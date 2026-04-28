América Latina

Chile: críticas al Gobierno por filtración de polémico oficio que recomienda discontinuar varios proyectos sociales

Desde la oposición fustigaron el documento emanado desde el Ministerio de Hacienda y desde el oficialismo calificaron el asunto como un “error comunicacional” que debe ser corregido a la brevedad

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El “Oficio N° 16″ fue firmado por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quién tuvo que salir a dar explicaciones.
El “Oficio N° 16″ fue firmado por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quién tuvo que salir a dar explicaciones.

Una nueva polémica envuelve al Ministerio de Hacienda, luego de la filtración del llamado “Oficio N° 16″, firmado por el propio ministro de la cartera, Jorge Quiroz, que estipula un recorte de $5,4 billones (más de USD 6 mil millones) en 2027 y recomienda revisar y discontinuar 142 programas estatales, a pesar de que el presidente, Jose Antonio Kast, aseguró en su campaña que ningún beneficio social iba a ser derogado en su gobierno.

Y aunque el ministro Quiroz salió a poner paños fríos asegurando que los ajustes se harán solo en aquellos programas que la Dirección de Presupuestos (Dipres) evalúe con bajo rendimiento, y que ningún beneficio histórico -como alimentación escolar y becas estudiantiles-, serán tocados, la oposición en pleno y diversas organizaciones civiles pusieron el grito en el cielo asegurando que es imposible llevar a cabo el ajuste que el ministro Quiroz busca, sin impactar a los grupos más necesitados.

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“Creo que hay mucho de arrogancia (…) Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable de mandar oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen realmente”, fustigó la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Uno de los programas que el oficio recomienda revisar es el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, que beneficia a miles de niños de escasos recursos. (Foto referencial).
Uno de los programas que el oficio recomienda revisar es el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB, que beneficia a miles de niños de escasos recursos. (Foto referencial).

Los programas en la mira

Entre los programas a revisar aludidos en el “Oficio N° 16″ se encuentran algunos emblemáticos, como el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública del Ministerio de Educación, o el programa de Residencias de Protección para Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social.

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Otros programas que el documento plantea discontinuar son el Programa contra el Crimen Organizado (PNCO) y el Plan Calles Sin Violencia, dependientes del Ministerio de Seguridad, y uno que recomienda suspender definitivamente es el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Primer plano de Mara Sedini, una mujer de cabello castaño, hablando en un micrófono. Viste blusa azul marino. Fondo borroso rojo y azul con texto
La vocera de gobierno, Mara Sedini, aseguró que “lo importante es hablar de frente a la ciudadanía sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones difíciles".

Las críticas internas

Tras la oleada de críticas de la oposición, organizaciones de derechos humanos y gremios de la educación, desde el propio oficialismo le enviaron más de un recado al ministro Quiroz.

“El ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña, en la forma como el presidente se planteó frente a la gente más vulnerable que recibe los beneficios sociales, y que el fue clarísimo en decir que no se iban a recortar”, señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, acusó un “error comunicacional” que se debe corregir a la brevedad y apuntó a los asesores del Gobierno -Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela-, ubicados en el segundo piso de La Moneda, recordando que las evaluaciones de los programas no deben comunicarse vía oficio.

“Llamaría al segundo piso que tome las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, aseguró Squella en entrevista con Radio Duna.

En tanto, la diputada libertaria, Gloria Naveillán, sostuvo que “el manejo del gobierno sigue siendo muy malo comunicacionalmente hablando (…) esto va a significar una ronda de reuniones con todos los ministros para que nos expliquen qué pretenden”.

Finalmente, la ministra Mara Sedini, portavoz del Gobierno, salió al paso de las críticas asegurando que “lo importante es hablar de frente a la ciudadanía sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones difíciles. Pero nuestro compromiso como gobierno fue hablar con la verdad y ordenar la casa, porque era lo que se necesitaba”.

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