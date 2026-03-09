La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

"Quincho Grande", la mansión de González Valencia en Punta del Este (rematadores.com)

“Un millón 200 mil dólares, a la una. Un millón 200 mil dólares, dos. ¿No? ¿Seguro?”, preguntó el rematador uruguayo Sergio Ltaif, durante la subasta de la mansión que había pertenecido al narcotraficante Gerardo González Valencia, el cuñado del mexicano ‘El Mencho’, mientras vivió en Uruguay. “Un millón 200 mil dólares, tres”, dijo luego y dio un martillazo. En el local, ubicado en el casco histórico de Montevideo, se escucharon aplausos.

Así fue que se remató la casa en la que vivió el narcotraficante, a casi el doble del valor de base que se había establecido (USD 680.000). En el remate también se ofrecieron otros terrenos vinculados a González Valencia.

La mansión se llama “Quincho Grande” y está ubicada en el barrio Parque del Golf de Punta del Este. El terreno es de 15.000 metros cuadrados y el área edificada es de 1.000 metros cuadrados. El inmueble fue decomisado a favor de la Junta Nacional de Drogas tras la sentencia dictada por la Justicia uruguaya sobre González Valencia, condenado por un delito continuado de lavado de activos.

Se trata de una casa con un terreno amplio, piscina, cancha de fútbol y de tenis. Cuenta con una fuente en el medio de su patio. La estructura presenta un deterioro importante, dado los años que lleva de abandono y deshabitada. La mansión está cerca de la zona del Jagüel, pero también fueron incautados otros tres terrenos cerca de Solanas, en el ingreso oeste de Punta del Este, cerca del aeropuerto de Laguna del Sauce. Estos también fueron subastados.

La mansión está ubicada en uno de los lugares más valorados de Punta del Este y fue lugar de diversión de jóvenes durante la pandemia. Allí en 2021 se organizó una fiesta clandestina, cuando ya estaba bajo la órbita del Estado uruguayo luego de que haya sido incautada.

Tras la subasta, el rematador Ltaif declaró al noticiero Telenoche de Canal 4 que se trató de una subasta con características particulares y se mostró conforme con el resultado porque superó lo previsto. “Salió mejor de lo que se pensaba”, dijo.

El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue detenido por autoridades uruguayas en abril de 2016 luego de haber intentado establecerse en el país sudamericano junto a su familia (Embajada de EEUU en Uruguay)

Ltaif contó que el origen de la propiedad no generó dudas entre los interesados. Reconoció que sí hubo comentarios que hicieron referencia al narcotraficante, pero que no terminó teniendo influencia en la venta.

Ltaif detalló que quien adquirió la mansión no es uruguayo. Ese noticiero informó que el comprador es un empresario argentino, que ya ha negociado terrenos en otras zonas del país para proyectos económicos. Entre estos hay un predio en Paso de los Toros (en el centro-norte), donde encontró aguas termales.

Uno de los terrenos subastados en la zona de Solanas, en tanto, fue adquirido por el comerciante de Punta Ballena Eduardo Golfarini, quien tiene pensado desarrollar una iniciativa en el lugar. “Soy comerciante de Punta Ballena y quiero desarrollar algo ahí”, explicó, según consignó Telenoche.

El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" fue arrestado en 2016 en Uruguay (Embajada de EEUU en Uruguay)

Los compradores de los bienes fueron en su mayoría argentinos y uruguayos que buscan desarrollar emprendimientos comerciales en esos predios.

Los vínculos de El Mencho con Uruguay que fueron detectados por las autoridades se centran en González Valencia, informó tras la muerte del capo narco el diario El País. Aunque también hay otra relación: el 30 de mayo de 2023, la Policía detuvo en Punta del Este a Óscar Gilberto Calvete. Sobre él pesaba una alerta roja de captura internacional de Argentina, donde está acusado de lavar dinero para Los Cuinis.

En Uruguay, González Valencia vivió en Punta del Este y anotó a sus hijos en un colegio de esa ciudad. El libro Los protectores del capital del sociólogo Gabriel Tenembaum señala que él se presentaba como cazador y que en el país lavaron cerca de USD 10 millones procedentes del tráfico de drogas. En 2016, en tanto, fue detenido en la puerta del colegio de sus hijos, en el barrio residencial Carrasco de Montevideo.

Cuatro años después, fue extraditado a Estados Unidos.