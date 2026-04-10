Chile: el presidente Kast promulgó ley que reforma a Gendarmería

La iniciativa nació el año pasado luego de que la policía desbaratara una red de corrupción de gendarmes que se extendía por cárceles de todo el país.

En una ceremonia realizada en la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería en Santiago, el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que moderniza a Gendarmería de Chile, traspasando sus funciones desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y poniendo a la institución en el mismo estatus que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo al mandatario, dicho movimiento va mucho más allá del papel, pues permitirá que estos tres organismos puedan coordinarse con mayor eficacia y eficiencia a la hora de combatir la delincuencia.

“Ese es un gran adelanto de esta reforma. Hay información que se maneja dentro de Gendarmería que da a entender cómo operan las organizaciones de crimen organizado más peligrosas de nuestro país y esta inteligencia tiene que ser también un insumo para que, junto con Carabineros y la PDI, puedan tomar decisiones trascendentes en temas de seguridad. Hacia allá estamos trabajando”, sostuvo el jefe de Estado.

Así, dicho triunvirato “formará un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada. Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles y, antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar”, agregó Kast.

Al cierre, el mandatario hizo un “reconocimiento al parlamento y al gobierno anterior de Gabriel Boric de haber avanzado en esta difícil tarea, porque los cambios son difíciles”, cerró.

La reforma fue resistida por algunos grupos al interior de la institución.

“Reforma necesaria”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró por su parte que “el traspaso desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se realizará de manera responsable, gradual y con pleno respeto a su labor. Este proceso no es meramente administrativo. Se trata de un paso importante para fortalecer la seguridad del país, mejorar la coordinación institucional y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del sistema penitenciario, especialmente en materia de crimen organizado”.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, recordó en tanto las vicisitudes por las que pasó la reforma, partiendo por la resistencia que la iniciativa tuvo al interior de la propia institución.

“Hay personas que quieren sacarnos del foco, desanimarlos, desalentarlos, confundirlos y manipularles para hacer creer que este cambio es tormentoso e implicaría un menoscabo de las condiciones laborales”, manifestó.

Según Pérez, la reforma promulgada contribuirá a “combatir el cáncer de la indisciplina y de la corrupción que amenaza con instalarse al interior de las cárceles (...) Afortunadamente ha habido una reacción de Estado, voluntad política y nosotros eso lo valoramos y agradecemos”, remató el uniformado.