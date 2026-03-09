América Latina

Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

La Asamblea Legislativa avanza en la reglamentación de una ley de protección a los huérfanos que dejan estos crímenes. Se estima que hay 1.600 menores de edad que perdieron a sus madres de esta manera

Guardar
Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 8 de marzo de 2024 de una mujer durante una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Entre el 1 de enero y el 5 de marzo, Bolivia registró 19 feminicidios, una cifra que equivale a un feminicidio cada tres días, según un informe difundido por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización elaborado con datos de la Fiscalía General del Estado.

El informe señala que cerca del 79% de las víctimas conocía a su agresor y la mayoría había tenido una relación sentimental con él: el 47% eran esposos, parejas o exparejas, mientras que el 53% eran novios o personas cercanas; y que el 58% de los casos ocurrió en viviendas, lo que revela que la mayoría de los feminicidios ocurre en el entorno cercano de las víctimas.

Los 19 feminicidios ocurridos en el año provocaron que 18 menores de edad quedaran huérfanos y se estima que entre 2013 y 2025 la cifra de huérfanos por feminicidio es de 1.600. En ese marco, y tras seis años de burocracia estatal, el 4 de marzo fue presentada oficialmente una propuesta de reglamento para una ley que busca proteger a los menores que han perdido a sus madres por feminicidio.

La norma, que establece medidas como la asignación de un bono mensual y criterios para su guarda legal, fue aprobada en octubre de 2025 y promulgada el 5 de noviembre. El documento establecía un plazo de 120 días para la reglamentación con el objetivo de que entre en vigencia al iniciar marzo.

Imagen referencial. En el marco
Imagen referencial. En el marco del Día de la Mujer, instituciones bolivianas revelaron cifras sobre feminicidios y violencia machista en el país.

En cuanto a medidas concretas, instaura la asignación de un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional (lo que actualmente equivale a poco menos de 100 dólares) para huérfanos menores de 18 años y también para mayores en casos específicos, como una discapacidad; y fija además un paquete alimentario para menores de cinco años y un programa de acompañamiento para garantizar su acceso a la educación y la salud.

Según el reporte, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios con nueve casos. Le siguen Oruro con tres, Cochabamba y Santa Cruz con dos cada una, mientras que Tarija, Beni y Potosí registraron un caso. En los otros dos departamentos del país, Pando y Chuquisaca, no se registró ninguno en el periodo de estudio.

En el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, la esposa del presidente Rodrigo Paz, ‘Bibi’ Urquidi, manifestó su compromiso para trabajar en iniciativas de prevención contra la violencia hacia la mujer y luchar contra la incidencia de los feminicidios en el país.

Foto de archivo durante una
Foto de archivo durante una protesta por los feminicidios en Bolivia. EFE/Jorge Ábrego

Cada acción, cada política y cada esfuerzo que emprendemos busca que todas las mujeres vivamos libres de miedo, con plena dignidad e igualdad”, manifestó Urquidi a través de un mensaje escrito y afirmó que la lucha por los derechos y la búsqueda de justicia es un “camino que recorremos juntas”.

En 2025 se registraron 81 feminicidios a nivel nacional, de los cuales el 64% fue cometido por el enamorado, esposo o concubino de las víctimas, quienes en su mayoría tenían de 31 a 40 años.

Según la organización Coordinadora de la Mujer, por cada feminicidio hay al menos dos tentativas de asesinato previas, lo que revela una dimensión mayor de violencia extrema. “Antes se hablaba de reacciones inesperadas; ahora vemos feminicidios premeditados. Se planifican y el nivel de violencia con el que se ejecutan es lo que más nos llama la atención”, manifestó Tania Sánchez, representante de la organización, en entrevista con medios estatales.

Temas Relacionados

Boliviafeminicidiohuérfanos de feminicidioServicio Plurinacional de la Mujer y de la DespatriarcalizaciónFiscalía General del Estadoviolencia machista8MBibi UrquidiCoordinadora de la MujerTania Sánchez

Últimas Noticias

Presidente Abinader inaugura escuela que beneficiará a más de 800 niños en Dominicana

Una moderna instalación para la enseñanza básica abre sus puertas en el sector Los Guandules, como parte del esfuerzo institucional para dotar a familias de ambientes apropiados y mejores perspectivas para la formación escolar de sus hijos

Presidente Abinader inaugura escuela que

16 de 19 sectores económicos crecieron en El Salvador durante el último año, según autoridades

La titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, argumentó que 2025 presentó un importante crecimiento para el territorio salvadoreño impulsado por el sector construcción y turismo

16 de 19 sectores económicos

Balacera dejó tres muertos en una discoteca de Santiago de Chile

Dos ciudadanos chilenos y un ecuatoriano fueron acribillados en el centro de eventos ex Espacio Broadway

Balacera dejó tres muertos en

La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional

El mandatario boliviano sostuvo reuniones con Bukele, Kast y Milei, entre otros mandatarios de la región, en el marco de la cumbre convocada por Donald Trump en Miami

La agenda alterna de Rodrigo

Estados Unidos devuelve a Rodrigo Paz un crucifijo familiar: la historia detrás de la promesa de George H.W. Bush

El Gobierno de Washington entregó al presidente de Bolivia una reliquia familiar que fue entregada en 1990 por su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, al entonces gobernante estadounidense

Estados Unidos devuelve a Rodrigo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Cómo preparar postre de tapioca con mango: una receta suave y nutritiva para los más pequeños

La nafta ya subió 6% en la Argentina desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Sin espacio para triunfalismos

Consultas: El centro se desplaza y la derecha se agita

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel dice haber atacado cuartel general de drones de la Guardia Revolucionaria

Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios "fiables", dice Putin

Petro critica la coalición de EEUU contra los cárteles con la derecha latinoamericana

Feministas reivindican que el 'No a la guerra' es una causa histórica del movimiento: "Siempre hemos estado ahí"

Infografías del domingo 8 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

La confesión más honesta de

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

La advertencia de Hugh Jackman sobre el cáncer de piel que busca crear conciencia: “Wolverine lleva protector solar”

Dakota Johnson posó casi al desnudo en nueva campaña de ropa interior

El emotivo tributo de la hija de James Van Der Beek por el cumpleaños del fallecido actor: “Hablo con mi papá todos los días”

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine