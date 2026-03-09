Balacera dejó tres muertos en una discoteca de Santiago de Chile

En el lugar se recogieron más de 70 casquillos de balas.

Tres personas resultaron muertas tras una balacera la madrugada de este domingo en un centro de eventos de la comuna santiaguina de Pudahuel. Según información policial, los autores serían dos o tres sujetos quienes dispararon más de 70 casquillos en medio de la fiesta, ataque que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió a eso de las 03:00 horas en el conocido local ex Espacio Broadway y los fallecidos son dos ciudadanos chilenos y un ecuatoriano en situación irregular, todos entre 20 y 21 años, amén de una cuarta mujer que resultó herida en la cabeza pero se encuentra fuera de riesgo vital, y que optó por no hacer la denuncia.

Según el fiscal ECOH, Cristián Soto Rivera, en el local habían más de 2.000 personas al momento de los hechos.

“A las 3:30 de la mañana se dio aviso que se realizaba una fiesta en el exlocal Broadway, de una productora externa, en el cual se produjeron una serie de disparos al interior, resultando 3 personas heridas: 1 ciudadano ecuatoriano que falleció en el lugar y dos ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al interior del lugar y otro que falleció en el hospital”, señaló.

El video del momento exacto de la balacera.

Sin cámaras de seguridad

En tanto, el prefecto Jorge Abatte, de la Unidad de Delitos contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que, a pesar de la múltiple evidencia balística, el recinto no contaba con cámaras de seguridad y tampoco hubo una revisión exhaustiva de armas a los asistentes, asunto que sería responsabilidad de la productora a cargo del evento.

Tocante a los presuntos autores del triple homicidio, un trabajador del lugar aseguró a CHVNoticias que los responsables serían dos personas que escaparon en una camioneta blanca.

“Hubo disparos por todos lados (...) los guardias de seguridad inmutados con lo que pasó“, señaló, agregando que dichas personas eran conocidos en el lugar pues ya habían ocasionado problemas en ocasiones pasadas.

Esta jornada, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que el funeral de una de las víctimas -presuntamente el ciudadano ecuatoriano, quien recibió la mayor cantidad de balazos-, fue calificado de alto riesgo.

El caso quedó a cargo de la PDI, mientras que el Ministerio Público instruyó pericias al Laboratorio de Criminalística para el levantamiento de evidencia y la toma de declaración a los testigos, a fin de dar con los responsables del sangriento ataque.