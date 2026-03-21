América Latina

Un petrolero ruso que se dirigía a Cuba cambió de rumbo tras nuevas sanciones de Estados Unidos

La nave, que originalmente transportaba diésel hacia Cuba, decidió dirigirse a Trinidad y Tobago luego de que el gobierno estadounidense endureciera las limitaciones para el envío de combustibles rusos a la isla gobernada por comunistas

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Cuban-flagged tanker Alicia anchors near
Cuban-flagged tanker Alicia anchors near the Matanzas terminal. REUTERS/Norlys Perez

Un buque cisterna que transportaba un cargamento de diésel, con destino a Cuba, actualizó su ruta a Trinidad y Tobago poco después de que Estados Unidos aclarara que la isla, gobernada por el Partido Comunista, sigue sin poder recibir combustible ruso.

El Sea Horse, que probablemente transportaba 200.000 barriles de gasóleo ruso, se dirigía el viernes hacia su nuevo destino, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg y la empresa de inteligencia marítima Kpler Ltd. El mes pasado, el buque cisterna interrumpió abruptamente su viaje en medio del Atlántico Norte, en medio de un bloqueo de facto de combustible impuesto por Estados Unidos a la isla.

El jueves, el Departamento del Tesoro añadió a Cuba a la lista de países con restricciones para recibir combustible ruso. La licencia general actualizada se emitió una semana después de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones al petróleo ruso para aliviar la presión energética derivada de la guerra que lanzó contra Irán hace casi tres semanas, en colaboración con su aliado Israel.

Otro buque cisterna, el Anatoly Kolodkin, seguía navegando por el Atlántico hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según muestran los datos de transporte marítimo. Ese buque supondrá otra prueba para la capacidad de disuasión de Estados Unidos. Al ser consultado el viernes sobre si el petróleo ruso se dirigía a Cuba, un funcionario del Kremlin se negó a comentar específicamente sobre los envíos de combustible. En cambio, el portavoz presidencial Dmitri Peskov declaró a la prensa que Moscú mantenía un contacto permanente con el gobierno cubano y que estaba explorando opciones para brindar ayuda a La Habana en medio de sus dificultades, según informó Interfax.

El petrolero de crudo de
El petrolero de crudo de bandera iraní MT Horse es escoltado a Batam, Islas Riau, Indonesia. Guardia Costera de Indonesia (BAKAMLA)/Marina de Indonesia (TNI AL)/vía REUTERS

El dictador de Cuba reconoció la semana pasada que la isla lleva tres meses sin recibir petróleo, mientras Donald Trump intensifica la presión económica sobre Cuba con la esperanza de poner fin a 67 años de gobierno de partido único.

A principios de enero, Estados Unidos cortó el suministro de crudo venezolano a La Habana tras capturar al dictador venezolano en Caracas. Posteriormente, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que brindara ayuda energética a Cuba, lo que provocó que México también suspendiera sus envíos.

La situación en la isla ya era crítica tras años de duras sanciones estadounidenses. Pero ahora que Trump está estrangulando el combustible y la financiación, la economía cubana se encuentra en caída libre y su sistema energético en plena crisis. El país sufrió un apagón nacional esta semana, al menos el sexto en aproximadamente un año.

El cambio de ruta del Sea Horse sugiere que incluso los aliados más cercanos de Cuba no están dispuestos a poner a prueba la determinación de Trump.

Al ser consultado el jueves sobre los dos buques, un alto funcionario cubano expresó optimismo de que la ayuda estaba en camino. “Espero que llegue petróleo a Cuba”, dijo Ernesto Soberón Guzmán, enviado de La Habana ante las Naciones Unidas, en una entrevista con David Gura, presentador de Bloomberg This Weekend.

Cuban-flagged tanker Pastorita anchors near
Cuban-flagged tanker Pastorita anchors near the Matanzas terminal. REUTERS/Norlys Perez

Un nuevo envío aliviaría el impacto de la crisis humanitaria que enfrenta la isla como resultado del bloqueo estadounidense, afirmó. Las centrales eléctricas cubanas “están listas para producir electricidad, pero no pueden hacerlo porque no tenemos petróleo”.

Si llegara combustible, se aliviaría la presión sobre la red eléctrica, dijo Soberón Guzmán. También podría permitir a Cuba reducir la larga lista de espera para cirugías y, potencialmente, reabrir las clases presenciales en las escuelas y reanudar las rutas de transporte público canceladas, agregó.

(Con información de Bloomberg)

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