Agencias

El ministro Wadagni gana las elecciones de Benín con el 94,05 % de los votos

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Cotonú, 14 abr (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo al obtener el 94,05 % de los votos, según los resultados provisionales publicados esta madrugada por la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA).

Wadgani, de 49 años y candidato del oficialismo, se impuso al exministro de Cultura Paul Hounkpè, de 56 años y aspirante de las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE), que logró el 5,95 % y que ya este lunes, antes de divulgarse los resultados, admitió la derrota.

El ganador es el delfín del presidente saliente, Patrice Talon, que gobierna desde 2016 y no pudo postularse al completar su segundo y último mandato legal. EFE

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