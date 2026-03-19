América Latina

Diputados oficialistas chilenos pidieron retirar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU

Los parlamentarios criticaron que el gobierno de Boric haya lanzado su postulación al final de su administración y aseguraron que “no existe respaldo de todas las fuerzas políticas”

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Kast y Bachelet se reunieron
Kast y Bachelet se reunieron poco después de que el primero ganara las eleciones.

Un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentaron un proyecto de resolución a fin de que la Cámara Baja solicite al presidente, José Antonio Kast, retirar la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU.

De acuerdo a los legisladores, su postulación “ha generado una legítima controversia política en nuestro país, por cuanto se trató de una determinación adoptada de manera unilateral, sin consulta previa ni mayor coordinación con la nueva administración de gobierno”.

Además, calificaron como “improcedente” que el gobierno de Gabriel Boric haya lanzado su candidatura al final de su administración, asunto que podría afectar “el respaldo internacional de Chile en una definición de esta envergadura”.

Según el comunicado de prensa emitido, la figura de Bachelet “genera serios cuestionamientos en Chile, considerando el balance de su segunda administración de gobierno que estuvo marcado por uno de los peores desempeños económicos de las últimas décadas” y trajo consigo “desaceleración de la inversión, aumento del desempleo y la consolidación de un clima de incertidumbre asociado a su agenda de reformas”.

Debido a esto, “no resulta coherente presentar su figura ante el mundo como una representación unificadora de Chile, cuando en una parte significativa del país aún subsisten reparos profundos hacia su gestión”, argumentaron.

Desde el gobierno han dicho
Desde el gobierno han dicho que el presidente Kast pronto se pronunciará al respecto.

Criticas al Frente Amplio

De paso, fustigaron al partido del expresidente Boric, el Frente Amplio (FA), quienes “antes de llegar a La Moneda, formularon duros cuestionamientos a las dos administraciones de la ex Presidenta Bachelet. Sin embargo, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric se evidenció un estrechamiento de vínculos con la exmandataria, lo que refuerza la percepción de que su candidatura responde más a afinidades políticas e ideológicas”.

“La política exterior chilena debe construirse sobre la base de acuerdos amplios y transversales. Comprometer el nombre de Chile en una candidatura de alto perfil, sin un respaldo de todas las fuerzas políticas ni mucho menos una coordinación con el gobierno entrante, debilita esa tradición republicana. Las decisiones que comprometen la representación internacional de nuestro país deben estar por sobre los intereses contingentes de cualquier administración y estar orientadas, ante todo, al interés general de los chilenos”, remataron.

El proyecto está firmado por Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao.

La petición de los parlamentarios de la UDI llega solo unos días después de que Frank Tressler -jefe de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores-, fuera ascendido de puesto dejando vacío el cargo de encargado de la postulación de Bachelet a la ONU, quien ahora está a la espera de la decisión del presidente Kast, el que pronto se pronunciará al respecto.

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