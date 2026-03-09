América Latina

Sector de frutas y frutos comestibles registra la mayor expansión exportadora de Centroamérica en 2025 según SIECA

La exportación de frutas y frutos comestibles alcanzó los USD 3,141 millones hasta septiembre de 2025, reflejando el crecimiento más acelerado entre los principales productos exportados y una diversificación relevante en el comercio exterior regional

El Puerto de Acajutla se
El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

El valor acumulado de exportaciones de instrumentos ópticos, frutas y café revela un cambio en la estructura económica del comercio exterior centroamericano, según datos de la Secretaría de Integración Centroamericana SIECA, con datos hasta septiembre de 2025.

El sector de frutas y frutos comestibles ocupa el segundo lugar en importancia de las exportaciones, con una trayectoria ascendente. En 2023, la región exportó por valor de USD 2,261,4 millones, cifra que experimentó un leve incremento en 2024 hasta los USD 2.326,5 millones.

Lo más notable es el salto registrado hasta septiembre de 2025: el valor acumulado alcanzó USD 3,141 millones, superando las cifras anuales de los dos años anteriores, en ese mismo mes.

Esta evolución señala una fuerte expansión, que podría estar asociada tanto a la diversificación de mercados como a un aumento en la capacidad productiva y la demanda mundial de alimentos frescos.

En síntesis, el sector frutícola muestra el crecimiento más acelerado en 2025, lo que lo posiciona como protagonista en la agenda exportadora regional.

Instrumentos ópticos a la cabeza

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía encabezan el ranking, mientras que el café enfrenta una etapa de ajuste.

Durante el periodo analizado, los instrumentos ópticos, fotográficos y cinematográficos se mantienen como el principal motor de las exportaciones regionales. En 2023, el valor exportado alcanzó USD 5,437.1 millones, cifra que aumentó en 2024 hasta USD 6,008.9 millones.

Hasta septiembre de 2025, el monto acumulado sumó USD 4,994.4 millones.

Instrumentos y aparatos de óptica,
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía encabezan el ranking,(Kaboompics.com/Pexels)

Este comportamiento sitúa a los instrumentos ópticos y afines por encima de otros sectores, impulsados probablemente por la demanda internacional de tecnología avanzada y equipos especializados.

Este segmento representa el núcleo del dinamismo exportador de Centroamérica en los últimos años.

Café, té, yerba mate y especias: ajuste y ligera recuperación

El rubro de café, té, yerba mate y especias mantiene un lugar dentro de los principales productos, aunque con una dinámica diferente. En 2023, el valor exportado fue de USD 1,712.9 millones, pero en 2024 se produjo un descenso hasta USD 1,187.7 millones.

Hasta septiembre de 2025, el sector mostró cierta recuperación, con USD 1.331,8 millones exportados. No obstante, la cifra aún se encuentra por debajo del desempeño alcanzado en 2023, lo que refleja los desafíos que enfrenta este rubro tradicional.

Las causas de la caída podrían estar relacionadas con la volatilidad de los precios internacionales, condiciones climáticas adversas o variaciones en la oferta global.

El café, histórico emblema de las exportaciones centroamericanas, atraviesa así un periodo de ajuste, aunque mantiene su relevancia en el portafolio regional.

El café, histórico emblema de
El café, histórico emblema de las exportaciones centroamericanas, atraviesa así un periodo de ajuste, aunque mantiene su relevancia en el portafolio regional. REUTERS/Carlo Allegri (ESTADOS UNIDOS - Tags: NEGOCIOS AGRICULTURA MERCANCÍAS)

Comparativa directa: ¿qué pasó con cada sector exportador?

Durante el periodo 2023-2025, los instrumentos ópticos mantuvieron el liderazgo absoluto en valor exportado, con cifras que superan los USD 5,000 millones anuales y una tendencia de crecimiento estable.

Las frutas, en cambio, experimentaron una aceleración notable en 2025, superando ya en septiembre los registros completos de años anteriores. El café, pese a su peso histórico, descendió entre 2023 y 2024, y aunque mostró señales de recuperación en 2025, no logra igualar sus mejores años recientes.

Esta dinámica revela que Centroamérica ha diversificado su matriz exportadora, desplazando al café como principal fuente de divisas en favor de la tecnología óptica y la agroindustria de frutas.

La consolidación de los instrumentos ópticos como principal rubro exportador puede estar asociada a la inversión en capacidades técnicas y a la integración de la región en cadenas globales de valor tecnológico.

Por su parte, el crecimiento de las frutas responde posiblemente a la apertura de nuevos mercados y a una mayor demanda de productos frescos a nivel internacional.

El declive temporal del café pone de manifiesto la vulnerabilidad de los productos primarios frente a los shocks de precios y clima, aunque su recuperación parcial en 2025 indica que el sector aún posee capacidad de adaptación y resistencia.

