República Dominicana inicia construcción del Hospital Pediátrico San Andrés en Boca Chica

La inversión de RD 286 millones en el nuevo hospital pediátrico refleja el compromiso estatal con la salud de niños y adolescentes. (Foto cortesía SNS)

El inicio de la construcción del Hospital Pediátrico San Andrés en el distrito municipal de Andrés, Boca Chica, marca una transformación fundamental para la atención de la infancia en la provincia Santo Domingo y la región Este de República Dominicana. El proyecto, ejecutado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), impulsa una infraestructura de salud pediátrica moderna, con el objetivo de acortar distancias y asegurar acceso oportuno a servicios especializados para niños, niñas y adolescentes.

El inicio de los trabajos se dio a conocer este miércoles, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, indicó que la inversión asignada asciende a RD 286.371.568,60, desglosados en construcción de la obra y equipamiento. Según Landrón, esta obra responde a una necesidad histórica de la comunidad: “Iniciamos una nueva era para la salud de los niños y adolescentes de Boca Chica y de toda la región Este. Estamos dando respuesta a una necesidad histórica con la construcción de un hospital pediátrico completamente nuevo, digno y moderno, tal como lo ha instruido el presidente Luis Abinader, evitando que las familias tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención especializada”.

El Hospital Pediátrico San Andrés inicia su construcción en Boca Chica para transformar la atención infantil en República Dominicana. (Foto archivo Infobae)

El hospital sustituirá la antigua infraestructura y ampliará la red de servicios pediátricos

La intervención implica la demolición del edificio anterior y la edificación de un recinto especializado, diseñado para brindar servicios adaptados tanto a la demanda actual como a modelos de atención de última generación. Los trabajos de demolición de la estructura preexistente comenzaron tras la ceremonia de apertura, señalaron autoridades del SNS.

El nuevo Hospital Pediátrico San Andrés contará con consulta externa, diagnóstico, internamiento, cirugía y un área de emergencia. La consulta externa dispondrá de cinco consultorios polivalentes, dos cubículos odontológicos, sala de espera, baños y sector de vacunación, detalló el Servicio Nacional de Salud (SNS), durante el evento.

El nuevo hospital contará con consulta externa, diagnóstico, internamiento, cirugía y emergencia, adaptado a modelos de atención de última generación. (Foto cortesía SNS)

El área de diagnóstico se equipará con servicio de sonografía, rayos X, laboratorio clínico con toma de muestras y una farmacia interna accesible a los pacientes pediátricos. En cuanto al bloque de internamiento, el hospital tendrá 17 habitaciones que sumarán 34 camas, acompañadas de dos estaciones de enfermería y espacios de descanso para el personal sanitario, enfatizó el SNS.

El bloque quirúrgico presentará dos camas de preparación, cuatro de recuperación, vestidor médico con esclusa, área de esterilización, tres quirófanos y una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) equipada con ocho cubículos, uno de ellos aislado, lo que permitirá atender casos críticos de forma segura y especializada.

La obra responde a demandas de la comunidad

En palabras del doctor Julio Landrón, la nueva infraestructura “representa un compromiso con la gente: garantizar atención oportuna, digna y humanizada, porque la salud de nuestros niños no puede esperar y no va a esperar más”. Resaltó la decisión presidencial de priorizar la salud infantil en la agenda pública, y remarcó que la iniciativa contribuye a la ampliación y modernización de la red sanitaria dominicana.

La obra responde a una demanda histórica de la comunidad de Boca Chica y sigue directrices presidenciales para la modernización sanitaria. (Foto cortesía SNS)

El hospital, detalló el SNS, permitirá ampliar la capacidad de atención, actualizar el equipamiento y diversificar la cartera de servicios, optimizando así la respuesta ante las necesidades pediátricas de la zona. Esta respuesta cobra mayor relevancia al eliminar la necesidad de desplazamientos prolongados que antes enfrentaban las familias en busca de atención especializada.

La gobernadora provincial, Lucrecia Leyva, catalogó el inicio del proyecto como un paso trascendental para la comunidad: “Hoy iniciamos una obra que representa esperanza y mejores condiciones de atención para nuestros niños y niñas de Boca Chica”.

La ejecución del Hospital Pediátrico San Andrés se enmarca dentro de la política del SNS de consolidar la red pública de servicios de salud, fortaleciendo la atención especializada para la niñez y respondiendo a las demandas legítimas de la población, destacó el Servicio Nacional de Salud al cierre de la actividad.