América Latina

Las Damas de Blanco denunciaron que el régimen de Cuba viola su libertad religiosa

La líder del movimiento opositor, Berta Soler, dijo que la dictadura incrementó el “hostigamiento, asedio, vigilancia, persecución en las calles y cerco a sus viviendas”

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Fotografía de archivo de la disidente cubana Berta Soler (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Fotografía de archivo de la disidente cubana Berta Soler (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que el régimen cubano vulnera la libertad religiosa de este grupo disidente a través de “hostigamiento, asedio, vigilancia, persecución en las calles y cerco a sus viviendas”.

Soler condenó que “fuerzas de la Seguridad del Estado sitiaron en La Habana la vivienda de la Dama de Blanco María Cristina Labrada Varona y la sede nacional de Las Damas de Blanco desde horas tempranas para impedir su participación en la misa” del domingo pasado.

La dirigente explicó que, como respuesta, “nosotras como estrategia salimos a participar en misa días entre semana principalmente para poder lograr nuestro objetivo, y poder orar en la casa de Cristo por nuestra familia, por el pueblo sufriente cubano y por la libertad de todos los presos políticos sin excepción”.

En su informe, Soler indicó que 19 integrantes del grupo lograron asistir a las misas de la Semana Santa en distintas provincias, municipios e iglesias.

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de integrantes del colectivo opositor cubano Damas de Blanco, en La Habana (EFE/Alejandro Ernesto)
Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de integrantes del colectivo opositor cubano Damas de Blanco, en La Habana (EFE/Alejandro Ernesto)

En los últimos años, Soler ha denunciado arrestos temporales tanto a ella como a otras miembros de la organización, en su mayoría los domingos, cuando intentan acudir a misa y la policía les impide el acceso a las iglesias.

Las Damas de Blanco surgieron tras la detención y encarcelamiento de 75 disidentes y periodistas independientes en marzo de 2003, durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra.

Desde entonces, esposas, madres y otras familiares de los presos se identifican por vestir de blanco y, tras la misa en un templo católico, realizan marchas dominicales para exigir la liberación de sus familiares, convirtiéndose en un símbolo de la disidencia.

En 2005, las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia otorgado por el Parlamento Europeo.

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)
Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

El 61% de Cuba estará a oscuras este martes

En otro orden, Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que dejarán a hasta un 61% de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por la agencia de noticias EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.240 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.080 MW en Cuba.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.840 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.870 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EEUU.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40% del mix energético).

El otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero.

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