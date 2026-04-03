El turismo aportó USD 527 millones a Nicaragua en 2025

Mercado de artesanías de Masayas (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

Nicaragua registró USD 527 millones en ingresos por turismo en 2025, cifra que representa un 3.2 % más que los USD 510.9 millones obtenidos en 2024, informó el Banco Central de Nicaragua, la principal entidad financiera del país, desde Managua.

El crecimiento en los ingresos se atribuyó a un mayor gasto promedio diario de los turistas, que alcanzó USD 46.4 por persona frente a los USD 45.7 del año anterior, según el informe de la entidad.

El Banco Central explicó que este aumento del gasto medio compensó tanto la disminución en el número de visitantes —que fue de 1.08 millones en 2025, un 0.6 % menos que los 1.09 millones de personas de 2024— como la reducción de la estadía promedio, que pasó de 9.9 a 9.6 días por persona (una baja interanual del 3.03 %).

Fotografía de archivo que muestra a una garza en las orillas del Lago Cocibolca, frente al volcán Concepción, en la Isla de Ometepe. EFE/Jorge Torres

Crecimiento de ingresos turísticos y cambios en los visitantes

El sector de hoteles y restaurantes mostró un crecimiento del 8 % en 2025, impulsado por una mayor afluencia de turistas extranjeros y nacionales a los centros turísticos, informó el Banco Central de Nicaragua.

Si bien Nicaragua recibió 510.9 millones de dólares en ingresos por turismo durante 2024, eso representó una disminución del 30.9 % respecto al año anterior, de acuerdo a las cifras del Banco Central nicaragüense. El monto total se situó por debajo de los 595.6 millones de dólares captados en 2022.

De acuerdo con la entidad monetaria, la caída en los ingresos se debió a una reducción en la estadía promedio de los turistas, que bajó de 10.6 días en 2023 a 9.9 días en 2024, y a una menor afluencia de visitantes, en especial procedentes de Sudamérica y Europa. Eso significa que al comparar los datos de 2025, los turistas que llegan a Nicaragua cada vez se quedan menos tiempo en ese país.

Corn Island (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

Asimismo, el número de turistas no residentes alcanzó 1.09 millones en 2024, una contracción del 9.7 % en comparación con los 1.2 millones registrados en 2023.

La institución indicó el año pasado que el gasto medio diario por turista aumentó a 45.7 dólares, superior a los 43.7 dólares del año previo. No obstante, la menor duración de las visitas impactó el total de ingresos captado por el país.

El desempeño del turismo en 2025 es atribuido por las autoridades al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que tuvo un aumento del 4.9 % respecto a 2024, según las cifras oficialistas.

El crecimiento del PIB del año pasado marcó el quinto año consecutivo de expansión económica tras haber cerrado tres ejercicios con caídas promedio del 2.7 % anual entre 2018 y 2020, informó la entidad monetaria.

La Catedral de Granada es una iglesia católica situada en Granada, Nicaragua, la cual es muy visitada por los turistas. (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua proyectaba un crecimiento económico de entre 3.5 % y 4.5 %, con una inflación anual estimada entre 3 % y 4 %. Sin embargo, las previsiones serán revisadas tras la decisión de la administración de Donald Trump de aplicar un arancel del 18 % a las exportaciones nicaragüenses con destino a Estados Unidos, principal comprador en 2024 con el 38.7 % del valor exportado, que incluye bienes como textiles, arneses, café, oro y tabaco.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.