América Latina

Chile: la policía desbarató una banda ecuatoriana que traficaba ketamina desde el Perú y adoraba a la “Santa Muerte”

La organización estaba formada casi exclusivamente por mujeres y su jefe era un sujeto conocido como el “Obispo”

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Chile: la policía desbarató una banda que ingresaba ketamina desde el Perú
El Ministerio Público logró penas que suman más de 118 años de cárcel para los 18 integrantes de la banda.

La Fiscalía de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) logró sentenciar a más de 118 años de cárcel a 18 integrantes de una banda narco que ingresaba ketamina al país desde el Perú, la que estaba conformada casi exclusivamente por mujeres al mando de un sujeto apodado el “Obispo”, quienes adoraban a la “Santa Muerte”, patrona de los delincuentes.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización operaba desde mediados de 2024. Su líder, un ciudadano ecuatoriano de 58 años identificado como José Luis Herrera, se hacía llamar “Obispo” y reclutaba “burreras” para transportar droga desde Perú adosada al cuerpo con fajas, a través del paso Chacalluta hacia Arica.

Cada vez que hacía un envío, Herrera y sus acólitas se encomendaban a la “Santa Muerte”, figura de culto popular de origen mexicano no reconocida por la Iglesia, considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

Según el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con esta manipulación religiosa Herrera lograba “trastocar los valores de la persona” y les entregaba una justificación moral para sus ilícitos a las mujeres, quienes podían ganar entre $1 y $2 millones de pesos por viaje (USD 1,120 a USD 2,250).

Así las cosas, el “Obispo” fue sentenciado a 20 años de presidio, mientras que 13 mujeres de nacionalidad ecuatoriana, dos venezolanas, una peruana y una chilena fueron condenadas a 3, 5, 6 y 8 años y un día. El Ministerio Público, en tanto, también logró determinar que varios de ellos tenían lazos con la agrupación criminal “Los Lobos” de Ecuador.

Chile: la policía desbarató una banda que ingresaba ketamina desde el Perú
La “Santa Muerte” es considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

Detenciones y decomisos

Según la carpeta investigativa, la mayor parte de las “burreras” cayeron detenidas en el complejo fronterizo Chacalluta, mientras que otras fueron apresadas en el control carretero de Cuya, a bordo de buses en que viajaban hasta Santiago.

El decomiso más grande se logró en diciembre de 2025, cuando la Policía de Investigaciones (PDI),allanó una casa en Arica en la que se apilaban 18 kilos de ketamina y en la que se ocultaba el “Obispo”.

Cabe señalar que este proceso corresponde al cuarto juicio oral de la Fiscalía de Arica contra una organización extranjera de crimen organizado, tras haber condenado previamente a las agrupaciones Los Gallegos del Tren de Aragua, el Tren del Coro y Los Costeños.

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