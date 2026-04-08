Cayó una banda que traficaba cigarrillos en Chile: un iraní era el jefe de seguridad

En los allanamientos se decomisaron 2.298 cajas de cigarrillos, armas, municiones, explosivos, vehículos y dinero en efectivo.

Prisión preventiva decretó este martes el Juzgado de Garantía de Colina en Santiago para dos ciudadanos chilenos y un iraní, miembros de una banda dedicada principalmente al contrabando de cigarrillos traídos desde Paraguay, los que eran comercializados en el populoso barrio Meiggs capitalino.

La organización fue desarticulada tras un amplio operativo policial a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cerrillos, quienes en los varios allanamientos que realizaron lograron decomisar distintos tipos de armamento, municiones, explosivos, vehículos, dinero en efectivo y 2.298 cajas de cigarrillos, cargamento avaluado en unos $3.200 millones (más de USD 3,5 millones).

Según antecedentes de la investigación, todo partió cuando los uniformados comenzaron a vigilar una parcela sospechosa ubicada en la comuna de Colina, la que resultó ser una bodega donde se acopiaba la mercancía. Hasta allí llegaban periódicamente personas a retirar cajas de cigarrillos, los que luego eran revendidos en ferias del centro de Santiago.

El ciudadano iraní detenido fungía como "custodio o guardia" de la mercancía de contrabando.

Iraní en situación irregular

En un punto de prensa, el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristian Ramírez, detalló que “detectives de esta brigada, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”, señaló el uniformado.

De acuerdo al oficial, tras hacer los seguimientos respectivos, “se logró en primera instancia cuatro órdenes de entrada y registro, una de ellas en la comuna de Colina, otra en Quinta Normal, en Maipú, y otro en la ciudad de Arica, logrando con esto la detención de tres personas”.

Tocante a los detenidos, Ramírez detalló que “dos de ellas son chilenas -un hombre y una mujer con antecedentes policiales-, y el tercero es un ciudadano de nacionalidad iraní, quien tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando. De hecho, en el proceso de la detención de este sujeto, se le encontraron armas de fuego que tenía listas para ser utilizadas”.

Trascendió que el ciudadano iraní, de 38 años, entró a Chile por un paso no habilitado el año pasado y contaría con formación militar, pues permaneció cuatro años en Colombia como miembros de varias guerrillas de ese país.

Así las cosas, los tres detenidos fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, contrabando, tenencia de armas de fuego y lavado activos, quedando en prisión preventiva mientras se cumplen los 120 días decretados para la investigación.