisión preventiva esta jornada.

Estrategia conjunta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile.

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“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, señaló.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia coordinada que busca el estrangulamiento de toda la logística de las organizaciones criminales.

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“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, agregó.

En poco más de dos años, el fiscal Juan Castro Bekios se ha erigido como el persecutor con mas decomisos en el país.

Cifras históricas

El persecutor recordó que la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como fiscal regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

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“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, complementó Castro Bekios.

De acuerdo al fiscal, la investigación recién comienza, pues “aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, aseguró.

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Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, remató el fiscal que ostenta los mejores números del país.

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