El organismo de Naciones Unidas refuerza la prevención frente a la crisis hídrica en Centroamérica

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha desplegado un plan de acciones anticipatorias valorado en USD 3,8 millones para enfrentar la sequía prevista y la posible ocurrencia de El Niño en el Corredor Seco centroamericano. Esta iniciativa busca proteger a las familias más vulnerables de Honduras, Guatemala y El Salvador antes del inicio de la escasez severa de agua y la crisis alimentaria, según informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) mediante un comunicado citado por la agencia EFE.

El Corredor Seco es una franja de 150.000 kilómetros cuadrados que atraviesa Centroamérica hasta el sur de México y alberga a cerca de 20 millones de personas dedicadas primordialmente a la agricultura. Según datos de la organización humanitaria World Vision, recogidos en el mismo comunicado, el 73 % de los habitantes de la zona vive en pobreza extrema; este porcentaje no aparece entre los principales datos destacados del informe original, lo que refleja la persistencia y profundidad de la exclusión estructural en la región. Un estudio de World Vision citado por el PMA subraya que el Corredor Seco está incluso más expuesto que cualquier otro territorio agrícola de condiciones similares al riesgo climático global, según parámetros internacionales de vulnerabilidad climática.

Entre 2015 y 2016 y más recientemente en 2023, el fenómeno de El Niño causó sequías prolongadas que afectaron gravemente la seguridad alimentaria en la zona, fenómeno que el PMA advierte podría acentuarse en los próximos meses si se cumplen los pronósticos meteorológicos. Los expertos indican que la sequía tendrá un impacto sobre la temporada agrícola conocida como ‘la primera’ y, si faltaran lluvias en mayo, periodo decisivo para la siembra de maíz, frijol y arroz, los precios de los alimentos subirían y las familias agricultoras no contarían con reservas suficientes para afrontar la próxima estación.

Más de 75.000 personas podrán anticipar la crisis hídrica

El plan de acción temprana del PMA contempla la distribución de transferencias monetarias, mensajes con orientaciones prácticas, entrega de granos básicos y el seguimiento de las estaciones meteorológicas, mecanismos que permitirán que más de 75.000 personas se preparen antes de la llegada de la sequía, según el comunicado oficial del organismo citado por EFE.

Lena Savelli, directora regional del PMA para América Latina y el Caribe, advirtió que “la sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas”. También recalcó que “prepararse con acciones anticipatorias es proteger la dignidad y el futuro de quienes dependen de la tierra”.

El organismo de Naciones Unidas explica que las acciones anticipatorias, al activarse automáticamente una vez que se alcanzan ciertos umbrales meteorológicos, permiten reducir daños y proteger vidas y recursos. Además, aporta un dato relevante sobre la eficiencia económica del plan: cada dólar invertido en acciones anticipatorias puede ahorrar hasta 7 dólares en respuesta de emergencia, según recogió EFE. Así, la intervención no solo sería más eficaz en el plano social, sino también menos costosa.

Expansión regional de los planes anticipatorios y el impacto de la sequía

Según el PMA, la inseguridad alimentaria afecta a más de nueve millones de personas en Centroamérica, muchas de ellas en el Corredor Seco. El organismo recuerda que desde 2022 los planes de acción anticipatoria se han activado en ocho países de la región —República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Cuba y El Salvador—, brindando apoyo a más de 400.000 personas con una inversión de USD 11,1 millones, de acuerdo a los datos entregados por el propio PMA a EFE.

En simultáneo, actualmente hay otros diez planes anticipatorios en desarrollo para ampliar el alcance y la capacidad de respuesta frente a futuros riesgos climáticos. La región del Corredor Seco, si se considerara un país, encabeza el ranking mundial de vulnerabilidad al cambio climático, según la World Vision y los parámetros utilizados en el mismo informe.

El PMA advierte que la sequía prevista para los próximos meses podría comprometer de modo grave la producción agrícola primaria de la región. Si en mayo las precipitaciones fueran insuficientes, no solo se reducirían las reservas de alimentos de las familias agricultoras: también se elevarían los precios de productos básicos, profundizando la inseguridad alimentaria regional.

Las medidas tempranas del organismo internacional buscan intervenir antes de que los efectos de la sequía sean irreversibles, protegiendo medios de vida y estabilizando el abastecimiento alimentario, en una región donde la migración por causas climáticas y económicas es una constante.

FILE PHOTO: Corn cobs affected by a drought are seen on a farm in 25 de Mayo, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 29, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

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