América Latina

Alarma en el comercio uruguayo: señalan que hay un menor dinamismo y problemas de competitividad

Ocho de los 15 rubros del comercio y servicios tuvieron una caída de su crecimiento en el último trimestre del año; cuatro de cada 10 empresas crecieron

Comercio uruguayo con luces amarillas
Comercio uruguayo con luces amarillas (EFE/Javier Cebollada/Archivo)

El comercio uruguayo tuvo un menor dinamismo en el cierre del 2025, un dato que a los empresarios del sector les enciende “luces amarillas”. La Cámara de Comercio y Servicios presentó este lunes los resultados de la encuesta que mide la actividad y concluyó que persisten los problemas de competitividad del país

Las ventas del sector comercial y de servicios en el último trimestre de 2025 aumentaron un 0,9% respecto al mismo período del año anterior, informó el semanario uruguayo Búsqueda. Esto, para la gremial, confirma “un escenario de menor dinamismo durante el 2025, especialmente en la segunda mitad del año”.

Ocho de los 15 rubros relevados por la cámara registraron caídas o estancamientos en sus ventas en términos reales, al tiempo que los otros siete crecieron. Si se divide la información por regiones, las ventas en la capital Montevideo crecieron un 1,1%, pero en el interior del país cayeron un 3,1%.

Sector comercio uruguayo apenas creció
Sector comercio uruguayo apenas creció en el último trimestre del año pasado (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

Hay un crecimiento, que eso es bueno verlo, pero estamos con luces amarillas. El crecimiento es muy bajo (del orden del 0,9%). Estamos viendo que esta desaceleración ya se viene repitiendo”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, en una rueda de prensa tras presentar los datos.

Esta desaceleración se registra desde la mitad del año pasado, detalló.

“Nosotros habíamos visto un crecimiento interesante en el primer trimestre del año pasado, pero ya sobre mitad de año y de mitad de año hacia el final vemos una desaceleración importante. Tenemos un problema de competitividad en el país”, dijo Lestido. “Somos un país caro. Lo hemos dicho siempre y lo venimos diciendo. Esto está demostrando que la actividad se empieza a enlentecer”, analizó Lestido.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio Lestido (Cámara de Comercio)

El presidente de la gremial empresarial dijo que Uruguay no es ajeno a un “contexto internacional” en el que la estabilidad también comienza a frenarse.

Uno de los elementos que afecta la competitividad es el “dólar bajo”, que incide en la rentabilidad del sector exportador. “Es un conjunto de cosas que nosotros estamos viendo, que no es de ahora, no es de hoy. Es una cosa que se viene dando”, alertó Lestido.

El informe presentado por la cámara muestra que, de la totalidad de empresas, cuatro de diez están en fase de crecimiento y las seis restantes están en base de caída o de estancamiento. “Estamos en un contexto de crecimiento, pero menos dinámico que se profundiza en el cierre del 2025”, analizó Ana Laura Fernández, economista de la cámara. Agregó que el crecimiento que se da no es generalizado sino que, por el contrario, hay una mayor proporción de rubros y empresas que cierran el año en fase de caída.

Empresarios advierten por competitividad de
Empresarios advierten por competitividad de Uruguay

Los minimercados, el cuidado personal, los artículos de bazar y para el hogar, son tres de los rubros que cerraron el año cayendo y que ya venían registrando un descenso. Los sectores que cerraron el año creciendo, por el contrario, fueron el de indumentarias y hoteles.

En cuanto a las expectativas de las empresas para este año, el 54% prevé tener resultados similares al 2025, mientras que el 25% proyecta una mejora y otro 21% anticipa un escenario más desfavorable.

El gobierno se ha mostrado optimista respecto al crecimiento de la economía uruguaya, aunque analistas privados señalan que es demasiado optimista.

El último informe del Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) señala que el desempeño de la actividad económica está “por debajo de lo esperado”. “Los indicadores de corto plazo sugieren un crecimiento más lento. El mercado laboral exhibió señales mixtas: en términos desestacionalizados, la tasa de actividad registró un leve incremento (de 64,3% a 64,4%), mientras que la tasa de empleo se redujo marginalmente (de 59,7% a 59,5%)”, dice el último informe.

Cámara de Comercio y Servicioseconomía uruguayaJulio César Lestido

