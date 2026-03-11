América Latina

El BID expande su presencia en Paraguay: anunció inversiones por 2.700 millones de dólares

Ilan Goldfajn, presidente de la institución, destacó que la expansión llega en un “momento muy importante” para el país

Guardar
El BID expande su presencia en Paraguay

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que expandirá su presencia en Paraguay e invertirá en el país cerca de 2.700 millones de dólares durante los próximos años, a través de BID Invest, su unidad de financiación para el sector privado. Así lo informó Ilan Goldfajn, presidente de la institución.

Queremos anunciar la expansión del BID en Paraguay, hoy firmamos la compra de un terreno para ampliar la presencia del BID físicamente en Paraguay”, afirmó Goldfajn en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández, en el Palacio de López.

Goldfajn destacó que la expansión llega en un “momento muy importante” para el país, que en 2025 registró un crecimiento económico del 6%.

“Necesitamos gente acá, que esté mirando, que entienda lo que se necesita”, señaló sobre el refuerzo de las operaciones del grupo, que realizará sus reuniones anuales en Paraguay entre el 11 y 14 de este mes, evento que atraerá la atención internacional hacia la nación.

El ministro de Economía y
El ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández (i), sostiene banderas junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ilan Goldfajn, en una rueda de prensa este martes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

“Son 48 países que vienen acá, no solamente los miembros del BID, sino también del sector privado de 48 países que vienen acá”, agregó Goldfajn.

El presidente del BID detalló que BID Invest invertirá 2.700 millones de dólares en Paraguay “en los próximos años”, aunque la meta es alcanzar un financiamiento de hasta 1.000 millones de dólares anuales.

Como ejemplo, Goldfajn mencionó la inversión de 200 millones de dólares junto a Paracel para desarrollar un hub industrial y forestal que prevé la creación de unos 7.000 empleos directos e indirectos durante su construcción.

“Se pueden hacer (estas inversiones) porque las condiciones habilitantes, la macroeconomía, lo está permitiendo”, sostuvo.

El Grupo BID está integrado por el BID (apoyo al sector público), BID Invest (impulso al sector privado) y BID Lab (fomento a la innovación), de acuerdo con la página web de la entidad.

Temas Relacionados

ParaguayBIDBanco Interamericano de DesarrolloinversionesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Nueva polémica con la gasolina en Bolivia: YPFB rechaza denuncias sobre daños en la pintura de los vehículos

Tras la incorporación de aditivos en la gasolina, surgieron denuncias sobre supuestos daños en la pintura de los autos. La petrolera estatal señala que son acusaciones falsas en el marco de una “guerra sucia”

Nueva polémica con la gasolina

Detectan tuberculosis de origen humano en primate rescatado en Panamá

Tras confirmarse la enfermedad, se activó el protocolo de “Una sola salud” para evaluar posibles riesgos sanitarios

Detectan tuberculosis de origen humano

Bolivia acuerda un crédito con el BID de 500 millones de dólares y espera aprobación del Legislativo

El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5573 por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trámite continúa en la Asamblea Legislativa

Bolivia acuerda un crédito con

Rodrigo Paz asiste a la investidura de José Antonio Kast ante la expectativa por una nueva relación bilateral

Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde hace casi medio siglo a raíz de la disputa por el tema marítimo. El acercamiento entre Paz y Kast se produce en un contexto de cambio de la política exterior boliviana

Rodrigo Paz asiste a la

Falsos inspectores sanitarios intentan cobrar dinero a comerciantes en Panamá

El Ministerio de Salud pidió a comerciantes verificar la identificación de los inspectores y no entregar dinero durante inspecciones

Falsos inspectores sanitarios intentan cobrar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Café solo o con leche:

Café solo o con leche: esta es la opción más saludable, según un doctor

Robos y el asesinato de su novio: la historia criminal de la gitana detenida por el cuento del tío a una jubilada

Estadio Akron se burla de Jana Gutiérrez tras comentarios sobre el estado del césped: “Pues yo en esta foto veo muy bien la cancha”

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de marzo: cierran parte de la L4 del MB

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo de Brasil autorizó

El Supremo de Brasil autorizó que un asesor de Donald Trump visite a Jair Bolsonaro en prisión

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras un ataque con drones de las tropas de Putin

Sudáfrica despliega el Ejército en Johannesburgo para combatir el crimen organizado

Ultraconservador Jorge Alessandri, nuevo presidente de la Cámara de Diputados en Chile

Macron recuerda a las víctimas por el 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que la policía no mostrará la foto de arresto de Britney Spears

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando