Israel pidió a países de América Latina que designen a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista

Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, durante un video llamado con diplomáticos de América Latina. Durante el mensaje les pidió que sus países declaren a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbollah como organizaciones terroristas (Gobierno de Israel)

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, sostuvo una reunión virtual con sus pares de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá, además de viceministros de Argentina, Honduras, Costa Rica y Perú, para informar sobre el conflicto con Irán y Hezbollah, de acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de X.

Durante la videollamada, Sa’ar advirtió que el régimen iraní y Hezbollah han operado en Latinoamérica a través de acciones de terrorismo y mediante vínculos con organizaciones de narco-terroristas, según su balance a los funcionarios participantes.

Al detallar las medidas recientes, el jefe de la diplomacia israelí explicó que la colaboración entre Israel y Estados Unidos —junto con intervenciones estadounidenses en Venezuela— busca fortalecer la seguridad regional en los países latinoamericanos.

“El régimen y Hezbollah han actuado y están actuando en América Latina, utilizando el terrorismo y también participando con organizaciones de narco-terrorismo. Nuestra operación conjunta con Estados Unidos, así como la acción estadounidense en Venezuela, también mejorarán la seguridad de los países latinoamericanos”, dijo Sa’ar.

Sa’ar solicitó a sus contrapartes que declaren a la Guardia Revolucionaria Iraní y a Hezbollah como organizaciones terroristas, agradeciendo a aquellos gobiernos que ya han hecho esta designación. “Hice un llamado a los amigos latinoamericanos para que designen a la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah como organizaciones terroristas, y agradecí a aquellos países que ya lo hicieron”, enfatizó.

Los funcionarios de las cancillerías latinoamericanas que participaron de la videollamada con Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. El funcionario israelí les pidió que sus países declaren a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbollah como organizaciones terroristas (Gobierno de Israel)

El funcionario remarcó que reforzar los lazos con los países de América Latina constituye una de las prioridades principales para su gestión y para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Estados Unidos y un pedido similar a sus aliados

Días atrás, Estados Unidos pidió a sus representantes diplomáticos en el extranjero que exhorten a sus países anfitriones a incluir tanto a la Guardia Revolucionaria como a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas, según informó Reuters a partir de documentos oficiales del Departamento de Estado.

La directiva, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, exige a las embajadas estadounidenses entregar este mensaje a las máximas autoridades extranjeras, en coordinación con sus pares israelíes.

La administración Trump sostiene que la amenaza de acciones violentas por parte de Irán y sus aliados se ha incrementado significativamente, y que solo una reacción internacional unificada puede limitar la capacidad de estos actores para perpetrar atentados o desestabilizar a gobiernos de la región y fuera de ella.

La guerra en Irán

En tanto, ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel impactaron un reactor de agua pesada en el centro de Irán y una planta de procesamiento de uranio, según informaron medios iraníes.

“El complejo de agua pesada de Khondab fue atacado en dos fases por el enemigo estadounidense y sionista”, declaró la agencia de noticias Fars, citando a Hassan Ghamari, funcionario de la provincia central de Markazi.

ARCHIVO: Misiles iraníes son exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán, Irán, el 12 de noviembre de 2025 (Reuters)

Fars y otros medios informaron que no hubo víctimas ni fugas de radiación en las instalaciones.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán indicó que también fue alcanzada una planta de procesamiento de uranio. “La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista”, señaló la entidad en su canal de Telegram, y añadió que el ataque “no provocó la liberación de ningún material radiactivo”.

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó este viernes que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.