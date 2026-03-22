América Latina

José Antonio Kast afirmó que Chile debe “cuidar las relaciones comerciales con todos los países”

El presidente hizo especial foco en países vecinos como Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador: “Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien”. Asimismo, sostuvo que “también es fundamental” garantizar la seguridad de la nación

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El presidente chileno, José Antonio
El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrece una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Foto AP/Esteban Félix)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este domingo que durante su gobierno cuidarán “las relaciones comerciales con todos los países” y mencionó especialmente a Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.

El mandatario dijo que su política exterior estará marcada por el respeto a la institucionalidad de Chile y se refirió a la crisis mundial por la subida de los precios del petróleo, debido al conflicto en Medio Oriente, y a cómo esta impactará internamente a su país.

Kast ofreció su primera entrevista al diario local La Tercera, luego de haber asumido el poder el pasado 11 de marzo, y tras once días en el que su Gobierno hizo importantes anuncios en materia migratoria, económica y de seguridad.

“Los chilenos tenemos que exportar mucho, tenemos que cuidar nuestras relaciones comerciales con todos los países y lo estamos haciendo”, aseguró y añadió que el país tiene normas “súper claras de cómo invertir”.

El presidente José Antonio Kast
El presidente José Antonio Kast saluda en el Palacio de La Moneda un día después de su investidura en Santiago, Chile, el jueves 12 de marzo de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)

En ese sentido defendió que en Chile “tenemos una institucionalidad que pocos países tienen. Respetemos la institucionalidad”.

Difícil equilibrio con China y EE.UU.

“La relación comercial para nosotros es fundamental. Y la seguridad de nuestro país también es fundamental”, completó Kast, cuyo país dependen en gran medida de las exportaciones de cobre y otros metales a China, pero que tiene una afinidad ideológica con la Administración de Donald Trump.

En ese sentido, Kast advirtió en temas de política exterior que “nadie se salte ni una fila, que nadie trate de acelerar algo que otros no han tenido la posibilidad”.

En los vínculos con sus países fronterizos, el ultraderechista de 60 años precisó que no los ve “como competidores, sino como parte de un grupo de países que puede potenciarse”, y añadió “si a Argentina le va bien en temas de mineros, a nosotros nos va a ir muy bien”.

Javier Milei, participó de la
Javier Milei, participó de la ceremonia de asunción del presidente de la República de Chile, José Antonio Kast,

Buenas relaciones con los vecinos

“Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien. Si a Bolivia le va bien, a Chile le va a ir bien. Estamos en una situación internacional inédita”, afirmó.

El dignatario se refirió a ambos países asegurando que existen muy buenas relaciones comerciales y potenciales, en el caso de Argentina, y con Bolivia dijo existir una situación “inédita en la historia de nuestras naciones”.

“Tenemos una relación con Ecuador muy, muy positiva. Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera sea, le dé estabilidad a Perú”, mencionó.

Internacional ultraderechista

Kast se refirió a la gira que realizó como presidente electo, antes de su investidura, entre diciembre y febrero en la que se reunió con los presidentes de Hungría, Viktor Orbán, El Salvador, Nayib Bukele e Italia, Giorgia Meloni para tratar temas de seguridad.

El presidente chileno José Antonio
El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix)

“La reunión que tuve con varios presidentes va en esa línea. ¿Cómo enfrentamos la amenaza mundial del crimen organizado, del narcotráfico y de la migración ilegal? Si lo que estamos viendo en Chile también lo vive Argentina, lo vive Ecuador, lo vive Bolivia, y tenemos que enfrentarlo en conjunto”, comentó.

Sobre los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), dentro de la relación entre países, el Presidente dijo que son importantes “en la medida que no pierdan el objetivo para el cual fueron creados, obvio, y que no sean instrumentalizados”.

“Tienen que entender que el mundo ha cambiado también y las personas que vayan a ejercer los liderazgos tienen que entender muy bien qué es lo que se pide actualmente a los organismos multilaterales”, agregó.

Al respecto, fue consultado por la respuesta de su Gobierno a la postulación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la presidencia de la ONU, y se limitó a decir que se conocerá “pronto”.

Valparaíso (Chile). La presidenta chilena
Valparaíso (Chile). La presidenta chilena Michelle Bachelet sonríe tras recibir la banda presidencial. Archivo EFE/Cézaro De Luca

La política, de 74 años, fue respaldada para la inscripción de su candidatura por el presidente saliente Gabriel Boric y países como Brasil y México, y se reunió con Kast el pasado viernes en La Moneda (sede de Gobierno) sin que posteriormente se informara del resultado de las conversaciones.

(con información de EFE)

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