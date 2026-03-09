Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

Fotografía de archivo fechada el 8 de marzo de 2024 de una mujer durante una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Entre el 1 de enero y el 5 de marzo, Bolivia registró 19 feminicidios, una cifra que equivale a un feminicidio cada tres días, según un informe difundido por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización elaborado con datos de la Fiscalía General del Estado.

El informe señala que cerca del 79% de las víctimas conocía a su agresor y la mayoría había tenido una relación sentimental con él: el 47% eran esposos, parejas o exparejas, mientras que el 53% eran novios o personas cercanas; y que el 58% de los casos ocurrió en viviendas, lo que revela que la mayoría de los feminicidios ocurre en el entorno cercano de las víctimas.

Los 19 feminicidios ocurridos en el año provocaron que 18 menores de edad quedaran huérfanos y se estima que entre 2013 y 2025 la cifra de huérfanos por feminicidio es de 1.600. En ese marco, y tras seis años de burocracia estatal, el 4 de marzo fue presentada oficialmente una propuesta de reglamento para una ley que busca proteger a los menores que han perdido a sus madres por feminicidio.

La norma, que establece medidas como la asignación de un bono mensual y criterios para su guarda legal, fue aprobada en octubre de 2025 y promulgada el 5 de noviembre. El documento establecía un plazo de 120 días para la reglamentación con el objetivo de que entre en vigencia al iniciar marzo.

Imagen referencial. En el marco del Día de la Mujer, instituciones bolivianas revelaron cifras sobre feminicidios y violencia machista en el país.

En cuanto a medidas concretas, instaura la asignación de un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional (lo que actualmente equivale a poco menos de 100 dólares) para huérfanos menores de 18 años y también para mayores en casos específicos, como una discapacidad; y fija además un paquete alimentario para menores de cinco años y un programa de acompañamiento para garantizar su acceso a la educación y la salud.

Según el reporte, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios con nueve casos. Le siguen Oruro con tres, Cochabamba y Santa Cruz con dos cada una, mientras que Tarija, Beni y Potosí registraron un caso. En los otros dos departamentos del país, Pando y Chuquisaca, no se registró ninguno en el periodo de estudio.

En el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, la esposa del presidente Rodrigo Paz, ‘Bibi’ Urquidi, manifestó su compromiso para trabajar en iniciativas de prevención contra la violencia hacia la mujer y luchar contra la incidencia de los feminicidios en el país.

Foto de archivo durante una protesta por los feminicidios en Bolivia. EFE/Jorge Ábrego

“Cada acción, cada política y cada esfuerzo que emprendemos busca que todas las mujeres vivamos libres de miedo, con plena dignidad e igualdad”, manifestó Urquidi a través de un mensaje escrito y afirmó que la lucha por los derechos y la búsqueda de justicia es un “camino que recorremos juntas”.

En 2025 se registraron 81 feminicidios a nivel nacional, de los cuales el 64% fue cometido por el enamorado, esposo o concubino de las víctimas, quienes en su mayoría tenían de 31 a 40 años.

Según la organización Coordinadora de la Mujer, por cada feminicidio hay al menos dos tentativas de asesinato previas, lo que revela una dimensión mayor de violencia extrema. “Antes se hablaba de reacciones inesperadas; ahora vemos feminicidios premeditados. Se planifican y el nivel de violencia con el que se ejecutan es lo que más nos llama la atención”, manifestó Tania Sánchez, representante de la organización, en entrevista con medios estatales.