Chile: el Gobierno de Kast hará test de drogas a todas sus altas autoridades

Los test comenzarán a aplicarse en las próximas semanas.

El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que en las próximas semanas todas sus altas autoridades deberán someterse a un test de drogas de manera periódica. La medida, que antes se aplicaba a solo a los ministros, desde ahora se extenderá a subsecretarios y asesores, a fin de certificar su idoneidad para ejercer un cargo público.

Asimismo, la fiscalización del Gobierno irá más allá de las pruebas toxicológicas e incluirá una exhaustiva revisión de antecedentes para garantizar que ningún funcionario presente conflictos con los requerimientos éticos del Estado, tal como ocurrió por ejemplo con el recientemente designado seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Aldo Ibani, quien renunció voluntariamente este domingo tras solo tres días en el cargo, a raíz de graves cuestionamientos a su perfil profesional en redes sociales y gremios.

De acuerdo a información de BioBíoChile, el objetivo es elevar los estándares de probidad y transparencia en la función pública y para ello se revisarán otras obligaciones legales como la declaración de patrimonio y de intereses.

La medida fue valorada por parlamentarios de todos los colores políticos.

Reacciones

La medida fue celebrada de manera transversal y desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), aseguró que se trata del camino correcto para dar confianza a la ciudadanía.

“Es una manera de demostrar transparencia y darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del Presidente de la Repúplica y deben dar el ejemplo”, señaló.

Desde la otra vereda política, el diputado Jaime Mulet (FREVS), sostuvo que “todos estos procesos suman a esclarecer realmente quiénes somos cada una de las autoridades”, mientras que su par, Cristián Tapia (PPD), respaldó esta “señal política” contra el narcotráfico,

“Valoro la iniciativa de hacer un test de drogas a todas las autoridades, es muy importante dar una señal, el narcotráfico en Chile ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad y sus instituciones”, manifestó Tapia.

Finalmente, el analista político Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, recordó que, por ejemplo, “México y Ecuador no actuaron a tiempo y están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico”, por lo que el país debe evitar “seguir en la senda de otros países de la región”.