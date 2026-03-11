El BID expande su presencia en Paraguay: anunció inversiones por 2.700 millones de dólares

El BID expande su presencia en Paraguay

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que expandirá su presencia en Paraguay e invertirá en el país cerca de 2.700 millones de dólares durante los próximos años, a través de BID Invest, su unidad de financiación para el sector privado. Así lo informó Ilan Goldfajn, presidente de la institución.

“Queremos anunciar la expansión del BID en Paraguay, hoy firmamos la compra de un terreno para ampliar la presencia del BID físicamente en Paraguay”, afirmó Goldfajn en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández, en el Palacio de López.

Goldfajn destacó que la expansión llega en un “momento muy importante” para el país, que en 2025 registró un crecimiento económico del 6%.

“Necesitamos gente acá, que esté mirando, que entienda lo que se necesita”, señaló sobre el refuerzo de las operaciones del grupo, que realizará sus reuniones anuales en Paraguay entre el 11 y 14 de este mes, evento que atraerá la atención internacional hacia la nación.

El ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández (i), sostiene banderas junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ilan Goldfajn, en una rueda de prensa este martes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

“Son 48 países que vienen acá, no solamente los miembros del BID, sino también del sector privado de 48 países que vienen acá”, agregó Goldfajn.

El presidente del BID detalló que BID Invest invertirá 2.700 millones de dólares en Paraguay “en los próximos años”, aunque la meta es alcanzar un financiamiento de hasta 1.000 millones de dólares anuales.

Como ejemplo, Goldfajn mencionó la inversión de 200 millones de dólares junto a Paracel para desarrollar un hub industrial y forestal que prevé la creación de unos 7.000 empleos directos e indirectos durante su construcción.

“Se pueden hacer (estas inversiones) porque las condiciones habilitantes, la macroeconomía, lo está permitiendo”, sostuvo.

El Grupo BID está integrado por el BID (apoyo al sector público), BID Invest (impulso al sector privado) y BID Lab (fomento a la innovación), de acuerdo con la página web de la entidad.