América Latina

Chile: el Gobierno de Kast hará test de drogas a todas sus altas autoridades

Aunque antes estos se aplicaban solo a los ministros, la medida ahora se extenderá a subsecretarios y asesores

Guardar
Los Diputados chilenos aprobaron un proyecto que exige test de drogas a quienes postulen a un cargo público
Los test comenzarán a aplicarse en las próximas semanas.

El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que en las próximas semanas todas sus altas autoridades deberán someterse a un test de drogas de manera periódica. La medida, que antes se aplicaba a solo a los ministros, desde ahora se extenderá a subsecretarios y asesores, a fin de certificar su idoneidad para ejercer un cargo público.

Asimismo, la fiscalización del Gobierno irá más allá de las pruebas toxicológicas e incluirá una exhaustiva revisión de antecedentes para garantizar que ningún funcionario presente conflictos con los requerimientos éticos del Estado, tal como ocurrió por ejemplo con el recientemente designado seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Aldo Ibani, quien renunció voluntariamente este domingo tras solo tres días en el cargo, a raíz de graves cuestionamientos a su perfil profesional en redes sociales y gremios.

De acuerdo a información de BioBíoChile, el objetivo es elevar los estándares de probidad y transparencia en la función pública y para ello se revisarán otras obligaciones legales como la declaración de patrimonio y de intereses.

Los Diputados chilenos aprobaron un proyecto que exige test de drogas a quienes postulen a un cargo público
La medida fue valorada por parlamentarios de todos los colores políticos.

Reacciones

La medida fue celebrada de manera transversal y desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), aseguró que se trata del camino correcto para dar confianza a la ciudadanía.

“Es una manera de demostrar transparencia y darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del Presidente de la Repúplica y deben dar el ejemplo”, señaló.

Desde la otra vereda política, el diputado Jaime Mulet (FREVS), sostuvo que “todos estos procesos suman a esclarecer realmente quiénes somos cada una de las autoridades”, mientras que su par, Cristián Tapia (PPD), respaldó esta “señal política” contra el narcotráfico,

“Valoro la iniciativa de hacer un test de drogas a todas las autoridades, es muy importante dar una señal, el narcotráfico en Chile ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad y sus instituciones”, manifestó Tapia.

Finalmente, el analista político Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, recordó que, por ejemplo, “México y Ecuador no actuaron a tiempo y están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico”, por lo que el país debe evitar “seguir en la senda de otros países de la región”.

Temas Relacionados

ChileJosé Antonio KastTest de drogasAldo IbaniJuan Carlos BeltránJaime Mulet

Últimas Noticias

Rodrigo Paz elimina las contrataciones directas: “Es un ataque directo a una ideología de la corrupción”

El Gobierno anunció un nuevo decreto con el que suspenden las contrataciones sin licitación y se ordena auditar las gestiones anteriores. Un ministro califica la medida como “un punto de quiebre” en la forma de utilizar los recursos públicos

Rodrigo Paz elimina las contrataciones directas: “Es un ataque directo a una ideología de la corrupción”

Policía chilena busca a un haitiano acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo y casa

Víctor Thiany (27) es el principal sospechoso del crimen de María Leonor Valdebenito (66) y según las autoridades es un serio riesgo para la seguridad pública

Policía chilena busca a un haitiano acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo y casa

Vigilia ciudadana en La Paz convoca a sectores sociales en defensa de la segunda vuelta electoral

Seguidores del candidato René Yahuasi exigen que se lleve a cabo el balotaje para el cargo de gobernador, suspendido tras la declinatoria del partido político con el que postuló

Vigilia ciudadana en La Paz convoca a sectores sociales en defensa de la segunda vuelta electoral

El embarazo adolescente se mantiene como reto en República Dominicana en 2025

La proporción de casos en jóvenes entre 10 y 19 años sigue cercana al 20% del total anual, según cifras oficiales, a pesar de una leve reducción y de esfuerzos estatales y de organismos internacionales

El embarazo adolescente se mantiene como reto en República Dominicana en 2025

El envejecimiento demográfico y la baja natalidad transforman el panorama poblacional en Centroamérica

La dinámica poblacional en la región centroamericana enfrenta cambios históricos debido a la caída acelerada de la fecundidad, fenómeno que genera desafíos en salud, educación y sistemas de protección social según el último informe de la CEPAL

El envejecimiento demográfico y la baja natalidad transforman el panorama poblacional en Centroamérica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adolescentes asesinos pasan un máximo de 5 años en la cárcel debido a esta controversial reforma del 2005

Adolescentes asesinos pasan un máximo de 5 años en la cárcel debido a esta controversial reforma del 2005

Westcol relató pelean en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Resultado Chontico Día hoy 6 de abril

Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta

Ante el tráfico en carretera, las motos se imponen en 2026: las matriculaciones suben un 40% en el mes de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Chavismo convoca una movilización por la paz en medio de protestas salariales en Caracas

Gobierno de Bolivia anula normas de contratación directa de obras por causar corrupción

Trump pide represalias para medios por publicar filtraciones sobre operativo en Irán

Artemis II supera el récord del Apolo 13 y es la misión tripulada más lejana de la Tierra

Infografías del lunes 6 de abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Spotify lanzará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Spotify lanzará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Halle Bailey se refirió a las críticas racistas tras protagonizar La Sirenita y cómo logró sobreponerse: “Aprendí a ignorar el ruido”

Adam Sandler se convirtió en el actor mejor pago de Hollywood: embolsó USD 48 millones en el 2025

Johnny Depp lanzó su marca de ron caribeño y se suma al negocio de bebidas espirituosas

La vida desconocida de Charlton Heston contada por su hijo: “Hizo muchas cosas en contra de lo que se esperaba de él”